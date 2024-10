Les projets hydriques, priorité des collectivités territoriales ; Recyclage de métaux: l’Italien Samta lance son usine au Maroc ; Gaz : les ambitions de SDX Energy ; Rentrée parlementaire ; L’embellie pour le tourisme ; Hydrogène vert ; Maroc-Russie. Voici les dernières informations de la presse nationale de ce vendredi :

Le Matin

Budget : les projets hydriques priorité des collectivités territoriales en 2025

Face à la pression croissante sur les ressources en eau, il est impératif que les autorités locales adoptent des mesures rigoureuses pour optimiser leur utilisation. La note d’orientation du ministre de l’Intérieur sur la préparation et l’exécution des budgets des collectivités territoriales pour 2025 met l’accent sur l’urgence de réaliser les projets hydriques programmés à l’échelle nationale. Il s’agit également de rationaliser l’utilisation des ressources hydriques, d’encourager l’investissement dans le traitement des eaux usées et leur réutilisation, dans la mesure du possible, pour l’irrigation des espaces verts et de contrôler les dépenses liées à la gestion de ces espaces.

Recyclage de métaux : l’Italien Samta lance son usine au Maroc pour 70 M de dollars

Trois ans après l’annonce du projet, le groupe indien Samta finalise les préparatifs pour la construction de son complexe industriel dans la zone franche Atlantique à Kénitra. Avec un plan d’investissement de 70 millions de dollars, cette usine recyclera des déchets de cuivre et d’aluminium pour répondre aux besoins des secteurs automobile et aéronautique. Le projet, soutenu par un prêt potentiel de 20 millions de dollars de la BERD, créera 200 emplois locaux et renforcera les industries métallurgiques et l’économie circulaire au Maroc.

Gaz : SDX Energy veut poursuivre son programme de forage au Maroc

Un taux d’intérêt de 20% et un remboursement total d’ici juillet 2025. Les conditions du crédit négocié par SDX Energy avec Aleph Finance seront soumises au vote lors d’une assemblée générale programmée pour le 14 octobre. S’il est voté, ce prêt permettra à la compagnie de rembourser 2 millions de dollars de dettes et de financer, par le reste, la progression de son programme de forage au Maroc.

Les Inspirations éco

Parlement : une rentrée très studieuse

La rentrée parlementaire s’annonce sous pression pour les députés, avec plusieurs réformes structurantes à l’ordre du jour. L’agenda législatif, qui s’ouvre ce vendredi, ne laisse aucune place à l’inertie. En tête des priorités, des réformes cruciales pour le cadre social et juridique, à commencer par le projet de loi organique sur le droit de grève. Le projet de Loi de finances 2025 occupe également une place centrale dans les débats. Le gouvernement, qui fait face à une conjoncture marquée par une inflation persistante, par la hausse des prix des matières premières et par des tensions sur les marchés financiers, devra faire preuve de prudence dans ses orientations budgétaires. En parallèle des réformes sociales et économiques, le Parlement devra également se pencher sur les défis structurels, en tête desquels figure le stress hydrique aigu que traverse le Royaume.

Tourisme : l’embellie se poursuit !

Le secteur touristique national continue sur sa lancée, franchissant une nouvelle étape historique avec l’accueil de 13,1 millions de visiteurs à fin septembre. Cette performance représente une augmentation d’environ 2 millions de touristes par rapport à la même période en 2023, selon le ministère du Tourisme. «Le momentum marocain est indéniable», commente Fatima Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire. Selon elle, le Maroc «rayonne de plus en plus à l’international», ajoutant que les «efforts ciblés, conformes à notre feuille de route, portent leurs fruits”.

Hydrogène vert : le Maroc à l’avant-garde d’une révolution énergétique

Engagé dans la bataille de l’hydrogène vert, le Maroc se positionne à l’avant-garde d’une révolution énergétique qui pourrait transformer les dynamiques du commerce mondial. Avec des ambitions affichées de production, le pays vise à se tailler une place sur le marché de l’hydrogène, ce qui pourrait avoir des répercussions significatives sur son tissu industriel. Selon une étude de PWC, le Royaume pourrait devenir un acteur de premier plan en produisant plus de neuf millions de tonnes d’hydrogène équivalent par an d’ici 2050, dont sept millions pourraient être destinées à l’export, représentant un potentiel de plus de 13 milliards de dollars. Une lecture corroborée par un récent rapport de la Banque mondiale, qui affirme que le Maroc pourrait développer une production à grande échelle d’hydrogène vert et de ses dérivés.

L’Opinion

Faut-il s’attaquer à la rénovation des «passoires thermiques» ?

Pour lutter contre la précarité énergétique et optimiser sa transition énergétique, la France a récemment annoncé l’interdiction de louer les logements dont le diagnostic démontre une très faible efficacité énergétique, dès janvier prochain. Cette mesure dédiée à impulser la rénovation des « passoires thermiques » incite à établir le parallèle avec le Maroc où le chantier de l’efficacité énergétique des bâtiments prend également de l’ampleur au vu des engagements climatiques du Royaume. Si notre pays s’est focalisé sur l’introduction de l’efficacité énergétique dans le cadre réglementaire régissant les nouvelles constructions, rien n’est encore prévu pour inciter à rénover nos propres passoires thermiques, surtout qu’en termes de consommation énergétique, la climatisation est pour le Maroc ce que le chauffage est pour la France.

Maroc-Russie : vers la reprise des exportations marocaines de mandarines

La reprise des approvisionnements du marché russe en mandarines marocaines est attendue d’ici fin 2024. Le représentant commercial de la Fédération de Russie dans le Royaume, Alexeï Andreev, en a parlé aux médias de son pays. «Nous avons prêté attention aux informations provenant de plusieurs sources faisant état d’une diminution du volume des livraisons de mandarines marocaines à la Russie», a t-il noté.

L’Opinion

L’Intérieur appelle à une gestion rigoureuse des finances locales

Dans un contexte marqué par des pressions économiques et climatiques croissantes, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a lancé un appel fort aux présidents des collectivités territoriales à travers une circulaire diffusée récemment. Celle-ci les invite à rationaliser le budget de l’année 2025, en se concentrant sur la réduction des dépenses non essentielles, tout en garantissant une gestion optimale des ressources publiques.

Libération

Digital Trends : 61% des annonceurs intègrent l’IA dans leur quotidien

Près de 61% des annonceurs marocains font recours à l’intelligence artificielle (IA) dans leurs activités quotidiennes, selon l’édition 2024 de l’étude « Digital Trends », a révélé le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM) lors d’un panel dans le cadre du 6e African Digital Summit. Cette étude, basée sur un sondage auprès d’entreprises marocaines, montre que l’adoption de l’IA par les investisseurs marocains a augmenté de 24% en 2024, atteignant ainsi 61%, contre près de 41% l’année précédente, a indiqué la vice-présidente du GAM, Sakina El Fares, lors du panel intitulé « Digital Transformation and AI: Their Impact on Moroccan Advertisers and Beyond ».