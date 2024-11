Absentéisme au Parlement ; Prix des médicaments: quel remède? ; Niveau d’anglais: les Marocains au 76e rang mondial ; Les revenus immenses des influenceurs ; Le diabète touche plus de 2,7 millions de Marocains… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce vendredi:

Le Matin

Absentéisme au Parlement: les députés défient le règlement intérieur

La problématique de l’absentéisme des députés revient sur le devant de la scène à la Chambre des représentants. Lors de la séance plénière du jeudi 14 novembre 2024, le président Rachid Talbi El Alami a donné lecture publiquement des noms des élus absents sans excuse lors des sessions des 4 et 11 novembre. Cette démarche fait suite à une décision du bureau de la Chambre et aux recommandations de la commission d’éthique parlementaire visant à renforcer les mesures contre les absents. Les chiffres disponibles révèlent en effet un taux d’absentéisme préoccupant, particulièrement dans les rangs de la majorité gouvernementale. Une situation qui soulève des questions aussi bien sur l’engagement des députés que sur l’application effective du règlement intérieur.

Cuivre: après « Tifernine », le canadien Genius Metals acquiert le projet « Timarighine »

Métaux Genius Inc. a signé une convention d’option pour acquérir 100% du projet cuprifère. Cette acquisition renforce la stratégie d’exploration de la Société dans la région du Draâ-Tafilalet, tout en soutenant son développement en Amérique du Nord. Le projet « Timarighine » présente un fort potentiel avec des teneurs en cuivre élevées et des structures minéralisées prometteuses. Les engagements financiers et d’exploration conclus pour trois ans visent à maximiser ce potentiel.

Agriculture: le Maroc séduit les investisseurs britanniques

Le 12 novembre 2024, l’Agence pour le développement agricole a organisé une conférence et une mission B2G à Londres, en collaboration avec l’ambassade du Maroc au Royaume-Uni. Cet évènement visait à attirer les investisseurs britanniques vers les secteurs agricole et agro-alimentaire marocains en mettant en lumière les opportunités d’investissement et en renforçant les liens entre les investisseurs britanniques et les acteurs marocains de l’agro-industrie.

Les Inspirations éco

Prix des médicaments: quel remède pour alléger la facture?

Le débat sur les prix des médicaments au Maroc a pris une nouvelle ampleur suite aux récentes déclarations du ministre délégué auprès du ministère des Finances, chargé du budget, Fouzi Lekjaa, qui a qualifié le coût des médicaments de « trop élevé » et a évoqué la nécessité d’une réforme. Ce constat a provoqué de vives réactions dans le milieu pharmaceutique. Abdelhafid Oualalou, pharmacien et expert en économie de la santé, a exprimé ses réserves, soulignant les nombreuses facettes d’une question complexe, où se croisent enjeux économiques, sociaux, et politiques. Selon lui, les solutions avancées pour maîtriser les prix des médicaments passent souvent à côté des véritables racines du problème. Selon Oualalou, la solution passe par un engagement politique en faveur de la recherche pharmaceutique locale.

Véhicules électriques: le Maroc, futur hub d’exportation de batteries

À l’aube d’une révolution énergétique mondiale, le Maroc se profile comme un acteur stratégique dans l’industrie des batteries pour véhicules électriques. Grâce à un écosystème en pleine expansion et à des partenariats internationaux de grande envergure, le Royaume pourrait devenir un centre d’exportation majeur vers l’Europe et les États-Unis d’ici 2030. C’est ce qui ressort du rapport commandé par le gouvernement britannique dans le cadre de son programme Manufacturing Africa, intitulé « Africa’s Competitiveness in Global Battery Supply Chains ». L’industrie marocaine des batteries pour véhicules électriques est, d’après ce rapport, promise à une croissance remarquable. En effet, le Maroc « pourrait produire et exporter de manière compétitive des batteries LFP (lithium-phosphate de fer) vers l’Europe d’ici 2030 à un coût de production de 68 à 72 USD/ kWh », lit-on dans le document.

