PLF 2025: les grands projets d’infrastructures ; Fac de médecine: Miraoui propose une 7e année facultative ; Un miracle écologique au cœur du désert marocain ; Réduction des inégalités: avancée notable du Maroc ; CMR: la crise s’aggrave ; Cadeaux fiscaux: l’Etat a perdu 37 MMDH ; Ouahbi veut criminaliser le mariage des mineures… Voici les dernières informations de la presse nationale parue ce mercredi:

Le Matin

Infrastructures: round-up des grands projets programmés pour 2025

L’Exécutif a du pain sur la planche. 2025 serait, en effet, une année d’accélération des chantiers déjà en cours et de lancement de ceux toujours au stade de projets. Avec un Budget d’investissement de 340 milliards de DH programmé pour l’exercice prochain, le gouvernement entend donc achever et mettre en service des projets à la pelle dans de nombreux secteurs névralgiques de l’économie nationale. Dans le secteur de l’eau, de nouveaux barrages entreront en service, d’autres seront lancés. Dans le dessalement, la priorité est donnée à l’accélération de la réalisation de la station du Grand Casablanca et la mise en route de celles de Laâyoune et Dakhla. Aménagements hydroagricoles, infrastructures portuaires, routières et logistiques, dépollution industrielle… Bref, autant de chantiers qui devront électriser la dynamique économique aussi bien à l’échelle nationale qu’au niveau des régions abritant les projets.

Viande congelée importée: entre nécessité et inquiétudes des consommateurs

La récente décision de l’ONSSA d’encadrer l’importation de viande rouge vise à répondre à la hausse continue des prix sur le marché marocain. Toutefois, cette initiative a suscité des inquiétudes parmi les consommateurs, qui doutent de la qualité et de la sécurité des viandes importées. Si la Fédération marocaine des droits du consommateur rassure en affirmant que les normes de contrôle sont en place, les professionnels de la santé soulignent les enjeux de sécurité alimentaire liés à cette situation.

L’Opinion

Attaché à sa réforme, Miraoui propose une 7ème année facultative

Alors que les étudiants en médecine tiennent à leurs revendications, notamment en ce qui concerne la réduction de la durée de 7 à 6 ans, le ministère de l’Enseignement supérieur considère que le dossier est résolu, du moment que l’offre gouvernementale aurait réussi, selon lui, à convaincre près de 60% des étudiants de suspendre le boycott des examens. Pour faire adhérer le reste des futures blouses blanches, Abdellatif Miraoui a de nouveau proposé une 7ème année facultative pour les étudiants attachés à l’ancien système. Une proposition jugée «positive», à condition qu’elle soit accompagnée de la levée définitive des sanctions disciplinaires prises à l’encontre des étudiants grévistes.

Un miracle écologique au cœur du désert marocain

Le Maroc a récemment été témoin d’un phénomène naturel exceptionnel: la résurgence du lac Iriqui, situé dans la province désertique de Zagora, après 50 ans de sécheresse. Ce miracle écologique est le résultat direct des pluies torrentielles enregistrées au début du mois de septembre, des averses qui ont apporté entre 50 et 250 millimètres d’eau en quelques heures. Ces conditions météorologiques extrêmes ont formé plusieurs lagunes éphémères dans le désert de Merzouga, transformant temporairement ce paysage aride en une oasis inattendue.

Les Inspirations éco

Sociétés cotées: croissance consolidée

Le paysage financier se prépare à une nouvelle phase de consolidation avec des prévisions solides pour les années 2024 et 2025. Selon le dernier rapport de BMCE Capital global research (BKGR), les entreprises cotées devraient connaître une croissance robuste, alimentée par une hausse du chiffre d’affaires et des résultats nets. Cette trajectoire de croissance s’inscrit dans un contexte où les industries, les secteurs financiers ainsi que les initiatives écoresponsables prennent une place de plus en plus prépondérante dans le développement économique du pays. Dans les prochaines années, le Maroc connaîtra un contexte de croissance particulièrement favorable grâce à l’organisation de la CAN et aux préparatifs pour la Coupe du monde 2030, qui stimulent déjà de nombreux projets d’investissement.

