Digitalisation du commerce de proximité ; Autoroute électrique Dakhla-Casablanca ; Exportations record des avocats marocains ; Gestion des déchets ; CNSS-AMO : accélération des délais de remboursement ; Prolongement de la campagne nationale de vaccination… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce vendredi :

Le Matin

Autoroute électrique Dakhla-Casablanca : l’ONEE engage les études topographiques pour le tronçon Tan-Tan/Marrakech

L’Office national de l’eau et de l’électricité vient de lancer l’appel d’offres pour la réalisation des études topographiques devant définir le couloir de la future autoroute électrique de très haute tension qui connectera le sud au centre du Royaume. La consultation est structurée en deux lots. Le premier portera sur le tronçon Oued Lakraâ-Marrakech de 600 km tandis que le second lot concernera celui de TanTan-Marrakech (500 km).

Agriculture : 30.000 tonnes d’avocats marocains exportées cette saison en un temps record

La campagne d’exportation des avocats marocains, lancée avec la variété « Hass » à la mi-octobre, affiche des résultats prometteurs. Selon Abdellah El Yamlahi, président de l’Association marocaine de l’avocat, 30.000 tonnes ont été expédiées jusqu’à présent, soit un tiers des volumes prévus pour la saison.

L’Opinion

Gestion des déchets : le grand virage vers l’économie circulaire

Parmi les rares failles du dossier de candidature Espagne / Maroc / Portugal pour accueillir la Coupe du Monde 2030, figure la gestion des déchets, qui, malgré les efforts louables du gouvernement, souffre encore de plusieurs lacunes. Confronté au cahier des charges de la FIFA, sans oublier ses engagements internationaux, le Royaume s’apprête à prendre le virage vert. Dans cette optique de transformation, la Coalition pour la Valorisation des Déchets (COVAD) a organisé une conférence plénière intitulée « Transition vers une Économie Circulaire et Bas Carbone », permettant de lister une série de recommandations pour réussir la nouvelle feuille de route nationale.

CNSS-AMO : accélération des délais de remboursement des dossiers médicaux

Les délais de remboursement des dossiers médicaux au niveau de la CNSS évoluent au même titre que le chantier de généralisation de la couverture sociale, pour pouvoir répondre à la demande du nombre croissant d’assurés. Selon le directeur de la Caisse, Hassan Boubrik, les délais de remboursement des prestations sociales pour les dossiers médicaux, un indicateur clé de la qualité du service, sont passés, au niveau de la Caisse, de 10 jours en moyenne en 2021 à entre 8 et 9 jours actuellement. Cette évolution s’inscrit dans un contexte marqué l’augmentation de la demande de remboursement suite à la généralisation de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO). En chiffres, le nombre de dossiers médicaux reçus est passé de 22.000 à 105.000, soit une augmentation de 80.000 dossiers, indique le patron de la CNSS dans son intervention dans le cadre des travaux de l’Africa Financial Summit (AFIS-2024) à Casablanca.

Les Inspirations éco

Finances publiques : le déficit budgétaire s’allège à fin novembre

Le déficit budgétaire s’est réduit à 45,6 milliards de dirhams à fin novembre. Un allégement principalement dû à la hausse de 10,8% des recettes ordinaires brutes pour atteindre 316,2 MMDH et au repli des dépenses émises au titre du Budget général de 1,8% à 445,3 MMDH. Parmi les facteurs figure l’augmentation des recettes douanières nettes de 10% pour un montant de 83,6 MMDH. En outre, les émissions de dépenses au titre de la compensation ont baissé de 40,1%, à près de 14,42 MMDH à fin novembre.

Al Ahdath almaghribia

Prolongement de la campagne nationale de vaccination

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a annoncé le prolongement de la campagne nationale de vaccination et de rattrapage de la vaccination des enfants de moins de 18 ans, qui a débuté le 28 octobre et devait prendre fin le 17 novembre. La diffusion d’enregistrements audio remettant en question la sécurité des vaccins approuvés au Maroc, qui contiennent de fausses informations sur la campagne de rattrapage vaccinal, a eu un impact négatif sur l’avancement prévu du processus de vaccination, de sorte que le ministère de tutelle a rapidement réfuté catégoriquement ces fausses allégations. Le ministère a souligné que tous les vaccins approuvés sont sûrs, affirmant qu’ils jouent un rôle vital dans la protection de la santé des enfants contre les maladies.

Assahraa almaghribia

Agent judiciaire du Royaume : la bonne gestion des litiges permet au trésor public d’économiser 4 milliards de dirhams par an

L’Agent judiciaire du Royaume, Abdelrahman El Lamtouni, a indiqué lors d’un colloque que 90% des litiges de l’État sont traités devant la justice administrative, soulignant que la bonne gestion de ces conflits, à travers une intervention précoce et préventive pour résoudre les litiges et éviter de les transformer en contentieux devant les tribunaux ou les organismes d’arbitrage, permet au trésor public d’économiser environ 4 milliards de dirhams par an, ce qui permettra de rationaliser les dépenses et de préserver l’argent public.

Assahra almaghribia

Bourita s’entretient avec le secrétaire général du Conseil de Coopération du Golfe

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu jeudi des entretiens avec le secrétaire général du Conseil de Coopération des États arabes du Golfe (CCG), Jassim Mohammed Al Budaiwi, en visite officielle dans le Royaume. Les discussions ont été axées sur le partenariat stratégique entre le Maroc et le CCG depuis 2011, ainsi que ses spécificités et ses dimensions politique, économique et culturelle, dont les fondements ont été établis conformément aux Hautes directives de SM le Roi Mohammed VI et ses frères les dirigeants des États du CCG, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Al Ittihad alichtiraki

Une délégation palestinienne s’informe à Rabat des programmes et projets mis en œuvre par l’Agence Bayt Mal Al-Qods

Une délégation palestinienne conduite par le directeur de la Bibliothèque nationale de Palestine, Aissa Krakaa, a effectué une visite au siège de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif à Rabat, au cours de laquelle elle s’est informée des programmes et projets mis en œuvre par l’Agence dans la ville sainte, sous la Haute supervision effective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods. Lors de sa rencontre avec le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, en présence de l’ambassadeur de Palestine au Maroc, Jamal Choubki, le responsable palestinien a fait part de son estime des efforts déployés par l’Agence pour « maintenir les Maqdessis dans leur terre et soutenir leur résistance face aux défis du blocus et de l’isolement », indique un communiqué de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

Rissalat Al Oumma

Le gouvernement lance un programme pour la digitalisation du commerce de proximité

Le ministère du Commerce et de l’Industrie s’apprête à lancer un nouveau programme qu’il a qualifié d’ »ambitieux » pour moderniser et renforcer la productivité et la compétitivité du commerce de proximité, de manière à suivre le rythme des nouvelles évolutions économiques. C’est ce qui ressort d’une réponse écrite du ministre Ryad Mezzour, qui a expliqué que ce programme vise à « suivre le rythme des commerçants de proximité et à améliorer leurs revenus et leurs conditions de travail ». Ce programme, ajoute-t-il, comprend une offre pour moderniser le matériel professionnel et fournir le financement nécessaire à son acquisition, en plus de mettre à la disposition des commerçants un fonds de roulement permettant d’assurer la liquidité, ce qui les aiderait à surmonter les difficultés liées au paiement des sommes dues aux fournisseurs et leur permettrait de réaliser des offres de services telles que la publicité et le paiement de factures.