L’Opinion

Quel est le niveau des Marocains en anglais en 2024?

Le Maroc s’est positionné au 76e rang mondial sur 116 pays en matière de compétences en anglais, avec Rabat obtenant le score le plus élevé à l’échelle nationale, d’après la dernière édition du classement EF English Proficiency Index 2024 (EF EPI). Cette édition de l’EF EPI, élaborée par l’institut suisse « Education First » – spécialisé dans la formation linguistique, les séjours linguistiques, les programmes d’études universitaires, et les échanges culturels – est basée sur les données de tests de plus de 2,1 millions de candidats à travers le monde ayant passé le test d’anglais standard en 2023. Avec un score de 479 (478 en 2023), le Maroc est classé 76e (soit le même rang que l’année 2023). En Afrique, le Maroc est en 9e position.

Le marché des capitaux entame sa mue pour plus d’innovation financière

Les marchés des capitaux marocains sont en train de se transformer en profondeur, avec deux réformes majeures. D’abord le marché à terme, lancé officiellement le 12 novembre, qui offrira des instruments financiers permettant d’améliorer la liquidité des marchés, d’innover financièrement et, surtout, de proposer des solutions de couverture contre les risques pour divers acteurs, qu’il s’agisse d’entreprises, de banques ou d’investisseurs institutionnels. La seconde réforme, relative aux OPCVM, permettra d’élargir la gamme des produits offerts aux investisseurs marocains, en introduisant les ETF (fonds indiciels cotés), les OPCVM en devises destinés notamment aux MRE, les OPCVM participatifs et, enfin, les OPCVM à règles de fonctionnement allégées réservés aux investisseurs avertis.

Al Ahdath almaghribia

Influenceurs: comptes secrets et revenus immenses

L’Office des changes a mis en place une cellule de suivi des transactions numériques et financières et de tout ce qui est en relation avec les moyens de communication modernes, afin de suivre les revenus des influenceurs en ligne à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. Cette surveillance comprend les revenus des plateformes de médias sociaux, qui sont transférés au Maroc et même déposés sur des comptes bancaires à l’étranger, le but étant de connaître les bénéfices des influenceurs en ligne. Selon des sources officielles, les revenus des influenceurs marocains, personnes physiques, entre 2018 et 2022 se sont élevés à 300 milliards de centimes, sur la base du suivi des transactions financières. Ce chiffre pourrait être supérieur à cela, car les personnes concernées ne divulguent pas leur chiffre d’affaires exact.

Assahra almaghribia

Arabie Saoudite: signature de trois accords pour renforcer la coopération dans le domaine pénal

Le Maroc et l’Arabie Saoudite ont signé, à Riyad, trois accords de coopération dans le domaine pénal, dans le cadre du renforcement des relations historiques et du partenariat stratégique entre les deux pays. Paraphés par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et le ministre de l’Intérieur saoudien, Son Altesse Royale le Prince Abdelaziz bin Saud bin Nayef Al Saud, ces accords portent sur l’organisation de l’entraide judiciaire en matière pénale, l’établissement d’un cadre juridique pour le transfert des personnes condamnées, ainsi que la mise en place de procédures d’extradition des personnes recherchées, indique un communiqué du ministère de la Justice.

Al Massae

Le diabète touche plus de 25.000 enfants

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a indiqué que la hausse continue de l’incidence et de la prévalence du diabète est préoccupante, notamment au Maroc. Cette maladie touche plus de 25.000 enfants, plus de 2,7 millions d’adultes, dont 50% ne sont pas diagnostiqués, et plus de 2,2 millions de personnes pré-diabétiques. Le ministère a également précisé qu’il prend en charge plus de 1.500.000 diabétiques au sein des établissements de soins de santé primaires, où ces patients bénéficient d’une prise en charge conforme à un parcours de soins structuré, indique un communiqué du ministère.