Immobilier: la garantie passe de 1 à 5 ans ; Reconstruction post-séisme ; Maroc: 4 millions t de nourriture jetées chaque année ; Les défis de la rentrée politique ; Exportations de légumes et fruits: la percée du Maroc ; Reconstruction post-séisme… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mercredi:

L’Economiste

La garantie dans l’immobilier passe de 1 à 5 ans

Le dispositif de défense du consommateur vis-à-vis des fournisseurs se renforce. En effet, l’article 573 du dahir formant code des obligations et contrats (DOC) vient d’être amendé (loi n°40-24)(1). Ainsi, un client qui constate un vice rédhibitoire ou un problème de non-conformité au niveau du bien immeuble qu’il a acquis dispose désormais d’un délai de 2 ans, à compter de la date de livraison, pour ester en justice et demander réparation. Ce délai a été porté, dans tous les cas, à 5 ans à partir de la date de la vente du bien sous peine de forclusion. Dans l’ancienne configuration, ce délai était limité à un an. Le consommateur peut également ester en justice dans le cas où le bien immeuble ne remplirait pas les conditions de qualité promises.

Concurrence: un appétit plus aiguisé pour les concentrations

Le nombre de projets de concentration notifiés au Conseil de la concurrence a augmenté significativement entre 2019 et 2023. Il est passé de 53 projets à 204. Ce qui représente une croissance annuelle moyenne de 40,1%. C’est ce que révèle le Conseil de la concurrence dans son rapport annuel 2023, publié le 3 septembre 2024. «En ce qui concerne la dynamique des concentrations économiques au Maroc, l’examen de l’évolution des opérations autorisées par le Conseil de la concurrence en 2023 a montré que la mise en œuvre des procédures simplifiées a permis de raccourcir les délais d’examen des dossiers», fait savoir Ahmed Rahhou, président du Conseil de la concurrence. Et d’ajouter: «Ces concentrations restent majoritairement dominées par les prises de contrôle et se rattachent à une variété de secteurs. Ce qui atteste de la diversification économique dont jouit actuellement le Maroc et qui lui permet de varier sa production et ses échanges commerciaux».

Eclairage public: bataille juridique en vue

Une enquête antidumping a été lancée le 2 septembre 2024 sur les luminaires LED originaires de Chine. Ce produit sert à éclairer les avenues, les parcs, les places publiques… Un grand fabricant s’est plaint auprès de l’exécutif d’une présumée distorsion du marché. Ce dossier risque de diviser producteurs, importateurs et installateurs. Forcément, leurs intérêts divergent. Pour l’instant, leur fédération se montre sereine et neutre. Certains acteurs semblent pourtant cultiver un mutisme volontaire ou involontaire. Mais dans ce genre d’affaires, les tensions finissent toujours par éclater au grand jour.

Les Inspirations éco

Bourse de Casablanca: les industriels reprennent en force

La Bourse de Casablanca, après avoir traversé une période marquée par l’incertitude économique et les fluctuations sectorielles, observe un redressement notable des sociétés industrielles au cours du second trimestre 2024. Ce regain d’activité témoigne de la résilience du secteur industriel, soutenu par des investissements stratégiques et une gestion rigoureuse des risques. Au premier semestre 2024, les sociétés cotées à la Bourse de Casablanca ont globalement connu une progression de leur chiffre d’affaires de 4,3%, atteignant 153 milliards de dirhams (MMDH). Cette croissance a été principalement portée par les performances robustes des institutions financières, dont le produit net bancaire (PNB) a augmenté de 12,7% pour s’établir à 46,3 MMDH. En revanche, les sociétés industrielles ont présenté un chiffre d’affaires en quasi-stagnation, avec une légère hausse de 0,6%, atteignant 93,8 milliards.

