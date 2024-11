L’Observatoire national de la criminalité désormais opérationnel ; Enseignants suspendus: le ministère clôt le dossier ; Campagne agricole: l’espoir à nouveau permis? ; Le ministère de l’Intérieur s’apprête à mettre fin au chaos des taxis ; Nouvelle tension entre les avocats et le ministère de la Justice… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mercredi:

L’Observatoire national de la criminalité désormais opérationnel

L’Observatoire national de la criminalité est enfin opérationnel. Pour marquer cette étape décisive, l’Observatoire a organisé son symposium inaugural les 15 et 16 novembre 2024 à Rabat, sur le thème «Le rôle de la recherche scientifique dans l’observation des tendances du crime et l’analyse des phénomènes criminels». Réunissant plus de 230 experts nationaux et internationaux, cet événement a été l’occasion de poser les jalons d’une collaboration scientifique d’envergure, à travers la signature de nombre de conventions de partenariat avec les douze universités publiques du Royaume. Rattaché au ministère de la Justice, l’Observatoire incarne une nouvelle approche de la politique pénale, fondée sur la connaissance et l’anticipation. Une avancée majeure, qui promet de contribuer activement aux politiques de lutte contre la criminalité au Maroc.

Le ministère de l’Éducation nationale clôt le dossier des salaires des enseignants suspendus

Gelé depuis mai dernier, le dossier des enseignants suspendus trouve sa voie vers une résolution définitive. La décision du ministère de l’Éducation nationale statuant sur le sort de ces enseignants suspendus à la suite du mouvement de grève est tombée. Ce dernier s’engage à leur verser, d’ici la fin du mois de novembre, leurs salaires avec un effet rétroactif couvrant 11 mois.

Un baromètre des IDE sous haute surveillance

Le Maroc a acheté en moyenne 12,3 milliards de dirhams de prestations d’assistance technique au cours des quinze dernières années. Ce poste est, quelque part, un baromètre de l’investissement. Plus le Maroc draine des IDE et ses entreprises investissent, plus ces dépenses d’assistance technique augmentent. Ces prestations peuvent revêtir plusieurs formes qui vont du contrat classique de services après-vente jusqu’aux licences d’exploitation de droits de propriété intellectuelle et au personnel détaché par un groupe auprès des filiales marocaines.

Campagne agricole: l’espoir à nouveau permis?

C’est un début de saison légèrement plus pluvieux que l’année dernière qui est actuellement observé dans le Royaume. Dans certaines régions, les récentes pluies ont ravivé l’espoir pour le secteur agricole, durement éprouvé par six années successives de sécheresse. Il s’agit principalement des régions du Nord et du Centre, où l’on a observé une arrivée assez précoce des précipitations, après des pluies exceptionnellement fortes enregistrées dans le Sud-Est durant la saison estivale. Les cultures automnales ont eu droit à un meilleur arrosage par rapport à certaines années des saisons précédentes.

Investissements MRE: des flux pas suffisamment maîtrisés

Avec 115,3 milliards de dirhams injectés dans l’économie en 2023 et une prévision de 120 milliards pour 2024, la diaspora marocaine s’impose comme un pilier incontournable de l’économie nationale. Ces flux, équivalant à 7% du PIB, jouent un rôle clé dans la stabilité du dirham et le renforcement des réserves en devises. Pourtant, derrière ces chiffres, une autre réalité prévaut, celle d’un Maroc qui peine à transformer cette manne en levier de développement durable. En effet, moins de 10% de ces fonds sont orientés vers des investissements productifs, tandis que la majeure partie finance des acquisitions immobilières ou des transferts familiaux.

Le ministère de l’Intérieur s’apprête à mettre fin au chaos des taxis

Le ministère de l’Intérieur a annoncé le lancement d’un plan stratégique global visant à améliorer les services fournis par les taxis dans le Royaume, en renouvelant la flotte, renforçant le contrôle et en modernisant les systèmes de transport. Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a envoyé une circulaire aux walis et aux gouverneurs visant l’amélioration de la qualité des services, appelant à la nécessité d’accélérer la mise en œuvre des procédures liées au contrôle et au suivi du statut des chauffeurs de taxi, à la généralisation des permis de confiance et des cartes de conducteur professionnel, ainsi qu’à la réglementation et au contrôle des conditions d’utilisation des taxis. Le plan a également facilité le processus de dépôt des plaintes et des observations des clients des taxis à travers des numéros de téléphone et des adresses électroniques mis à leur disposition, et en assurant le traitement efficace des plaintes soumises aux autorités compétentes.

Nouvelle tension entre les avocats et le ministère de la Justice

Le secteur de la justice au Maroc est en pleine ébullition en raison d’un nouveau projet de loi réglementant la profession d’avocat. Les relations entre les avocats et le ministère de la justice semblent s’envenimer encore une fois. Les points de discorde portent sur plusieurs questions que les avocats considèrent comme une menace pour leur indépendance et leurs intérêts professionnels. Le ministère, quant à lui, parle des réformes nécessaires pour renforcer le principe de l’État de droit et moderniser le système judiciaire. Les avocats s’opposent à certains amendements proposés qui durcissent les conditions de réussite à l’examen d’aptitude, arguant qu’ils entravent l’accès des jeunes à la profession.

L’habitat insalubre entrave des projets d’infrastructure

Certains propriétaires de logements insalubres dans les environs de Casablanca, qui se situent dans des zones destinées aux projets d’infrastructure, s’empressent de créer de nouvelles baraques afin de se faire inscrire sur la liste des candidats qui bénéficieraient de relogement dans le cadre des complexes résidentiels d’Al Omrane. Certains propriétaires de baraques divisent leurs logements en plusieurs parties, en créant des portes à l’extérieur, et procèdent à leur vente à d’autres personnes souhaitant bénéficier à leur tour de l’opération du relogement, contribuant ainsi à une prolifération des baraques, selon des sources du journal.

Des entreprises internationales se disputent la construction de l’autoroute électrique Casablanca-Dakhla

Dans la foulée des projets stratégiques dans les provinces du sud du Royaume à tous les niveaux et secteurs, le Maroc a annoncé l’achèvement d’un grand projet portant sur une ligne électrique de 3 gigawatts, reliant les villes de Casablanca et Dakhla, à une distance de plus de 1.400 kilomètres. Dans ce contexte, les cinq plus grandes entreprises mondiales dans le domaine des lignes électriques se disputent leurs nominations à savoir, GE Vernova (États-Unis), Siemens Energy (Allemagne), Power China Sepco1 (Chine), TBEA (Chine), Larsen & Toubro (Inde). Elles sont en lice pour remporter le contrat de ce projet important, après que l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) qui a annoncé l’ouverture des candidatures.

Apiculteurs: la réduction des droits d’importation du miel nuirait à la production nationale

Le Syndicat national des professionnels de l’apiculture au Maroc s’est dit surpris par la décision du gouvernement de réduire de 40 à 2,5% les droits d’importation du miel dans le projet de loi de finances pour l’année 2025, dépeignant cette mesure comme une “quasi-exonération” du miel des droits de douane. Hassan Benbal, président de ce Syndicat, a déclaré au journal que cette réduction risquerait d’inonder encore plus le marché national de miel importé et, en créant une concurrence déloyale et inégale, assènerait sans doute un coup fatal à la production nationale de miel. Entre le Maroc et les États-Unis, une convergence de valeurs et d’engagements (Assahra almaghribia)