Réduction des inégalités: le Maroc parmi les 10 pays les plus performants, selon Oxfam

Le rapport 2024 de l’Indice de l’engagement pour la réduction des inégalités (CRI), publié par Oxfam et Development finance international, souligne une avancée notable du Maroc, qui se hisse dans le top 10 des pays les plus performants et à la 73e place mondiale. Cette amélioration est en grande partie attribuée à la réponse proactive du gouvernement marocain après le séisme d’Al Haouz, en septembre 2023. À travers une augmentation significative des investissements publics dans la santé et la protection sociale, le Maroc montre sa volonté d’agir pour réduire les inégalités socio-économiques. Toutefois, des améliorations sont encore attendues pour consolider cette dynamique.

Al Bayane

Une mission de la CGEM au Québec pour favoriser la coopération économique

Une délégation de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a entamé, lundi dernier, une tournée au Québec pour explorer les opportunités de renforcement des liens économiques entre le Maroc et la province canadienne. Conduite par le président de la CGEM, Chakib Alj, la délégation va rencontrer des acteurs économiques et visiter des entreprises opérant notamment dans les secteurs de l’aéronautique, de l’agroalimentaire et de l’intelligence artificielle. Co-organisée par le Conseil du patronat du Québec (CPQ) et la CGEM, la mission fait suite à une entente conclue entre les deux parties en mai dernier à Casablanca, en vue de raffermir les liens d’affaires entre le Québec et le Maroc.

Al Ahdath almaghribia

La crise de la CMR s’aggrave

La Caisse de retraite marocaine (CMR) est confrontée à une crise structurelle qui s’aggrave et menace sa viabilité financière, le rapport accompagnant la note de présentation du projet de loi de finances pour 2025 révélant une situation profondément préoccupante. Les chiffres reflètent clairement l’ampleur de la crise, puisqu’un déficit technique a été enregistré au cours de l’année 2023, s’élevant à 9.871 millions de dirhams, alors que les réserves financières de la Caisse ne dépassent pas 65.800 millions de dirhams. Cette détérioration de la réalité financière pose à l’institution un véritable défi existentiel, d’autant plus que la tendance à la baisse des perspectives financières se poursuit au cours de la période 2025-2027. Face à cette situation critique, un projet de refonte des régimes de retraite est actuellement à l’étude en concertation avec les partenaires économiques et sociaux.

Assabah

Les cadeaux fiscaux coûtent 37 MMDH

Le ministère de l’Economie et des finances a indiqué qu’il avait procédé l’année dernière à l’évaluation du coût de 291 mesures d’exonération et de réduction d’impôts pour certains contribuables, et qu’il avait constaté que le Budget de l’Etat avait perdu environ 37 milliards de dirhams (3 700 milliards de centimes) de revenus fiscaux l’année dernière en raison de ces mesures exceptionnelles. Durant l’année en cours, le ministère a évalué 268 mesures d’exonération ou de réduction d’impôts pour certains contribuables, dont le coût s’est élevé à 31 milliards et 427 millions de dirhams, précisant qu’il existe d’autres mesures dont le coût n’a pas été évalué, ce qui signifie que le coût total des exonérations fiscales et des mesures exceptionnelles dépasse de loin le montant révélé par le ministère de l’économie et des finances.

Ouahbi: «Nous criminaliserons le mariage des mineures»

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a déclaré que 60% des demandes de mariage de mineures sont approuvées par les juges, que 97% de ceux qui demandent l’autorisation de se marier abandonnent leurs études et que 99% des demandes concernent les filles. Ouahbi, qui s’exprimait lors de la séance hebdomadaire des questions à la Chambre des représentants, a affirmé que la plupart des demandes adressées aux tribunaux concernant le mariage des mineures reçoivent une réponse favorable.

Assahra almaghribia

Le conflit s’intensifie entre les centrales syndicales et le gouvernement à propos de la loi sur la grève

Le bras de fer s’est intensifié entre les centrales syndicales et le gouvernement au sujet du projet de loi sur le droit de grève, surtout après que le gouvernement a prévu mercredi une discussion détaillée de ce projet à la Chambre des représentants. Alors que le groupe CGEM s’est retiré mardi de la séance des questions orales à la Chambre des conseillers, en signe de protestation contre le ministre de l’Emploi, la CDT a pris une série de mesures concrètes pour faire face à cette situation. Elle a en effet anticipé le début de la discussion en écrivant aux présidents de groupes et du groupement parlementaires à la Chambre des représentants pour les mettre devant leurs responsabilités dans l’examen de ce texte, qu’elle dit rejeter catégoriquement.