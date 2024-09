Maroc-Japon: un accord de prêt de 1,85 MMDH pour soutenir la Couverture Sanitaire Universelle ; Best Countries Rankings 2024 : le Maroc classé 2e en Afrique ; Pratique d’esclavage à Tindouf: un rapporteur de l’ONU saisi par une ONG sahraouie ; Incidents de Fnideq : 152 personnes déférées à la justice ; Élection du Maroc au Conseil des gouverneurs de l’AIEA ; La facture alimentaire a coûté au Maroc 5,4 milliards de dollars en 7 mois ; Incidents du 15 septembre: le CNDH entre en jeu… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce samedi:

Le Matin

Maroc-Japon: un accord de prêt de 1,85 MMDH pour soutenir la Couverture Sanitaire Universelle

Un Échange de Notes et un Accord de prêt d’un montant de 27,76 milliards de yens japonais (environ 1,85 milliard de dirhams) ont été signés vendredi à Rabat entre le Maroc et le Japon, pour financer le programme de Politique de Développement visant à atteindre la Couverture Sanitaire Universelle (CSU). Le programme, signé par le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, l’Ambassadeur du Japon au Maroc, Kuramitsu Hideaki, et le Représentant Résident de l’Agence Japonaise de la Coopération Internationale (JICA) au Maroc, Kawabata Tomoyuki, en présence du ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Khalid Ait Taleb, vise à accélérer les progrès vers la Couverture Sanitaire Universelle au Maroc.

Best Countries Rankings 2024 : le Maroc classé 2e meilleur pays en Afrique

Dans son édition 2024, le classement «Best Countries Rankings» positionne le Maroc à la 2e place en Afrique. Ainsi, le Royaume perd une place par rapport à 2023 au profit de l’Égypte. Pour cette année, le Royaume occupe la 39e place au niveau mondial. Le classement couvre 89 pays et évalue la façon dont les nations sont perçues à l’échelle mondiale en fonction de plusieurs critères. Ainsi, pour l’établir, «USNews & World Report», éditeur de ce rapport, a mené une enquête approfondie auprès de plus de 17.000 personnes à travers le monde. L’enquête a duré près de trois mois et a recueilli des données sur diverses perceptions des pays dans différentes dimensions.

Libération

Pratique d’esclavage à Tindouf: un rapporteur de l’ONU saisi par une ONG sahraouie

Le Rapporteur spécial de l’ONU sur les formes contemporaines d’esclavage, Tomoya Obokata, a été saisi par le militant des droits de l’Homme sahraoui, Shaibata Mrabih Rabou, sur la persistance de cette pratique inhumaine dans les camps de Tindouf, en Algérie. « Nous avons informé M. Obokata de plusieurs cas d’esclavage dans les camps des séquestrés, sachant que les personnes déplacées ou noires sont souvent les victimes de cette pratique », a indiqué Shaibata, président du Centre du Sahara pour les études et la recherche sur le développement et les droits de l’Homme. Dans une déclaration donnée en marge de la 57ème session du Conseil des droits de l’Homme (CDH) de l’ONU, le militant associatif a cité le cas de Salem Abidine qui a fait l’objet d’une enquête menée par une équipe australienne.

Incidents de Fnideq : 152 personnes déférées à la justice pour incitation à l’immigration illégale

Quelque 152 personnes ont été déférées devant la justice, dans le cadre de la lutte contre les appels incitant à l’immigration illégale, a indiqué, jeudi, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas. « Certains jeunes sont incités par des parties inconnues qui utilisent les réseaux sociaux pour les mobiliser » en vue d’immigrer illégalement, a souligné Baitas lors d’un point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement. Le nombre de personnes qui ont tenté d’immigrer illégalement depuis la ville de Fnideq avoisine les 3.000, a-t-il ajouté, précisant que toutes les tentatives ont été avortées.