L’Opinion

Rentrée politique: les défis de l’an III du quinquennat

Après une sereine trêve estivale, le gouvernement reprend les commandes. La rentrée politique s’annonce laborieuse avec les nombreuses réformes difficiles que l’Exécutif est censé trancher rapidement à quelques semaines du prochain round du dialogue social. Pressé par un calendrier serré, le gouvernement se doit de trouver un compromis avec les partenaires sociaux sur l’épineuse loi relative au droit de grève et de convaincre les syndicats d’accepter la réforme des retraites qui exige des choix difficiles et rigoureux. Face à un chômage galopant, le gouvernement a deux ans pour renverser la courbe afin d’atteindre l’objectif d’un million d’emplois d’ici 2026. Raison pour laquelle l’emploi et l’investissement privé sont placés au sommet des priorités. Au cœur de cette équation complexe, le stress hydrique demeure un souci permanent pour le gouvernement qui fait la course contre la montre pour achever les grands chantiers structurants.

Reconstruction post-séisme: une avancée significative dans la relance des infrastructures et du logement

Dans les zones dévastées par le séisme d’Al Haouz, le gouvernement poursuit ses efforts pour redonner vie aux infrastructures et soutenir les familles sinistrées. Sous l’impulsion des Directives Royales, la Commission inter-ministérielle, dirigée par Aziz Akhannouch, a déjà délivré plus de 55.000 autorisations de reconstruction et distribué des aides financières à 97% des foyers touchés. Routes, écoles, centres de santé et réseaux hydrauliques voient un nouveau jour, tandis que des milliards de dirhams sont injectés pour relancer l’économie et préserver le patrimoine.

Libération

Bank Al-Maghrib: mise en service vendredi prochain du nouveau Portail Achats

Bank Al-Maghrib (BAM) a annoncé la mise en service, vendredi prochain, de son nouveau Portail Achats qui permettra la digitalisation du processus de passation des achats de la Banque, le dépôt et le traitement des factures électroniques des fournisseurs. Ainsi, l’accès et la soumission aux actes d’achat lancés par BAM s’effectueront, à compter de cette date, à travers ce portail, à l’exception des modes de passation (concours architectural, dialogue compétitif, appel d’offres ouvert simplifié, consultation architecturale ouverte simplifiée et consultation architecturale restreinte), lesquels seront maintenus selon le format papier et seront mis en ligne dans une seconde phase, précise la Banque centrale.

Al Akhbar

4 millions de tonnes de nourriture jetées chaque année par les Marocains

Le groupe RNI à la Chambre des conseillers a présenté une proposition de loi visant à lutter contre le gaspillage alimentaire, suite à la publication de chiffres alarmants par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) concernant l’indice de gaspillage alimentaire qui a enregistré une hausse des quantités de nourriture gaspillée chaque année au Maroc. Ce texte propose d’imposer une amende à toute personne reconnue coupable de gaspillage de nourriture. Selon la note de présentation de la proposition de loi, le rapport du PNUE sur l’indice de gaspillage alimentaire pour l’année 2024 révèle que les ménages marocains ont jeté plus de 4,2 millions de tonnes de nourriture en 2022, soit une augmentation de près d’un million de tonnes par rapport à 2021, (3,3 millions de tonnes). Le rapport indique également que la part annuelle de gaspillage alimentaire par habitant au Maroc a atteint 113 kilogrammes en 2022, contre 91 kg en 2021.

Al Massae

Le Maroc continue d’augmenter ses exportations de légumes et fruits

Le Maroc poursuit l’augmentation annuelle de ses exportations de produits agricoles avec une croissance de 0,6 milliard de dollars, soit 8% pour les légumes et 12% pour les fruits, malgré la situation de stress hydrique profond et la hausse des prix de plusieurs fruits et légumes dans le Royaume. Selon les données de la plateforme « EastFruit« , spécialisée dans le suivi des marchés mondiaux des fruits et légumes, le Maroc se classe quatrième mondial après le Canada en termes de croissance relative des exportations de fruits et légumes, avec une augmentation annuelle de 8%. Le pays aurait pu enregistrer une croissance plus rapide s’il ne faisait pas face à des problèmes liés au manque d’eau, à cause des changements climatiques rapides observés au cours des dernières saisons.