Un coup de pouce au pouvoir d’achat en 2025 ; Le gouvernement veut créer 910.000 emplois pour les chômeurs sans diplôme ; Le Maroc veut valoriser 25% de déchets d’ici 2030 ; Mesures répressives contre les auteurs de fake news ; Les retraités veulent une augmentation de leurs pensions… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mercredi:

Le Matin

Conserves de tomates importées d’Égypte : l’enquête de l’Industrie confirme le dumping

Le ministère de l’Industrie et du commerce envisage l’application d’un droit antidumping définitif de 29,93% sur les importations de conserves de tomates originaires d’Égypte. À l’issue de ses investigations, le ministère a établi une détermination préliminaire positive de l’existence du dumping, du dommage important pour la branche de production nationale et du lien de causalité. La marge de dumping, calculée et exprimée en pourcentage du prix à l’exportation, ressort à 29,93%.

Dette publique: le Maroc sur une trajectoire de réduction maîtrisée, selon le FMI

Le Fonds monétaire international salue la trajectoire encourageante du Maroc dans la gestion de sa dette publique. Avec un ratio dette/PIB en baisse, projeté de 69,5% en 2023 à 65% en 2029, cette performance reflète une gestion budgétaire prudente et des réformes structurelles ambitieuses. Bien que des défis subsistent, notamment des risques modérés liés aux engagements conditionnels et aux changements climatiques, le contexte macro-économique reste favorable, porté par l’augmentation des recettes fiscales et une réduction progressive des besoins de financement.

L’Opinion

Saine riposte à une détérioration environnementale chronique

Malgré les résultats positifs obtenus à ce jour en matière de gestion des déchets, le taux de recyclage demeure inférieur aux attentes, notamment en raison de l’augmentation exponentielle des déchets ménagers. Face à cette situation, le Maroc s’est fixé un nouvel objectif : atteindre un taux de valorisation de 25 % d’ici 2030, en créant de nouveaux centres régionaux de traitement dédiés. Cette ambition requiert, bien entendu, la mise en place de systèmes de tri à la source, impliquant la population locale, y compris les usines, et en encourageant les acteurs informels, notamment les chiffonniers.

Les Inspirations éco

Investissements: le Maroc en quête de partenariats stratégiques en Asie

Le Maroc multiplie les initiatives pour attirer des investissements stratégiques en provenance d’Asie, renforçant ainsi son positionnement comme hub économique régional. Lors d’un roadshow démarré au Japon, Karim Zidane a présenté les atouts du Royaume, notamment son cadre fiscal attractif, ses infrastructures modernes et son rôle clé dans les chaînes de valeur mondiales. Le ministre délégué à l’Investissement est attendu plus tard cette semaine en Corée du Sud, avec pour objectif de consolider les relations économiques et de diversifier les partenariats en faveur d’un développement durable et innovant.

Bons de nourriture: un coup de pouce au pouvoir d’achat en 2025

Les bons de nourriture font peau neuve en 2025. L’amendement adopté en première lecture par la Chambre des représentants prévoit «l’augmentation du montant des bons représentatifs des frais de nourriture ou d’alimentation, délivrés par les employeurs à leurs salariés afin de leur permettre de régler tout ou partie des prix des repas ou des produits alimentaires, et ce, dans la limite de 40 DH par salarié et par jour de travail». Si cette mesure est maintenue en 2e lecture et dans la mouture finale, elle marque un changement notable sur plusieurs plans. Pour les salariés, elle représente une bouffée d’air bienvenue dans un contexte économique difficile puisque le montant exonéré des bons alimentaires passerait de 30 à 40 dirhams par jour travaillé en 2025. Ce qui permettrait de préserver quelque peu le pouvoir d’achat des travailleurs.

Al Bayane

Maroc-UE: signature d’une convention de 190 millions d’euros pour la reconstruction des zones sinistrées par le séisme d’Al Haouz

Le Maroc et l’Union européenne (UE) ont signé une convention de financement de 190 millions d’euros (près de 2 milliards de dirhams) pour le programme intégré de reconstruction et de mise à niveau des zones sinistrées (2024-2028). Ce programme, qui s’étale sur deux ans (2024-2025), a pour objectifs de soutenir les personnes affectées par le séisme en leur assurant un accès à des habitations réhabilitées ou reconstruites, de contribuer au redémarrage des services publics, notamment dans les secteurs de la santé et de l’éducation, et de relancer l’activité économique tout en renforçant la cohésion territoriale dans les zones sinistrées

Al Massae

Mesures répressives à l’encontre des diffuseurs de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux

Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a révélé lors de sa participation à la réunion de la Commission de l’Éducation, de la Culture et des Affaires sociales consacrée au budget de son département, concernant la propagation des fake News, que de nouvelles dispositions juridiques seront mises en place en dehors de la loi sur la presse et l’édition, afin de réglementer l’activité des plateformes de médias sociaux. Bensaid a souligné l’importance de mettre en œuvre la loi pour organiser et contrôler l’activité des plateformes de réseaux sociaux, tout en soulignant certains risques résultant de l’utilisation abusive de ces plateformes. Le ministre a appelé les citoyens qui se sentent lésés, maltraités ou humiliés à recourir à la justice pour réparation des dommages subis.

Al Alam

Nouveau plan gouvernemental visant à créer 910.000 emplois pour les chômeurs sans diplôme

Dans le cadre des efforts continus pour relever les défis du chômage, le gouvernement a annoncé, dans le cadre du projet de loi de finances 2025, un plan complet visant à intégrer 910.000 chômeurs sans diplôme sur le marché du travail. Amin Sami, expert en planification stratégique et leadership du changement, a affirmé au journal que l’intégration de cette proportion de chômeurs est un objectif ambitieux qui réduirait la charge du chômage sur l’économie nationale. L’expert a souligné la nécessité de se concentrer sur la formation professionnelle en tant qu’étape positive pour améliorer les possibilités de recrutement, s’attaquer au problème de la stabilité de l’emploi résultant des contrats temporaires, œuvrer à la création et à la stimulation du climat des affaires au niveau territorial, et encourager l’investissement dans les secteurs prometteurs.

Al Akhbar

Les retraités réclament une augmentation de leurs pensions

La décision du gouvernement d’apporter de nouveaux amendements aux régimes de retraite a incité les retraités à revendiquer une augmentation de leurs pensions, tout en menaçant de descendre dans la rue. Le Réseau Marocain des Organismes de Retraités (REMOR) a appelé à une manifestation devant le parlement pour protester contre la stagnation des pensions depuis plus de 25 ans. Il a dénoncé « l’exclusion et la marginalisation continue des différentes questions urgentes des retraités et des ayants droits », ce qui « aggrave leur situation à tous les niveaux, économiques, sociaux, sanitaires et psychologiques».

Bayane Al Yaoum

OCP: le CA à plus de 69 MMDH à fin septembre

Le chiffre d’affaires (CA) de l’OCP a atteint 69,046 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2024, contre 61,03 MMDH enregistrés sur la même période une année auparavant. Cette croissance s’explique principalement par une hausse des volumes d’exportation dans toutes les catégories de produits, explique l’OCP dans un communiqué.