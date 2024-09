Loi sur la grève: les discussions redémarrent ; Voyages organisés: la Turquie en tête ; Pénurie d’eau ; Inondations au Maroc ; Interdiction de Tik Tok ; OCDE : le secteur bancaire marocain reste solide ; Employabilité des jeunes ; Fret maritime: le prix en baisse ; L’abattage des bovins non identifiés interdit dans les abattoirs ; Contractualisation de médecins pour combler le besoin dans les centres de santé de Tata… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce vendredi:

L’Economiste

Loi sur la grève: les discussions redémarrent

C’est reparti pour le projet de loi sur la grève. Les réunions avec Younes Sekkouri, ministre de l’Emploi et des Compétences, sont programmées aujourd’hui, vendredi, avec les centrales syndicales et la CGEM. Chaque partie sera reçue séparément pour un nouveau round de négociations sur les points du projet de loi restés en suspens. Il s’agit d’ailleurs d’une requête du Parlement, qui souhaitait que les négociations aboutissent au sein de l’institution du dialogue social. Ces discussions devraient principalement se concentrer sur certains articles clés, notamment ceux relatifs au service minimum et à la liste des secteurs où la grève est interdite. Elles porteront également sur les modalités du service minimum et les sanctions, des sujets qui continuent de susciter des divergences.

Voyages organisés: la Turquie en tête

Pour un hôtelier, les raisons des voyages à l’étranger sont bien plus nombreuses ou complexes que le sujet de la cherté qui, in fine, peut être trompeur. «Ce sont plutôt la modestie en quantité et en variété de l’offre hôtelière nationale, les libertés individuelles et le déficit en animation en général qui en sont les principaux moteurs». Pour ceux qui le peuvent, préfèrent donc l’étranger et optent pour des voyages organisés en Turquie par exemple. Ce pays devient un excellent plan voyage: avion+transfert+hôtel (4 étoiles) + excursion sont proposés à partir de 9.000 DH/personne pour une personne et atteignent 25.000 DH pour un produit de luxe et ce malgré la hausse des tarifs de l’aérien. Salouane Afandi Berrada, spécialiste aussi dans l’Outgoing tourism, explique que les agences de voyages marocaines bénéficient des tarifs préférentiels au niveau de l’hôtellerie en Turquie, en Thaïlande, en Egypte qui permettent de concocter des séjours à des prix qualifiés de corrects.

Pénurie d’eau: pourquoi l’urgence du dessalement

Le changement climatique signifie que la pénurie d’eau restera un défi pour tous les secteurs de l’économie marocaine, mais surtout pour l’agriculture, selon le cabinet de recherche BMI, filiale de Fitch Solutions. Le Maroc, tout comme d’autres marchés d’Afrique du Nord, devrait devenir en moyenne plus sec et plus chaud, mais exposé à des périodes de précipitations plus intenses en raison du changement climatique. D’après les prévisions, le risque de catastrophes naturelles au Maroc restera en fait élevé par rapport à 2018/2019. Ce qui constitue une menace pour l’économie. Le dessalement de l’eau est une solution à la crise hydrique. Il aura un effet positif sur l’agriculture en raison des infrastructures d’irrigation naissantes.

L’Opinion

Inondations au Maroc: au-delà des systèmes d’alerte, l’enjeu de la sensibilisation

Les récentes inondations dans le Sud du Maroc ont mis en lumière les limites des systèmes d’alerte précoce, malgré les efforts déployés pour anticiper les risques. Le déplacement du front intertropical vers le Nord a intensifié les précipitations dans des zones généralement épargnées, provoquant des crues soudaines qui ont causé des pertes humaines et des dégâts matériels importants. Alors que le Maroc continue d’améliorer ses dispositifs de prévention, ces événements rappellent l’urgence de sensibiliser les populations aux bons réflexes en cas de crue. Avec le réchauffement climatique, ces phénomènes deviennent plus fréquents et imposent une modernisation des infrastructures pour mitiger les risques et limiter les dommages futurs.

Tik Tok au Maroc: que pensent les créateurs d’une éventuelle interdiction ?

Lors d’une interview sur 2M, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a réaffirmé son engagement à lutter contre les abus sur les réseaux sociaux, notamment sur des plateformes comme TikTok et YouTube. Le débat sur une éventuelle interdiction de TikTok a pris de l’ampleur, avec une proposition de loi déposée par la Commission de l’Éducation. Certains créateurs de contenu voient en Tik- Tok une opportunité d’expression et de visibilité, tandis que d’autres critiquent l’impact négatif de la plateforme sur les jeunes et la société. Malgré les préoccupations, beaucoup espèrent des régulations plutôt qu’une interdiction totale.

Le Matin

Droit de grève : pourquoi le nouveau projet de loi risque de piétiner encore

Le projet de loi organique N°97.15 sur l’exercice du droit de grève, en gestation depuis plus de six décennies, cristallise de nouveau les tensions entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Alors que le texte entre dans le circuit législatif, les syndicats brandissent déjà leur leur véto, exigeant des garanties pour l’avaliser. Dans ce climat tendu, le ministre Younes Sekkouri entame une série de consultations cruciales. Parallèlement, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) vient d’adopter à l’unanimité un avis sur ce texte controversé. Cet avis, élaboré sur la base d’une approche participative, met en lumière les enjeux complexes de cette loi. Entre la nécessité de protéger les droits des grévistes et celle d’assurer la continuité de l’appareil productif, trouver l’équilibre n’est pas une mince affaire. Les débats au sein de l’hémicycle s’annoncent houleux, voire incendiaires.