Al Akhbar

Etude: le Maroc a faire preuve d’une efficacité reconnue dans la gestion de ses politiques publiques

Le Maroc a su faire preuve d’une efficacité reconnue dans la gestion de ses politiques publiques, lui permettant d’assurer une certaine stabilité macroéconomique à l’épreuve des chocs (Covid, guerre en Ukraine, tremblement de terre…), selon une nouvelle étude de la Direction des études économiques du groupe français Crédit Agricole. « C’est un gage de confiance important pour les investisseurs, qui a notamment permis un historique ininterrompu d’accès aux marchés internationaux, et un coût de dette faible, éléments qui assoient sa soutenabilité », soulignent les experts de l’Institution.

Assahra almaghribia

Les initiative de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif ont laissé une « grande empreinte » dans la Ville Sainte

Les interventions et initiatives de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif au cours des 25 dernières années ont laissé une « grande empreinte » dans la Ville Sainte, a affirmé, jeudi à Tunis, le ministre palestinien des affaires d’Al-Qods, Ashraf Hassan Abbas Al-Awar. L’Agence a joué un rôle « efficace » dans les secteurs de l’enseignement et de la santé à Al-Qods, a-t-il souligné dans une déclaration donnée, en marge d’une conférence sur « la réalité de l’éducation à Al-Qods », tenue au siège de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et la science (ALECSO). Le ministre palestinien a appelé les autres pays à suivre l’exemple du Maroc à travers l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

Élection du Maroc au Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique

La 68e session ordinaire de la Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a élu par acclamation, jeudi à Vienne, le Maroc en tant que membre du Conseil des gouverneurs de l’AIEA pour la période 2024-2026. L’élection par acclamation du Royaume, au nom de l’Afrique, au sein de cet important organe décisionnel de l’AIEA, témoigne de la confiance de la communauté internationale à l’endroit du Maroc, en tant qu’acteur de paix, de dialogue et de consensus dans les enceintes multilatérales sous les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Al Ittihad alichtiraki

La facture alimentaire a coûté au Maroc 5,4 milliards de dollars en 7 mois

La facture alimentaire du Maroc a augmenté de plus de 718 millions de dirhams au cours des sept premiers mois de cette année, atteignant plus de 53,6 milliards de dirhams pour les produits alimentaires importés, contre 52,9 milliards de dirhams en glissement annuel. Les dernières données de l’Office des Changes ont révélé que les importations de blé à elles seules ont coûté environ 11,5 milliards de dirhams, en baisse d’environ 721 millions de dirhams par rapport à l’année dernière. Cependant, à l’exception du blé, tous les produits alimentaires importés par le Maroc ont enregistré une augmentation notable tant en valeur qu’en volume.

Al Akhbar

L’architecte et anthropologue Salima Naji reçoit à Paris la Grande Médaille d’Or de l’Académie d’Architecture française

L’architecte et anthropologue marocaine Salima Naji a reçu, à Paris, la Grande Médaille d’Or de l’Académie d’Architecture française, la plus haute distinction de cette institution savante dédiée à la promotion de l’excellence en architecture. La Grande Médaille d’Or revient cette année à Salima Naji dont « l’œuvre magnifique illustre avec talent et responsabilité cette capacité d’insertion de l’architecture dans le respect du lieu », a annoncé la présidente de l’Académie Catherine Jacquot, lors de la cérémonie de remise des Prix et Récompenses 2024.

Rissalat Al Oumma

Incidents du 15 septembre: le CNDH entre en jeu

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) est intervenu concernant les images largement diffusées après les incidents de la ville de Fnideq le 15 septembre. Il a ainsi appelé « toutes les personnes, adultes, enfants, ou leurs tuteurs, qui prétendent être victimes d’une violation de leurs droits, à contacter le Conseil afin de les écouter dans le cadre des investigations menées au niveau central ou régional ». Le Conseil a révélé, dans un communiqué, avoir mis à la disposition de ces personnes des moyens de communication, que ce soit par téléphone ou par voie électronique.