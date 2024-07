Étude: 64% des Marocains ne voyagent pas en vacances d’été ; Les avocats en grève ; Le Maroc, 1er producteur automobile africain en 2024 ; Les étudiants en médecine boycottent la session de rattrapage ; Le gouvernement annule l’initiative d’un million de cartables… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mercredi :

Le Matin

L’Association des barreaux s’insurge contre le projet de loi de procédure civile et entre en grève

Les avocats poursuivent, depuis samedi dernier, leur offensive contre le ministère de la Justice. Dans ce sens, l’Association des barreaux du Maroc (ABAM) a annoncé dans un communiqué publié hier une grève de 72 heures, les 23, 24, 25 juillet, pour protester contre la « validation rapide » du projet de loi relatif au Code de procédure civile.

Cette annonce intervenait au moment même où le texte était soumis à l’examen et au vote des députés de la Chambre des représentants, dans le cadre d’une séance plénière qui avait démarré à 10 heures et se poursuivait à l’heure où nous mettions sous presse. L’organisation professionnelle, qui est montée au créneau depuis l’adoption du texte en commission samedi dernier, rappelle néanmoins sa disposition à reprendre le dialogue en tant que partenaire dans la mise en œuvre de la réforme du système juridique.

L’Économiste

Le Maroc, 1er producteur automobile africain en 2024

Pour la première fois dans l’histoire industrielle du continent africain, le Maroc est le numéro 1 de la production de véhicules automobiles! Avec ses usines de Renault- Dacia à Casablanca et Tanger, ou encore Stellantis à Kénitra (Peugeot, Citroën, Fiat Opel…), la plateforme Maroc est effectivement la plus grande base de production de voitures en 2024, loin devant l’Afrique du Sud. A noter que l’Afrique du Sud a été pendant plusieurs décennies le n°1 incontesté de la fabrication de véhicules à l’échelle du continent.

Selon les analystes de Fitch Solutions : « Nous prévoyons que la production de voitures au Maroc (véhicules de tourisme et utilitaires légers) atteindra un peu moins de 614.000 unités en 2024, tandis que la production de véhicules de l’Afrique du Sud (véhicules de tourisme et utilitaires) chutera à 591.000 unités ». Par ailleurs, cette tendance sera alimentée par de mauvaises performances logistiques et une augmentation des importations de véhicules en Afrique du Sud en 2024.

L’Opinion

Investissements, aides sociales, retraites… Nadia Fettah expose un bilan positif

Le Maroc continue de mettre en œuvre des politiques visant à améliorer les conditions de vie de ses citoyens tout en soutenant le développement économique. La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, a récemment dévoilé des initiatives cruciales dans deux domaines clés : le soutien direct aux familles démunies et la réforme des régimes de retraite. Les annonces incluent également des mesures pour réduire l’utilisation des espèces en faveur de la bancarisation. Ces efforts s’inscrivent dans une stratégie globale visant à promouvoir l’inclusion sociale et à dynamiser l’économie marocaine.

Le programme de soutien gouvernemental direct a enregistré, jusqu’au 8 juillet 2024, un total de 3,81 millions de familles bénéficiaires, pour un montant global de deux milliards de dirhams. Nadia Fettah Alaoui a précisé que 2,3 millions de familles bénéficient spécifiquement des aides destinées à couvrir les risques liés à l’enfance, tandis que 1,5 million de familles perçoivent une allocation forfaitaire visant à renforcer leur pouvoir d’achat.

Les Inspirations éco

Loi de finances 2025: une équation à variables « délicates » multiples

Dans un contexte économique global en pleine mutation, c’est un exercice budgétaire crucial qui devra être ficelé par le gouvernement en vue de l’exercice 2025. Sous la présidence d’Aziz Akhannouch, le Conseil de gouvernement se penchera, ce mercredi, sur les grandes lignes du Budget 2025, donnant le coup d’envoi au processus annuel de balisage de la gestion des finances publiques pour l’année à venir.

Le Conseil se penchera ainsi sur le cadre général de préparation du projet de Loi de finances 2025 et prendra connaissance aussi de la programmation budgétaire triennale 2025/2027. Soulignons, que lors de la même session, le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, présentera un exposé détaillé sur l’exécution du Budget de l’année 2024.

Al Ahdath Almaghribia

Code du travail: le gouvernement dévoile la recette de la réforme

Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a dévoilé lundi la vision du gouvernement sur la réforme en cours du Code du travail, indiquant que le travail technique relatif à ce projet avait été achevé au niveau ministériel.

