E-commerce: les contours de la future législation ; Les médecins du public maintiennent leur protestation ; Bilan du Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques ; Les sanctions prévues par la loi sur la grève supprimées ; L’Intérieur ferme 462 magasins pour non-respect des normes sanitaires… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mercredi:

L’Opinion

E-commerce: Mezzour dévoile les contours de la future législation du secteur

Face à l’essor fulgurant du commerce électronique, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a annoncé des mesures imminentes visant à encadrer ce secteur tout en renforçant la protection des consommateurs. Intervenant devant les parlementaires ce lundi, il a révélé qu’un projet de loi est en cours d’élaboration pour répondre aux défis posés par cette nouvelle réalité économique. Parmi les éléments marquants de cette réforme, on trouve la mise en place d’une tarification spécifique pour les plateformes électroniques, conçue pour offrir davantage de transparence aux consommateurs et leur garantir un accès simplifié à des recours administratifs en cas de litiges.

Les Inspirations éco

Commerce extérieur: un nouveau service pour simplifier les procédures

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a lancé un service en ligne dédié à la gestion des certificats de conformité (COCs). Accessible via le Guichet unique national «PortNet», ce service vise à digitaliser et simplifier le traitement des demandes. Opérationnel depuis le 2 décembre, le nouvel outil permet une gestion de bout en bout des certificats, fluidifiant le processus pour les importateurs et accélérant les contrôles à l’origine. Les certificats délivrés avant le 15 décembre 2024 par les organismes de contrôle des pays d’expédition resteront valables. PortNet prévoit un accompagnement technique pour les opérateurs et des formations spécifiques pour garantir une transition fluide vers cette solution digitale.

Transferts MRE: mobilisation pour stimuler l’investissement productif de la diaspora au Maroc

Le gouvernement entend bien faire fructifier les fonds que transfèrent les Marocains résidant à l’étranger (MRE) vers leur pays d’origine chaque année. C’est d’ailleurs l’une des missions que s’est assignée Karim Zidane, le nouveau ministre délégué en charge de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques. C’est ce qu’il précisé, en début de semaine, devant la Chambre des représentants, confirmant que son département était «engagé et mobilisé de manière interactive et continue pour accroître le taux d’investissement des Marocains du monde, notamment dans les secteurs productifs».

Le Matin

Événements catastrophiques: le Fonds de solidarité consolide sa position

Depuis 2020, le Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques s’impose comme un pilier de protection sociale et économique au Maroc. Alimenté par une taxe parafiscale sur les assurances Non-Vie, il a généré en trois ans plus de 90 millions de dollars en recettes cumulées et débloqué 300 millions de dollars après le séisme d’Al Haouz. Retour sur un dispositif essentiel soutenu par la Banque mondiale pour protéger les populations vulnérables et réduire l’impact des risques naturels.

Le marché des voitures neuves affiche une hausse de 6,8% à fin novembre 2024

Avec des ventes totales de 153.779 unités à fin novembre 2024 et une croissance globale de 6,8%, le marché automobile marocain affiche une dynamique positive. Les véhicules particuliers et utilitaires légers tirent cette performance, tandis que le segment premium continue de se maintenir en bonne forme. Cette croissance, soutenue par une diversification de l’offre et des stratégies commerciales adaptées, annonce une fin d’année 2024 favorable pour le secteur automobile au Maroc.

Al Bayane

Les médecins du secteur public maintiennent leur protestation

Le syndicat indépendant des médecins du secteur public (SIMSP) a annoncé dans un communiqué la poursuite de son mouvement de protestation pour la troisième semaine consécutive. La même source a confirmé la tenue d’une grève générale les 4 et 5 du mois courant dans tous les établissements de santé à l’exception des services d’urgence et de réanimation. Le SIMSP a justifié son action par l’inaction du gouvernement qui « n’a pas voulu se mettre à la table du dialogue en vue de désamorcer les tensions et trouver des solutions, en dépit de la phase critique que traverse le secteur ».

Al Akhbar

Les sanctions prévues par la loi sur la grève supprimées

Le ministre de l’Intégration économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a accepté plusieurs amendements proposés par la majorité et les groupes de l’opposition au projet de loi organique n° 97.15 précisant les conditions et modalités d’exercice du droit de grève, y compris la dépénalisation des grèves politiques et solidaires et la suppression des sanctions pénales. Sekkouri a estimé que les concertations approfondies du ministère sur le projet de loi, auxquelles ont été associés tous les partis politiques et les syndicats les plus représentatifs ainsi que ceux qui ne sont pas représentés à la Chambre des conseillers, ont mis en évidence la nécessité « d’amendements fondamentaux» à ce projet de loi.

Al Ahdath almaghribia

Le ministère de l’Intérieur ferme 462 magasins pour non-respect des normes sanitaires

Le ministère de l’Intérieur a indiqué, dans un récent rapport, que les services de contrôle des marchés ont effectué de janvier à fin septembre de cette année environ 237 000 inspections, notamment dans les magasins, les locaux de production, les lieux de stockage et les magasins de vente en gros et en détail ainsi que dans les marchés hebdomadaires. Ces opérations ont abouti à la fermeture de 462 magasins qui ne respectaient pas les normes sanitaires, outre la saisie et la destruction de 642 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation ou non conformes aux normes de qualité.

Assahra almaghribia

Projet de loi sur la grève: la bataille entre le gouvernement et les syndicats s’intensifie

Alors que le projet de loi relatif au droit de grève entrait dans les phases finales de vote, le bras de fer entre le gouvernement et les syndicats s’est intensifié, sur fond de rejet de la mouture actuelle par les centrales syndicales, qui reproche au gouvernement d’avoir entamé l’examen de ce texte dans la chambre des représentants avant de se mettre d’accord sur le projet. Younes Farachen, coordinateur du Front pour la défense du droit de grève, a affirmé que les composantes de ce Front ont fait un premier pas et contacté tous les groupes de la majorité pour discuter des amendements proposés par les syndicats. Le Front, a-t-il déclaré au journal, a souligné la nécessité pour les groupes parlementaires de défendre vigoureusement l’exercice du droit de grève.

Rissalat Al Oumma

Akhannouch préside la réunion du premier conseil d’orientation stratégique de l’Agence de développement du Haut Atlas

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé la réunion du premier Conseil d’orientation stratégique de l’Agence de Développement du Haut Atlas, créée conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, pour assurer le suivi de la mise en œuvre du programme de reconstruction et de réhabilitation générale des zones sinistrées par le séisme d’Al-Haouz. La première réunion du Conseil d’Orientation Stratégique de l’agence a permis d’aborder les enjeux d’opérationnalisation de l’Agence et d’approuver son programme d’action et son budget prévisionnel pour l’année 2025, indique un communiqué du département du chef du gouvernement, notant que le Conseil d’Orientation Stratégique a également approuvé les documents de référence pour le démarrage de l’Agence notamment l’organigramme et le statut particulier de ses ressources humaines.