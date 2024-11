Lutte anti-corruption: vers la digitalisation des procédures de plainte et de dénonciation ; Produits du terroir: l’ADA prépare un séminaire national pour booster le secteur ; WCO: la production des agrumes va atteindre 2,14 millions de tonnes en 2024-2025 ; La Chambre des représentants renonce à révéler les noms des parlementaires absents ; Les collectivités territoriales « esquivent » l’exécution des décisions de justice… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce samedi:

Le Matin

Lutte anti-corruption: projet de digitalisation des procédures de plainte et de dénonciation

L’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC) entend digitaliser le couloir des procédures de lutte contre la corruption. L’Institution planche ainsi sur la mise en place d’un système d’information dédié. Ce dernier constituera, non seulement, une base de données abritant toute la documentation et tous les échanges, actions et décisions relatifs aux affaires de corruption clôturées, classées ou en cours de traitement, mais fédérera les officiers de l’Instance autour d’un seul et unique outil de travail traçant et historisant tous les traitements alloués aux dossiers de corruption.

Produits du terroir: l’ADA prépare un séminaire national pour booster le développement du secteur

À Marrakech, l’Agence pour le développement agricole réunira, en 2025, acteurs publics et privés et producteurs pour faire le point sur les avancées et les perspectives économiques et commerciales des produits du terroir dans le cadre de la stratégie Génération Green. Avec le lancement d’un système d’information innovant dédié à l’Offre nationale des produits du terroir, ce séminaire constituera un tournant majeur dans la modernisation et le développement de cette filière stratégique, qui génère plus de 14 milliards de DH par an et mobilise plus de 3.000 groupements de producteurs, dont une majorité de femmes.

WCO: La production des agrumes va atteindre 2,14 millions de tonnes en 2024-2025

La production d’agrumes au Maroc devrait croître de 11,97% pour 2024-2025, selon selon un rapport publié ce mois par l’Organisation mondiale des agrumes (WCO). Attendue à 2,14 millions de tonnes, selon la WCO, cette production reflète une progression qui va à l’encontre des baisses prévues dans plusieurs pays de l’hémisphère nord. Dans un contexte de stress hydrique, cette prévision optimiste renvoie aux efforts déployés par le Maroc pour une gestion optimale de l’eau, notamment via l’irrigation au goutte-à-goutte et les infrastructures.

Libération

Créances en souffrance : l’environnement est propice à la création d’un marché secondaire

Le secteur financier marocain, reconnu pour sa sophistication et la qualité de ses régulateurs, offre un « environnement propice » à la création d’un marché secondaire des créances en souffrance, a affirmé le représentant régional pour le Maghreb de la Société financière internationale (IFC), David Tinel. « Ce marché permettra à de nouveaux acteurs financiers d’émerger, notamment ceux qui rachèteront ces créances en souffrance », a indiqué Tinel lors d’une conférence organisée par Bank Al-Maghrib (BAM) et l’IFC sous le thème « Catalyser le marché secondaire des créances en souffrance au Maroc ».

Hajj 1446: la 2è phase du paiement des frais pour les personnes inscrites dans les listes d’attente, du 09 au 13 décembre

La deuxième phase de l’opération du règlement des frais du Hajj pour la saison 1446 de l’Hégire pour les personnes inscrites dans les listes d’attente se déroulera du 09 au 13 décembre 2024, avec acceptation du chèque certifié, a annoncé vendredi le ministère des Habous et des Affaires Islamiques. Il s’agit des citoyens inscrits dans ces listes d’attente selon l’ordre établi par le processus de tirage au sort et qui remplaceront ceux n’ayant pas pu effectuer le règlement des frais du Hajj pour la saison 1446 lors de la première phase, a précisé le ministère dans un communiqué.

Al Akhbar

La Chambre des représentants renonce à révéler les noms des parlementaires absents

Le bureau de la Chambre des représentants est revenu sur sa décision d’activer les procédures de sanctions en cas d’absences injustifiées des parlementaires aux réunions des commissions permanentes, aux sessions plénières consacrées au contrôle de l’action du gouvernement et aux sessions législatives consacrées à l’approbation des textes de loi, après des protestations formulées par des députés qui s’étaient absentés. Ces parlementaires ont exigé des excuses après que leurs noms ont été énoncés lors de la séance de vote sur le projet de loi de finances.

Al Massae

Les collectivités territoriales « esquivent » l’exécution des décisions de justice

Le nombre de jugements à exécuter contre les collectivités territoriales a atteint environ 1935 à fin 2021, soit une enveloppe d’environ 3 milliards de dirhams. De nombreuses collectivités éludent ou retardent l’exécution de ces décisions. Dans une question écrite, le PPS a appelé le ministère de l’Intérieur à intervenir pour pousser les communes à respecter la procédure d’exécution des jugements rendus à leur encontre, conformément à l’article 126 de la Constitution, qui stipule l’obligation d’exécuter les jugements définitifs à l’égard de toute personne, physique ou morale, y compris l’administration marocaine.

Assahra almaghribia

Berrada révèle sa recette pour stopper le décrochage scolaire

Mohamed Saad Berrada, ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des Sports, a dévoilé sa recette pour mettre fin à la problématique du décrochage scolaire dans l’enseignement public. Lors de sa présentation du budget du ministère devant la commission de l’éducation, des affaires sociales et culturelles à la Chambre des conseillers, Berrada a expliqué que son plan vise avant tout à lutter contre la lassitude scolaire, qui est l’une des raisons les plus importantes qui poussent les étudiants à abandonner l’école, précisant que son projet prévoit l’introduction de diverses activités, telles que le théâtre, le cinéma et le sport, dans l’objectif de motiver les élèves à s’investir dans ces activités.