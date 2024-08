Dessalement: l’industrie nationale en marche ; Avocat au barreau de Rabat: le projet de loi relatif à la procédure civile “est un texte de pure insécurité juridique” ; L’IRES met en lumière les choix stratégiques qui ont façonné le Royaume ; Coupe du monde 2030 : les grandes lignes du Bid Book de cnadidature ; L’ADII facilite les procédures de dédouanement ; La hausse des prix des volailles se poursuit… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce vendredi:

L’Economiste

Dessalement: l’industrie nationale en marche

Face au stress hydrique, le gouvernement et le secteur privé sont à un tournant. En effet, si pendant des décennies, le Maroc s’est basé sur les barrages qui lui ont fait éviter de grandes catastrophes, aujourd’hui, SM le Roi Mohammed VI a érigé le dessalement de l’eau de mer comme un nouveau challenge. Surtout que le pays est soumis à un cycle permanent de sécheresse qui s’étale sur des années. Aujourd’hui, la consigne royale est on ne peut plus claire. Il s’agit de mettre en place une industrie nationale tournée vers le dessalement de l’eau. Avec à la clé, la création d’entreprises spécialisées dans le domaine. Désormais, ce domaine ne concerne plus uniquement l’Etat et les établissements publics. Il faut l’ouvrir aux opérateurs privés surtout qu’il s’agit d’un domaine où la rentabilité n’est plus à démontrer.

L’Opinion

Avocat au barreau de Rabat: le projet de loi relatif à la procédure civile “est un texte de pure insécurité juridique”

Ahmed El Majdi, avocat au Barreau de Rabat, a estimé que le projet de loi portant réforme du Code de procédure civile, adopté récemment par la Chambre des représentants, “est un texte de pure insécurité juridique”, précisant que son article 17 “met fin au principe de l’autorité de la chose jugée”. Cet article, explique-t-il, prévoit qu’une fois qu’une décision judiciaire est rendue sur un litige, cette décision, bien que définitive et contraignante, peut être réexaminée et remise en cause par le Parquet sans délai pour motif d’atteinte à l’ordre public. “Il est inacceptable qu’on fasse fi d’un principe qui garantit la stabilité des décisions judiciaires de sorte à éviter les litiges répétitifs sur les mêmes questions”, a-t-il souligné au journal. El Majdi n’admet pas non plus le fait que ce texte prévoit la possibilité pour une partie de recourir à un mandataire pour la représenter. Il rejette également l’article 8 de ce projet de loi, qui permet au juge de confier la mission de médiation des parties au litige à un assistant social ou toute autre personne.

Le Matin

L’IRES met en lumière les choix stratégiques qui ont façonné le Royaume

À l’occasion du 25e anniversaire de l’intronisation de SM Le Roi Mohammed VI, l’Institut Royal des études stratégiques (IRES) dresse un bilan des principales réalisations du Maroc depuis 1999. Dans un document, l’IRES met en lumière les choix stratégiques et les politiques publiques qui ont façonné le Royaume sous la conduite du Souverain. De l’édification institutionnelle au développement économique, en passant par les réformes sociales et la diplomatie, le Maroc a connu des transformations profondes. Le rapport souligne la vision royale d’une monarchie citoyenne, plaçant le Marocain et la Marocaine au cœur de l’action publique. Il offre un éclairage précieux sur les chantiers engagés depuis un quart de siècle. Il rappelle également les fondamentaux de la nation marocaine, socle sur lequel s’appuie cette modernisation accélérée. Un bilan qui témoigne des ambitions et des défis d’un Maroc en pleine mutation.

Coupe du monde 2030 : les grandes lignes du Bid Book de la candidature tripartite Espagne-Maroc-Portugal

En dépit de la décision de la FIFA de ne retenir que la candidature Maroc-Espagne-Portugal pour l’organisation de la Coupe du monde 2030, le processus poursuit son bonhomme de chemin, en attendant le vote final qui ratifiera l’attribution du Mondial du centenaire, prévu le 11 décembre prochain. Lundi, les représentants des autorités footballistiques dans les trois pays ont remis le dossier technique de la candidature “YallaVamos 2030” à la FIFA, lors d’une cérémonie tenue dans un hôtel à Paris. Mercredi, la FIFA a rendu publics les documents techniques relatifs à la candidature tripartite. À travers 377 pages, le dossier énumère avec le plus grand détail les aspects sportif, commercial, environnemental et infrastructurel de la candidature tripartite.

Al Ahdath almaghribia

La hausse des prix des volailles se poursuit

Les prix du poulet se sont envolés pour dépasser 25 DH, suscitant l’indignation des citoyens qui l’achètent comme alternative à la viande rouge, dont les prix ont également dépassé 150 DH pour le mouton et entre 110 et 120 dirhams pour la viande bovine. De nombreux citoyens ont estimé que cette hausse est excessive et dépasse leur pouvoir d’achat. Par ailleurs, d’autres craignent que le prix du kilogramme de poulet vif n’atteigne un record dans les prochains jours. La Fédération de l’aviculture (FISA) a, à plusieurs reprises, indiqué que la hausse des prix est toujours associée au coût de production, lequel est lié au prix de l’alimentation animale sur les marchés internationaux.

Assabah

L’ADII facilite les procédures de dédouanement

L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) a annoncé la mise en place d’un Centre régional de télé-contrôle (CRT) à Tanger, destiné aux opérateurs économiques, aux transitaires agréés en douane, aux transporteurs et aux exploitants des Magasins et Aires de Dédouanement (MEAD). Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la poursuite du processus de facilitation des procédures de dédouanement au profit des opérateurs économiques, et vise à marquer un saut qualitatif en termes de consolidation de la transparence des opérations douanières, de réduction des délais de dédouanement, de gain de temps et de réduction des coûts en évitant aux opérateurs les déplacements inutiles, ainsi qu’en termes d’amélioration continue de la qualité du service offert par les structures douanières. Selon un communiqué de l’ADII, ce nouveau dispositif consiste à regrouper les opérations de télé-contrôle des déclarations en détail de la région nord au niveau d’un seul centre, à savoir le CRT, qui hébergera une équipe d’inspecteurs vérificateurs chargés du contrôle à distance desdites déclarations.