OCDE : le secteur bancaire marocain reste solide, mais des vulnérabilités subsistent

Les risques pesant sur la stabilité financière au Maroc semblent maîtrisés. Les banques, qui constituent une part importante du système financier, restent bien capitalisées, avec notamment des indicateurs de solvabilité supérieurs aux exigences réglementaires minimales. Cependant, d’importants défis subsistent. Concentration du marché, hausse des créances non performantes et risques climatiques sont autant de vulnérabilités à surveiller, souligne la nouvelle étude économique de l’OCDE consacrée au Maroc.

Les Inspirations éco

Employabilité des jeunes: une évaluation systématique s’impose

L’étude économique de l’OCDE sur le Maroc met en lumière les défis majeurs auxquels le pays fait face en matière d’employabilité des jeunes, de formalisation de l’emploi et de participation des femmes au marché du travail. Malgré des réformes sociales et économiques en cours, le Maroc peine à tirer profit de son potentiel démographique, avec un chômage élevé des jeunes et une proportion importante de NEET. L’OCDE recommande une série de mesures pour améliorer la situation, dans la perspective de rendre l’emploi formel plus attractif, réduire l’informalité, et soutenir une croissance inclusive et durable.

Fret maritime: le prix des conteneurs en baisse

La tendance est à observer sur la durée, mais un infléchissement des prix du transport de conteneurs en provenance de Chine commence à être constaté. Pour le Maroc, la baisse des tarifs du fret maritime est synonyme de moins de dépenses et de pertes en devises étrangères. De quoi rassurer, in fine, les opérateurs économiques nationaux et les consommateurs de produits en provenance de Chine, « l’usine du monde ». Mais pour l’heure, il est encore prématuré de voir ces baisses se répercuter rapidement sur les opérations d’import-export.

Al Massae

En pleine crise de la viande, l’abattage des bovins non identifiés interdit dans les abattoirs

Une correspondance récemment diffusée par les services de l’ONSSA à l’échelle nationale aux responsables des abattoirs indique qu’il est interdit d’accepter l’abattage des bovins non identifiés dans les abattoirs. Cette correspondance a suscité la polémique parmi les professionnels de la viande, qui considèrent que cette décision aggrave la crise de la viande que connaît le pays. Jaouad Mahal, agriculteur et investisseur dans le secteur de la viande rouge, a souligné que la mise en œuvre de cette décision en ce moment, alors que le pays traverse une grave crise de la viande, révèle clairement que les responsables n’ont pas bien compris les conditions difficiles que subissent les marchés de la viande en raison du manque de bétail et de son absence sur le marché, ce qui pénalise la plupart des bouchers.

Al Alam

Expert: L’absence de contrôle réel et l’avidité des commerçants contribuent à la persistance de l’inflation

Bien que les indices d’inflation aient montré une tendance à la baisse au cours du premier semestre de l’année en cours, le citoyen marocain ne constate pas cette baisse dans ses dépenses mensuelles croissantes, puisque les prix de tous les produits alimentaires restent élevés, ce qui affaiblit davantage le pouvoir d’achat des Marocains. Dans ce contexte, l’expert économique, Omar El Kettani, a indiqué que l’avidité de la majorité des commerçants et leur quête de profit les poussent à augmenter les prix, notant que même si ces commerçants peuvent stopper la hausse des prix, la baisse de l’inflation ne se répercute pas directement sur le citoyen, ce qui s’applique également au carburant et autres produits alimentaires.

Al Akhbar

Contractualisation de médecins pour combler le besoin dans les centres de santé de Tata

La délégation provinciale de la santé de Tata, en partenariat avec plusieurs intervenants, a dû recourir à la contractualisation de médecins généralistes pour travailler dans plusieurs centres de santé au niveau des communes de la province. Selon les données disponibles, un certain nombre de médecins généralistes contractuels ont été récemment affectés aux centres de santé des communes de Foum Zguid, Tissint, Akka Ighane, Issafn, Tagmout, Tata, Akka, Fam El Hisn, tandis que d’autres médecins généralistes rejoindront les autres centres de santé dépourvus de médecins. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’un accord de partenariat signé entre le ministère de la Santé et de la Protection sociale, le Conseil régional de Souss-Massa, la préfecture de Tata, le Conseil provincial de Tata, la direction régionale du ministère de la Santé et de la Protection sociale de Souss-Massa, la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale de Tata et l’association Dar Al-Omouma Tata.

Al Ahdath almaghribia

Visa Schengen, des mesures pour surmonter les carences

Face à la demande croissante des Marocains pour obtenir des visas Schengen afin de se rendre dans plusieurs pays européens. L’Union européenne prévoit de mettre en place un nouveau système de contrôle des passeports pour les voyageurs entrant et sortant de la zone Schengen à partir du 10 novembre 2024, que ce soit pour obtenir des rendez-vous ou remplacer les procédures traditionnelles telles que les tampons sur les passeports par le contrôle numérique. Selon le quotidien français « Le Figaro », les tampons traditionnels sur les passeports seront remplacés par une numérisation automatique aux points d’entrée et de sortie. Ce système vise à accélérer les opérations de contrôle aux frontières et à renforcer les mesures de sécurité en stockant les données pendant une période allant jusqu’à trois ans.

Assabah

La CDT s’oppose au projet de loi sur la grève

La Confédération démocratique du travail (CDT) a affiché son refus au gouvernement, en annonçant sa position officielle contre le projet de loi organique sur la grève, qu’elle considère contraire à la Constitution et aux conventions internationales. Le bureau exécutif de la centrale syndicale, qui s’est réuni avant-hier (mercredi) pour la deuxième fois après la rentrée sociale, a annoncé que le projet de loi organique sur la grève, déposé au Parlement en 2016, a été élaboré de manière unilatérale, en dehors de l’approche participative effective des centrales syndicales, ce que la CDT rejette clairement, estimant que cette méthode constitue une manœuvre pour faire passer une loi organique qui concerne directement les salariés.