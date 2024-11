Qatar: Lalla Hasnaa et Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al Thani visitent des expositions ; Recettes touristiques: le Maroc grimpe de 10 places dans le classement mondial ; La grève des avocats paralyse les tribunaux ; Loi sur la grève: des parlementaires accusent les syndicats de double discours ; Cinq mille dirhams pour pouvoir recourir en cassation ; Education: Berrada présente les priorités de la réforme…Voici les dernières informations de la presse nationale de ce samedi:

Le Matin

Qatar: Lalla Hasnaa et Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al Thani visitent des expositions

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa et S.E. Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al Thani ont visité, vendredi, les expositions « Splendeurs de l’Atlas, un voyage à travers l’héritage du Maroc » et « Ektashif : Maroc », organisées au Musée d’Art Islamique à Doha à l’occasion de l’Année de la Culture Qatar-Maroc 2024. A leur arrivée, SAR la Princesse Lalla Hasnaa et S.E. Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al Thani ont été accueillies par Shaikha Nasser Al-Nassr, Directrice Générale du Musée d’Art Islamique, avant de visiter les deux expositions qui mettent en valeur la diversité culturelle du Maroc et la richesse de son patrimoine.

Échanges extérieurs : le déficit commercial s’alourdit de 3,9% à fin septembre 2024

Les exportations marocaines de biens progressent. À fin septembre 2024, elles atteignent 331,51 milliards de DH, soit une hausse de 5,3%, selon l’Office des changes. Les importations, quant à elles, s’élèvent à 554,14 milliards de DH, enregistrant une augmentation de 4,8%. Le taux de couverture des importations par les exportations s’améliore légèrement, pour sa part, gagnant 0,3 point à 59,8%. Le déficit commercial, lui, s’alourdit de 3,9% pour se situer à 222,63 milliards de DH.

Entrepreneuriat agricole : une offre d’accompagnement en préparation pour les jeunes de Souss-Massa

Après plusieurs régions, le département de l’Agriculture s’apprête à concocter une offre d’accompagnement intégrée en faveur des jeunes entrepreneurs en agriculture et agroalimentaire dans la région de Souss-Massa. Le ministère compte, en effet, mobiliser, le 2 décembre prochain, pour 9,37 millions de DH, une assistance technique afin de l’accompagner dans l’opérationnalisation du programme de l’entrepreneuriat en agriculture à travers le Centre régional de l’entrepreneuriat des jeunes en agriculture. Formation, information et sensibilisation, appui à l’accès au financement et au marché… autant de services qui seront déployés en faveur des jeunes de la région.

Libération

Le chercheur Abdellah Boudad remporte le Prix de la Ligue des États arabes pour le droit et la justice

Le professeur marocain Abdellah Boudad a remporté, à Nouakchott, la deuxième édition du Prix de la Ligue des États arabes pour le droit et la justice, dans la catégorie du droit privé. Le professeur de la Faculté de la Charia à Aït Melloul, relevant de l’Université Ibn Zohr d’Agadir, a été distingué pour sa thèse intitulée « la responsabilité civile pour la sécurité des produits; une étude comparative », qui lui a valu un doctorat en droit privé.

Recettes touristiques: le Maroc grimpe de 10 places dans le classement mondial

Le Maroc a réalisé une avancée notable dans le classement mondial des recettes touristiques de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), passant de la 41ème à la 31ème place entre 2019 et 2023, a annoncé le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire. Cette ascension remarquable, l’une des plus fortes progressions parmi les 50 premières destinations mondiales, témoigne du dynamisme et de la résilience du secteur touristique marocain, ainsi que de l’efficacité des stratégies mises en place, relève le ministère dans un communiqué.

Al Akhbar

La grève des avocats paralyse les tribunaux

Les avocats ont entamé une grève nationale pour protester contre le projet de loi de procédure civile, qu’ils décrivent comme « une menace directe pour les droits de la défense et les acquis constitutionnels de la profession ». Les avocats ont eu recours à ce mode d’action en application de la décision de l’Association des Barreaux du Maroc (ABAM), qui considérait que « les droits de la défense sont sacrés et ne peuvent être compromis ». Cette grève a été décrétée pour manifester le rejet des avocats des “idées unilatérales” imposées dans le cadre d’“une vision étroite des réformes”.

Loi sur la grève: des parlementaires accusent les syndicats de double discours

La Commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants a entamé l’examen approfondi du projet de loi organique n° 97.15 fixant les conditions et les modalités d’exercice du droit de grève. La réunion de la Commission a donné lieu à des discussions houleuses sur fond d’opinions et de positions divergentes. D’une part certains parlementaires ont réclamé le retrait de ce projet et sa reformulation en accord avec les syndicats par le biais du dialogue social, alors que d’autres, aussi bien de la majorité que de l’opposition, ont appelé à accélérer l’examen et le vote de ce texte, en accusant les centrales syndicales d’entraver l’adoption de ce projet et de pratiquer un double discours.

Assabah

Cinq mille dirhams pour pouvoir recourir en cassation

Introduire un pourvoi en cassation ne sera plus accessible à tous, après que le projet du Code de procédure pénale, qui sera bientôt discuté au parlement, a prévu l’augmentation du montant de la garantie à 5 000 dirhams au lieu de 1 000 prévus par le texte actuel. Cet amendement a été introduit afin de réduire le nombre des affaires déférées à la Cour de cassation. Les modifications apportées à la procédure de pourvoi en cassation sont considérées par beaucoup comme faisant partie de la rationalisation du recours en cassation et de la réduction de son utilisation jugée excessive, en fixant des conditions qui tiennent compte de la valeur du litige ou du droit objet de recours.

Education: Berrada présente les priorités de la réforme

Lors de sa première intervention en tant que ministre devant les députés de la commission de l’éducation, Mohamed Saad Berrada, ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des Sports, a dévoilé les priorités du plan de travail de son département. Il a en effet révélé l’élargissement du projet d’écoles pionnières, en ajoutant 2.000 établissements scolaires primaires et 500 établissements dans le cycle secondaire collégial. Le ministre a également promis d’adopter un plan de travail pour dynamiser la vie scolaire et gérer ses activités parallèles, et de poursuivre les efforts dans le domaine de l’accompagnement social, notamment en améliorant la qualité des services fournis.