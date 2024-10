Pas de justice 3 jours par semaine ; Gaming: la tutelle veut attirer les développeurs ; 25,3 MMDH pour les énergies renouvelables ; Vers l’alimentation de Fès-Meknès en eau de dessalement ; Entrée en service de SRM Casablanca-Settat ; Transport électrique: le projet avance à grands pas… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mercredi:

L’Opinion

Industrie du gaming: les jokers de la tutelle pour attirer les développeurs

Avant de concrétiser son ambition de devenir un pôle de création de jeux vidéo, le Maroc doit d’abord relever le défi du manque de talents et de compétences. Pour y remédier, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a lancé une plateforme destinée à repérer et mettre en réseau les compétences marocaines dans le domaine, tant au Maroc qu’à l’étranger. En parallèle, le ministère a élaboré un plan axé sur le développement de formations spécialisées, en partenariat avec des institutions de renom. Ce plan prévoit des programmes adaptés aux futurs développeurs marocains, avec des cursus allant de Bac+2 à Bac+5, couvrant un large éventail de métiers du gaming. De plus, une collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur est en cours pour mettre en place, à partir de septembre 2025, des formations spécialisées dans le gaming au sein de diverses Universités marocaines.

Transition énergétique: Benali annonce 25,3 MMDH pour les énergies renouvelables

Lors d’une présentation du Groupe de travail thématique temporaire sur la transition énergétique, Leila Benali, ministre de la Transition énergétique, a dévoilé un bilan prometteur des progrès du Maroc en capacités énergétiques. Selon les données fournies par la ministre, la capacité électrique totale du Maroc est passée de 10.627 mégawatts au début du mandat à 11.980 mégawatts actuellement. Plus marquant encore, la part des énergies renouvelables dans ce total est montée à 44,3 %, contre 37 % auparavant, soit une progression notable reflétant l’engagement du Maroc envers la transition énergétique. Depuis le début du mandat, des projets d’une valeur de 25,3 milliards de dirhams ont été autorisés, soit une augmentation de 42 % par rapport à la période 2011-2020.

Les Inspirations éco

Notation souveraine: le Maroc maintient sa cote auprès de S&P

S&P confirme la note du Maroc relative à sa dette souveraine en maintenant inchangée son évaluation à BB positive B (BB+/B), pour ce qui est des perspectives du Royaume. Selon son dernier rapport d’évaluation, publié le 30 septembre, la croissance économique a atteint 3,4% en 2023, en baisse par rapport aux 3,1% prévus par l’Agence en mars 2024. Une contraction due à la sécheresse et à l’impact de la pluviométrie sur la saison agricole.

Échanges extérieurs: les importations continuent de peser lourd

Le déficit commercial s’est creusé durant le mois d’août. C’est ce qui ressort des dernières données de l’Office des changes sur les échanges extérieurs. Les chiffres indiquent qu’une hausse du déficit commercial de 3,2% a été observée durant cette période. Il se situe désormais à -196,853 milliards de dirhams, contre -190,790 MMDH un an auparavant. Ce creusement est principalement dû à l’augmentation des importations de biens de 4,6% pour une valeur de l’ordre de 491,95 MMDH, bien que l’importation des produits énergétiques demeure en recul. De leur côté, les importations de gasoil et fioul ont progressé de 9,3%.

Le Matin

Abdelouafi Laftit: 100 millions de m³ d’eaux usées traitées et réutilisées à l’horizon 2027

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a dévoilé un plan visant à généraliser la réutilisation des eaux usées dans les différentes régions du Maroc. Cette démarche fait partie du Programme national d’assainissement liquide et de réutilisation des eaux usées traitées, avec pour objectif de mobiliser 100 millions de mètres cubes d’ici 2027, et 537 millions de m³ à l’horizon 2050.

Stress hydrique: l’alimentation de Fès-Meknès en eau de dessalement à l’étude

Face à la montée du stress hydrique auquel fait face le Maroc, le département de l’Eau étudie la possibilité d’alimenter en eau non conventionnelle plusieurs pôles urbains du Royaume. La région de Fès-Meknès figure ainsi parmi les zones à alimenter en eau issues du dessalement. Le ministère engagera prochainement les études devant permettre de définir les contours techniques et financiers de ce projet qui revêt une importance vitale pour la région. Le fait est que la nappe de Fès-Meknès risque de ne plus pouvoir sécuriser les besoins futurs en eau potable, industrielle et touristique, eu égard aux aléas climatiques et aux fluctuations importantes des précipitations sur des périodes et des séquences de plus en plus distinguées.

L’Economiste

Pas de justice 3 jours par semaine

Depuis quelques mois, les tribunaux du Royaume sont paralysés par des grèves perlées. Plusieurs syndicats appellent régulièrement à l’organisation de grèves tous les lundis, mardis et mercredis. Ils comptent ainsi faire revenir le gouvernement autour de la table du dialogue pour mettre en œuvre leur cahier revendicatif, portant notamment sur l’approbation du statut du personnel du ministère de la Justice, validé pourtant il y a deux ans. La situation pénalise fonctionnaires, avocats et justiciables dont les dossiers sont sans cesse reportés.

Transport électrique: le projet avance à grands pas

Leila Benali milite pour le renforcement du réseau de transport électrique pour une intégration optimale des énergies renouvelables. Ainsi, en vue d’accompagner le rythme accéléré du développement des énergies renouvelables, le Maroc compte multiplier par 4 ou 5 ses investissements dans ce domaine au cours des prochaines années. Il s’agit surtout de donner pour la première fois l’opportunité au secteur privé d’investir dans le réseau de transport électrique, a souligné la ministre lundi dernier devant la Commission parlementaire thématique consacrée à la transition énergétique.

Al Akhbar

Interdiction de la pêche au poulpe pendant 75 jours

Le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts a décidé l’arrêt de la pêche au poulpe le long des côtes nationales à partir du 1er octobre jusqu’au 15 décembre prochain. Selon l’arrêté ministériel n°24/09, il a été décidé de suspendre les activités de pêche au poulpe pendant 75 jours pour toutes les flottes de pêche maritime, afin d’atténuer la pression sur les pêcheries de poulpe suivant les résultats du suivi réalisé par l’Institut national de recherche halieutique (INRH).

Al Ahdath almaghribia

Entrée en service de la première SRM à Casablanca

La première Société Régionale Multiservices (SRM) au Maroc a démarré ses activités mardi à Casablanca, remplissant désormais la mission de gestion du service public de distribution d’eau potable, d’électricité et d’assainissement liquide sur l’ensemble du territoire de la région Casablanca-Settat. Le périmètre d’intervention de cette SRM couvre les préfectures de Casablanca et Mohammedia, ainsi que sept provinces environnantes (Nouaceur, Médiouna, Sidi Bennour, Settat, Berrechid et Benslimane), au profit d’une population de plus de sept millions de personnes.