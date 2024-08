Taxis vs transport touristique ; Sports: appels au limogeage des présidents des fédérations ; Pénurie de sang en été ; Baisse du décrochage scolaire ; Exonérations fiscales sur les produits de grande consommation ; Exportations automobile: vers un nouveau record en 2024… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce vendredi:

L’Economiste

Automobile: vers un nouveau record à l’export en 2024

De nouveaux records se profilent dans les exportations des véhicules et composants automobiles made in Maroc en 2024. Selon les prévisions, la filière devra battre son propre record de 2023 (141,7 milliards de DH). D’ici fin décembre prochain, les exportations devront franchir la barre des 150 milliards de DH. En tout cas, le premier semestre aura permis de sécuriser plus de la moitié de ce chiffre d’affaires. Selon les derniers chiffres de l’Office des changes, les exportations de l’industrie automobile ont augmenté de 9% en glissement annuel au cours des six premiers mois de l’année pour atteindre 80,54 milliards de dirhams (820 millions de dollars). Tout prête à croire que le secteur de l’automobile s’achemine vers un nouveau record d’ici fin 2024 tant en termes de production, que d’exportations et de volume d’affaires.

Les Inspirations éco

Les transporteurs réclament de nouvelles subventions

Les transporteurs font le pied de grue, dans l’espoir de nouvelles subventions de la part du gouvernement. «Nous attendons que les autorités opèrent des subventions en faveur des transporteurs, afin de les aider à faire face aux difficultés auxquelles le secteur du transport routier est confronté. Nous sommes toujours en attente des tranches 16 et 17 de ces opérations de subvention». Et c’est Mohamed Mitali, de la Fédération nationale des chauffeurs et professionnels du transport au Maroc, qui exprime cette attente apparemment persistante chez les transporteurs. Mais pour l’heure, du côté du gouvernement, aucune réponse claire n’est donnée pour savoir si ces futures opérations de subventions auront lieu ou pas. «Pour l’heure, on nous répond juste qu’un travail global de mise à niveau et de réforme du secteur est en cours, mais rien de clair quant aux prochaines tranches de subventions», poursuit notre interlocuteur.

Investissements: les Marocains toujours plus friands de placements à l’international

Les Marocains semblent de plus en plus tentés par les sirènes des investissements à l’étranger. D’après les chiffres de l’Office des changes, les investissements de portefeuille des Marocains à l’étranger ont connu un rebond majeur en 2023, après une année excédentaire. Alors qu’en 2022, le solde des investissements de portefeuille affichait un excédent de 11,095 milliards de dirhams (MMDH), il s’est retourné en 2023 pour enregistrer un déficit de 23,823 MMDH. Une évolution qui traduit un changement de tendance important dans les flux d’investissements entrants et sortants. Du côté des engagements, c’est-à-dire les acquisitions de titres marocains par les investisseurs non-résidents, on observe une hausse significative de 25,311 MMDH en 2023. Parallèlement, les avoirs, représentant les achats de titres étrangers par les investisseurs marocains ont également augmenté mais dans une moindre mesure, à hauteur de 1,488 MMDH.

L’Opinion

Benmoussa: “Le décrochage scolaire baisse d’environ 40.206 cas”

Le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a révélé que le taux de décrochage scolaire a enregistré une baisse notable au cours de l’année scolaire 2022- 2023, passant de 5 % à 4,4 % par rapport à l’année scolaire précédente, ce qui équivaut à une diminution d’environ 40.206 cas. Malgré cette amélioration, les chiffres restent préoccupants, avec plus de 294.000 élèves ayant quitté l’école. Le ministre a expliqué, en réponse à une question écrite, concernant l’aggravation du phénomène du décrochage scolaire au Maroc, que le ministère a pris un ensemble de mesures pour faire face à ce phénomène. Il a mis en lumière les efforts déployés pour améliorer les conditions d’enseignement et réduire les facteurs qui contribuent au décrochage scolaire.

Le Matin

Taxis vs transport touristique: un différend sur fond de «concurrence déloyale»

Un incident étrange s’est récemment produit devant un hôtel de Casablanca, mettant en lumière les tensions entre les chauffeurs de taxi locaux et les transporteurs touristiques. Filmée par un taximan mécontent, la scène révèle des touristes prêts à embarquer dans un minivan à destination de Marrakech. Cette vidéo soulève des questions sur la légitimité des opérations de transport touristique dans un contexte de «prétendue concurrence déloyale».

Pénurie de sang en été: des appels pour accroître les réserves avant septembre

En été, les réserves de sang sont souvent affectées par la baisse des dons liée aux départs en vacances. Actuellement, la situation est «sous contrôle», mais les spécialistes mettent l’accent sur le besoin urgent de renforcer la mobilisation pour maintenir cet équilibre fragile. Il est crucial de concentrer les efforts dès maintenant pour anticiper les besoins pendant le mois de septembre. Une période où la rentrée scolaire rend les familles moins disponibles pour donner leur sang. Une préparation proactive est donc essentielle pour éviter tout déficit.

