Macron appelle à renforcer la co-localisation industrielle ; Métropolisation: la tutelle trace les contours d’un schéma national ; Hydrogène vert: TE H2, CIP et AP Moller Capital s’associent pour un projet au Maroc ; Filière oléicole: El Bouari anticipe une production de 950.000 tonnes pour cette année ; Zones industrielles: Mezzour annonce 4.000 hectares supplémentaires ; Nadia Fettah: l’augmentation des pensions des retraités dépend de la réforme des régimes de retraite… Voici les dernières informations de la presse nationale de de ce mercredi:

Les Inspirations éco

Macron appelle à renforcer la co-localisation industrielle

Une rencontre stratégique a réuni les opérateurs économiques marocains et français, couronnée par la signature de plusieurs conventions visant à renforcer des secteurs clés. Parmi les sujets abordés, les deux patronats, représentés par Chakib Alj pour la CGEM, et Patrick Martin pour le Medef, ont réfléchi à de nouvelles pistes de collaboration sous le slogan «Made with Morocco». L’initiative vise à promouvoir la co-localisation des industries et la promotion de projets visant à terme le verdissement des deux économies. Elle s’inscrit également dans la perspective d’une coopération renforcée autour de la Coupe du monde 2030.

Métropolisation: la tutelle trace les contours d’un schéma national

Avec une urbanisation en plein essor, le Maroc se prépare à structurer et encadrer le développement de ses grandes aires urbaines. Le ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville lance une étude stratégique ambitieuse visant à élaborer un schéma prospectif de développement des systèmes métropolitains.

L’Opinion

Hydrogène vert: TE H2, CIP et AP Moller Capital s’associent pour un projet au Maroc

«Sous la présidence de S.M. le Roi Mohammed VI, et de S.E. Emmanuel Macron, Président de la République française, le gouvernement du Royaume du Maroc et TE H2, avec ses partenaires, ont signé un Contrat Préliminaire de Réservation du Foncier pour le projet « Chbika », a fait savoir Total Energies dans un communiqué. L’accord permettra à TE H2 et aux deux sociétés danoises, CIP via son Fonds de transition énergétique, et l’autre via son Fonds d’infrastructures des marchés émergents, de lancer des études pré-FEED sur le site.

Filière oléicole: El Bouari anticipe une production de 950.000 tonnes pour cette année

La production anticipée pour la filière oléicole cette année atteint 950.000 tonnes avec une baisse de 11 % par rapport à l’année dernière, a indiqué le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Ahmed El Bouari. En réponse à une question parlementaire, lors de la séance des questions orales à la Chambre des Représentants, El Bouari a précisé que ce volume de production représente une baisse de 11% par rapport à la saison précédente et de 40% par rapport à une année normale.

Zones industrielles: Mezzour annonce 4.000 hectares supplémentaires pour une croissance soutenue

Dans une démarche visant à renforcer le tissu industriel marocain et à stimuler l’économie nationale, l’Exécutif s’emploie activement à mobiliser une superficie supplémentaire de 4.000 hectares pour la création de nouvelles zones industrielles. Cette annonce, faite par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, lors de la session de questions orales à la Chambre des Représentants, traduit une volonté claire de diversifier et d’étendre les capacités industrielles du pays. En réponse aux interrogations sur le « renforcement des zones industrielles », Mezzour a noté que la superficie totale des zones industrielles au Maroc atteint actuellement 13.000 hectares.

Al Ahdath almaghribia

Nadia Fettah: l’augmentation des pensions des retraités dépend de la réforme des régimes de retraite

Après les revendications croissantes des organisations représentatives des retraités de différents secteurs pour l’amélioration des conditions de vie et l’augmentation des pensions, la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, a fait savoir que « le gouvernement tient à la dignité des retraités et que les pensions qu’ils perçoivent doivent être revues et augmentées ». Lors de la séance hebdomadaire de questions à la Chambre des représentants, la ministre a souligné qu’une telle étape nécessite une réforme complète des régimes des retraites, appelant à « ne pas renchérir sur ce dossier, car le gouvernement est conscient de l’importance d’améliorer la situation des pensions des retraités ».

Assabah

Ali Ghanbouri: les partenariats maroco-français vont au-delà de la coopération traditionnelle vers une intégration plus durable

Le partenariat d’exception signé entre le Maroc et la France représente « une nouvelle phase dans les relations bilatérales des deux pays, allant au-delà de la coopération traditionnelle vers une intégration stratégique qui vise à faire face aux défis régionaux et internationaux, et pose les fondements d’une structure de coopération plus solide et durable », a fait savoir Ali Ghanbouri, président du Centre de la Prospection économique et sociale. Le succès de ce partenariat dépend de la capacité des deux parties à transformer le consensus politique en projets concrets ayant un impact économique et social profond et durable, car le Maroc aspire à réaliser un saut qualitatif dans son processus de développement qui renforce son indépendance économique, tandis que la France cherche à renforcer ses rôles stratégiques dans le continent africain à travers un partenariat étroit avec le Maroc, considéré comme une passerelle essentielle pour communiquer avec les pays africains émergents, a relevé Ghanbouri dans une interview accordée au quotidien.

Al Akhbar

Crise des étudiants en médecine: des signes d’une issue commencent à poindre

Une percée dans la crise des étudiants des facultés de médecine, de médecine dentaire et de pharmacie se profile à l’horizon après la rencontre avec les nouveaux ministres de l’Enseignement supérieur, de la Santé et de la Protection sociale avec les représentants des étudiants en médecine à Rabat. La commission nationale des étudiants en médecine a estimé que cette réunion s’est déroulée dans une atmosphère très positive et laissait voir les signes d’une solution définitive à cette crise qui dure depuis plus d’un an. Le ministre de l’Enseignement supérieur, Azzedine El Midaoui, a promis de tenir des réunions avec le Médiateur du Royaume, les doyens et les professeurs des facultés de médecine et de pharmacie, afin de discuter des mécanismes de mise en œuvre des points sur lesquels se sont mis d’accord le gouvernement et les étudiants, a affirmé cette commission.