Le texte de loi sera présenté dès la fin des discussions sur la loi organique n° 97.15, définissant les conditions et les modalités d’exercice du droit de grève, a précisé Sekkouri, lors d’une séance plénière consacrée aux questions orales à la Chambre des représentants, ajoutant qu’ »il y a actuellement deux visions concernant la réforme du Code du travail, soit celle d’une révision profonde de chacune de ses 500 dispositions, soit celle d’une révision thématique, ciblant les dispositions les plus importantes ayant un impact direct sur l’emploi, la protection des droits des personnes et la facilitation des activités des entreprises ».

Rissalat Al Oumma

Chambre des conseillers: signature du Code de déontologie parlementaire

Le Code de déontologie parlementaire a été signé, lundi à la Chambre des conseillers, conformément aux Directives Royales contenues dans le message adressé par Sa Majesté le Roi aux participants au Symposium commémorant le 60ème anniversaire du Parlement marocain, et sur la base des dispositions constitutionnelles y afférentes.

Signé par le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, les présidents des groupes et les coordinateurs des groupements parlementaires, ce Code vise à établir une compréhension commune des comportements que la Chambre souhaite promouvoir ou qu’elle considère comme inacceptables, à fournir un guide simplifié au conseiller sur les règles de conduite acceptables dans le cadre de l’action parlementaire et à clarifier les valeurs et les règles comportementales attendues d’un conseiller.

Assabah

Étude: 64% des Marocains ne voyagent pas en vacances d’été

Une étude élaborée par le cabinet Sunergia a révélé que nombre de Marocains ne programment pas de vacances d’été. Ainsi, 64% des sondés ne comptent pas voyager cette année, tandis que 29% des personnes interrogées ont déclaré avoir déjà voyagé ou comptent voyager. Seuls 5% des sondés se déclarent indécis.

Les vacances font désormais partie des priorités pour plusieurs familles marocaines. Le budget alloué à ces vacances occupe la première place dans les dépenses de plusieurs d’entre elles. Cette année, la dépense moyenne réservée aux vacances s’élève à 9.800 dirhams.

Selon cette étude, 40% des individus qui voyagent dans le cadre des vacances dépensent entre 5.000 et 8.000 dirhams. 31% des voyageurs consacrent plus de 10.000 dirhams, tandis que 29% des personnes sondées dépensent moins de 5.000 dirhams.

Al Akhbar

Les étudiants en médecine et pharmacie boycottent la session de rattrapage

La crise dans les facultés de médecine est à nouveau dans l’impasse, après la décision d’une grande part des étudiants des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire de boycotter la session de rattrapage, entamée lundi dernier, après avoir boycotté les examens de la session normale, le 26 juin dernier, à hauteur de 94%.

Un membre de la Commission nationale des étudiants en médecine et pharmacie a indiqué, dans ce sens, que « l’ensemble des instances de la Commission et des bureaux d’étudiants sont impliquées dans le boycott et déterminées à confirmer le scénario de la session normale où le taux de participation aux examens avait atteint 5% », soulignant que le « vrai problème réside dans le processus de formation et d’éducation, où les étudiants ont manqué sept mois ».

Al Massae

Le gouvernement annule l’initiative d’un million de cartables

Le ministère délégué auprès du ministère de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, a élaboré un projet de décret pour « verser des fonds supplémentaires aux familles bénéficiant du système d’aide sociale directe » au titre de chaque rentrée scolaire, montants qui étaient auparavant octroyés dans le cadre de l’initiative d’un million de cartables.

Le ministère a ajouté, dans une note d’introduction, que ces fonds « viendront en aide aux familles nécessiteuses bénéficiant du système d’aide sociale directe, afin de réduire les coûts et les charges de la rentrée scolaire, notamment celles de l’acquisition des manuels et des fournitures scolaires, ce qui contribuera positivement à réduire la déperdition scolaire et améliorera les indices de scolarisation ».

Al Bayane

Chambre des représentants: adoption de deux propositions de loi amendant la loi sur les sociétés

La Chambre des représentants a adopté à l’unanimité, lors d’une séance législative tenue lundi, deux propositions de loi visant l’amendement de la loi n°5.96 relative à la société en nom collectif (SNC), la société en commandite simple (SCS), la société en commandite par actions (SCA), la société à responsabilité limitée (SARL) et la société en participation.

Ces propositions de loi visent à compléter l’article 71 de la loi susmentionnée et à modifier son article 85.