Al Ahdath almaghribia

Exonérations fiscales sur les produits de grande consommation

Le gouvernement envisage d’exonérer de taxes et de droits de douane un certain nombre de produits de grande consommation dans la loi de finances 2025. Selon la note d’orientation du projet de loi de finances (PLF) au titre de l’exercice 2025, adressée par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, aux départements ministériels, l’exécutif continuera d’appliquer des mesures fiscales et douanières à vocation sociale, visant à exonérer les produits de grande consommation, ainsi qu’à subventionner les aliments pour animaux et les engrais en vue de soutenir les agriculteurs et les éleveurs. Driss Effina, expert économique et statisticien, a estimé que ces mesures sont à la fois nécessaires et préventives, expliquant que la réduction des droits de douane reste impérative pour importer, puis commercialiser sur les marchés locaux à des prix abordables pour les familles épuisées par les répercussions de la forte inflation.

Assabah

Étude: les plateformes numériques captent 52% des cinéphiles

Au moment où de nombreux Marocains appellent pour raviver l’engouement pour les salles de cinéma et promouvoir le secteur, un concurrent de taille semble capter les cinéphiles au Maroc, à savoir les plateformes numériques qui proposent des œuvres audiovisuelles et des films cinématographiques. Selon une étude récente menée par “Sunergia”, 13 % des Marocains interrogés ont accès à ces nouvelles plateformes, qu’il s’agisse d’un abonnement personnel, familial ou partagé, comme Netflix, Disney et Shahid. Par ailleurs, 52% de ces Marocains ont déclaré que ce nouveau format a considérablement réduit la fréquentation des salles obscures.

Al Akhbar

Enquête sur la manipulation des prix de la farine subventionnée

Le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Fès, Abderrahim Zaidi, a donné ses instructions à la brigade régionale de la police judiciaire pour mener des recherches et des enquêtes concernant des manipulations dans la distribution de la farine subventionnée par la Trésorerie générale, indiquent des sources du Quotidien. Ainsi, les éléments de la brigade ont commencé à convoquer toutes les parties impliquées dans la chaîne de distribution de cette matière vitale subventionnée par la Caisse de compensation. Selon les mêmes sources, le procureur général du Roi a reçu des plaintes de propriétaires de minoteries et de grossistes pointant du doigt des manipulations dans la distribution de la farine subventionnée par l’Etat avec des fonds publics au profit des citoyens démunis, sauf que cette subvention est contournée et bénéficie à un réseau qui revend ce produit au prix du marché.

Al Massae

Campagne pour le limogeage des présidents des fédérations sportives

La campagne lancée par des activistes marocains sur les réseaux sociaux pour réclamer le limogeage des responsables des fédérations sportives, qui n’ont pas réussi à réaliser des exploits aux Jeux olympiques de Paris 2024, se poursuit, alors que trois groupes parlementaires de l’opposition ont appelé à une réunion de la Commission de l’enseignement, de la culture et de la communication pour examiner les résultats de la participation marocaine, qu’ils ont qualifiés de “ternes”, “négatifs” et “décevants”. Le hashtag “le limogeage des présidents des fédérations, une revendication populaire” a immédiatement envahi les réseaux sociaux après l’annonce du résultat final de la participation marocaine aux JO, qui a choqué de nombreux amateurs et analystes sportifs, eu égard au nombre de champions marocains ayant participé (60 athlètes dans 19 sports) et au coût financier (8 milliards de centimes).

Al Alam

La baisse des prix mondiaux du blé réduit le coût des importations

Sur fond de succession d’années de sécheresse et la baisse significative de la récolte agricole, la nécessité d’importer suffisamment de blé s’accroît d’année en année pour le Maroc, la production de blé ayant enregistré cette année une baisse d’environ 43 % par rapport à l’année dernière, avec une production de 31,2 millions de quintaux. En raison de ces chiffres, devenus habituels aux yeux des observateurs de l’évolution agricole du pays, le Maroc devra compter sur le marché international des céréales pour assurer ses besoins et lutter contre toute hausse pouvant affecter cette matière essentielle. Dans ce sens, le Maroc s’est attelé ces derniers mois au soutien des importateurs pour renforcer les réserves nationales. Le coût d’importation du blé au Maroc s’est élevé l’année dernière à environ 19,3 milliards de dirhams (1,9 milliard de dollars), soit une baisse de 25,3 % en glissement annuel, mais ce chiffre aura tendance à diminuer grâce à la baisse des prix du blé sur les marchés internationaux.