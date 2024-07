Les IDE vus par le Département américain, Dialogue gouvernement et étudiants en médecine, Exposition de fossiles archéologiques , Opération Marhaba, Impôts sur le revenu… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce vendredi :

Le Matin

Département d’État américain : le Maroc « encourage et facilite activement » les IDE

Le département d’Etat américain a publié mercredi son rapport annuel sur le climat d’investissement dans le monde, dans lequel il met en exergue les atouts et les ambitions du Maroc en tant que pays qui « encourage et facilite activement » les investissements étrangers et tend à s’imposer comme « hub régional d’affaires » et « porte d’entrée » vers le continent africain.

« Le Maroc encourage et facilite activement les investissements étrangers, en particulier dans les secteurs tournés vers l’export comme l’industrie manufacturière, à la faveur de politiques macroéconomiques positives, la libéralisation des échanges, des incitations à l’investissement et des réformes structurelles », souligne la diplomatie américaine dans son rapport.

Mustapha Baïtas affirme étudier les doléances des étudiants

Le ministre chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, a tenu à défendre, jeudi, les efforts du gouvernement pour contribuer à élaborer des solutions issues du dialogue en vue de rétablir le fonctionnement des Facultés de médecine et de pharmacie et mettre fin à la grève qui dure depuis plus de sept mois.

Intervenant lors du point de presse organisé à l’issue du Conseil du gouvernement, le responsable gouvernemental a souligné que l’Exécutif avait poursuivi son interaction positive avec les doléances des étudiants en affichant sa bonne foi et en veillant à répondre aux différents points soulevés par la commission nationale. « Je tiens à rappeler que j’ai fourni des réponses aux étudiants à partir de cette tribune, concernant les diverses questions et préoccupations affichées et qui ont concerné la formation, les indemnités, l’ingénierie de la formation, et je ne pense pas qu’il existe une volonté aussi ferme de résoudre ce dossier que celle affichée par le gouvernement », a-t-il souligné.

Al Bayane

Casablanca: ouverture de l’exposition de fossiles archéologiques restitués au Maroc

L’exposition de fossiles archéologiques restitués au Maroc après avoir été illicitement exportés, a été ouverte, mercredi au site archéologique Sidi Abderrahmane à Casablanca.

Cette exposition donne à découvrir une collection de fossiles importants, parmi lesquels un crâne de crocodile récupéré des États-Unis datant de 56 millions d’années, des spécimens de trilobites et de dents de requin récupérés du Chili datant d’environ 500 millions d’années, et un fossile représentant une espèce de crocodilien récupéré d’Allemagne datant d’environ 200 millions d’années.

L’Economiste

Marhaba 2024: La logistique en place

Les parlementaires de la Commission de l’Intérieur de la Chambre des conseillers ont interpellé Mohamed Abdeljalil, ministre du Transport, sur une question d’actualité relative à l’opération Marhaba 2024. D’emblée, le ministre a affiché la couleur. En effet, depuis le début de la préparation de cette opération, il a mobilisé tous les différents départements de son ministère pour une adhésion efficace à toutes les réunions de coordination tenues au niveau national ou bilatéral avec les pays concernés.

A l’instar des années précédentes, le Maroc devrait connaître encore un flux important de MRE. Dans ce contexte, le ministère et les établissements sous sa tutelle ont redoublé d’efforts pour fournir une offre suffisante pour couvrir la demande attendue en termes de lignes de transport maritime, aérien et routier international. Il s’agit aussi d’accompagner les sociétés de transport, concernées par l’opération Marhaba et de leur accorder les autorisations nécessaires.

Les Inspirations éco

Impôt sur le revenu: Le seuil exonéré sera relevé à 40.000 DH !

La réforme de l’IR telle qu’elle figurera dans le Projet de loi de Finances 2025, est actée, confirme une source à la Direction générale des impôts (DGI) en insistant sur sa portée et son impact : « Toutes les personnes qui émargent à moins de 6.000 dirhams par mois seront exemptées de l’IR ». Et celles qui gagnent 9.000 à 10.000 dirhams verront leur pouvoir d’achat augmenter de 400 dirhams par mois, selon les simulations du ministère des Finances. De quoi payer sa facture mensuelle d’eau et d’électricité, ou d’amortir le poids de sa traite mensuelle du crédit à la consommation.

C’est la conséquence directe du relèvement du seuil non imposable à 40.000 dirhams, tandis que le taux marginal de l’IR baissera d’un point, à 37%. Ce qui est certain, c’est que par dizaines de milliers, des salariés vont immédiatement ressentir l’incidence de cette réforme de l’IR sur leur bulletin de paie dès janvier 2025.