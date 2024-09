La stratégie Maroc Numeric 2030 bientôt dévoilée ; Huile d’olive: les exportations explosent ; Cybersécurité: le Maroc dans le top 5 arabe ; Amélioration des salaires ; Fusion des régimes d’AMO ; Grève des greffiers… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mercredi:

L’Economiste

La stratégie Maroc Numeric 2030 bientôt dévoilée

Très attendue depuis plusieurs années, la stratégie nationale numérique (Maroc Numeric 2030) devra être dévoilée dans moins d’une semaine, soit le 25 septembre. C’est ce que vient d’annoncer la ministre de tutelle, Ghita Mezzour. Selon nos sources au ministère de la Transition numérique, la stratégie repose sur deux principaux axes: Primo, la numérisation des services administratifs au bénéfice des usagers et des citoyens. Secundo, donner une nouvelle impulsion pour insuffler une forte dynamique porteuse de valeur ajoutée dans les activités de l’économie numérique, les entreprises privées, les opérateurs télécoms, l’employabilité, la formation, le capital humain…

Un nouveau pas vers la souveraineté vaccinale

Le code du médicament et de la pharmacie sera modifié. Le dernier Conseil de gouvernement a adopté un projet de décret-loi dans ce sens. Le texte sera publié au Bulletin officiel et soumis à la ratification du Parlement au cours de la prochaine session. En effet, il sera prochainement présenté par Khalid Aït Taleb devant une Commission parlementaire en attendant l’ouverture de la session d’automne. Car, compte tenu du caractère urgent que revêt la mise en place d’un cadre juridique efficace et global, il a été nécessaire de passer par la formule du projet de décret-loi. L’objectif de ce texte vise la création d’un système national de libération officielle de lots de vaccins et sérums à usage humain, souligne la note de présentation.

Huile d’olive: les exportations explosent

En raison de la sécheresse, l’huile d’olive se fait de plus en plus chère. C’est ce qui a poussé le département du Commerce à mettre en place des restrictions aux exportations, en octobre 2023. Or, au premier semestre 2024, les expéditions d’huile d’olive et raffinée ont paradoxalement doublé par rapport à la même période de l’année dernière. Durant les 6 premiers mois de cette année, les expéditions d’huile d’olive ont atteint 634.427.000 de DH, contre 216.265.000 de DH, selon l’Office des changes. Rachid Benali, président de la Fédération interprofessionnelle marocaine de l’olive, a affirmé que le volume exporté n’est pas très significatif et qu’une partie de l’huile d’olive exportée a un niveau d’acidité très élevé, et donc non destinée à la consommation mais à l’industrie.

Les Inspirations éco

Global Cybersecurity Index 2024: le Maroc dans le top 5 des pays arabes

Le Maroc continue de progresser en matière de cybersécurité, se positionnant parmi les cinq premiers pays arabes dans le global cybersecurity index (GCI) 2024. Selon le rapport de l’Union internationale des télécommunications (UIT), le Royaume a amélioré son score, passant de 82,4% en 2020 à 97,5% cette année. De ce fait, il intègre le groupe des pays «rôle-modèles» en cybersécurité. Ce positionnement place le Maroc aux côtés de grandes nations comme les États-Unis et les Émirats arabes unis, tout en dépassant des pays tels que la Suisse et la Chine.

Relancer l’économie tout en renforçant l’État social

Le gouvernement vient de dévoiler les grandes lignes du projet de Loi de finances (PLF) pour l’année budgétaire 2025, un document qui s’annonce comme un plan d’action pour la poursuite de la dynamique de développement économique et social du pays. Marqué par une ambition renouvelée et un engagement ferme pour consolider les acquis des dernières années, le PLF 2025 s’appuie sur un contexte macroéconomique favorable et met en lumière quatre grandes priorités. Il s’agit de renforcer l’État social, de dynamiser l’investissement et la création d’emplois, de mettre en œuvre des réformes structurelles, et de garantir la soutenabilité des finances publiques.

Transition énergétique: le gouvernement renforce le cadre réglementaire

Le gouvernement met le paquet pour être à jour sur les évolutions dans le secteur énergétique. Trois projets de décrets ont ainsi été adoptés lors du dernier Conseil de gouvernement. Le premier est relatif à l’utilisation de compteurs intelligents. L’objectif est de permettre aux autoproducteurs d’électricité de surveiller et gérer à distance leur consommation et production d’énergie. Le deuxième porte sur un certificat d’origine pour l’électricité issue de sources renouvelables. Il garantit ainsi la traçabilité et permet au Maroc de mieux se positionner sur le marché de l’énergie verte, notamment en anticipant la future taxe carbone mondiale. Le troisième décret concerne l’efficacité énergétique et fixe des normes pour les entreprises de services énergétiques. Ces structures seront chargées d’améliorer la performance énergétique des installations, générant ainsi des économies d’énergie et de nouvelles opportunités d’emploi.

Al Ahdath almaghribia

Des mesures fiscales pour améliorer les salaires

Le PLF 2025, que le gouvernement s’apprête à finaliser pour le présenter au Parlement avant le délai maximal du 30 octobre, contient plusieurs mesures relatives à l’impôt sur le revenu en vue d’alléger le fardeau de l’inflation pour les personnes ayant des revenus moyens et inférieurs à la moyenne. Selon le rapport d’exécution budgétaire et de cadrage macroéconomique triennal associé au projet de loi de finances pour l’année prochaine, l’impôt sur le revenu sera révisé à partir du 1er janvier 2025 à même de relever la première tranche du barème d’imposition sur le revenu net exonéré d’impôt de 30.000 DH à 40.000 DH, ce qui permettra d’exonérer les revenus inférieurs à 6.000 DH par mois. De plus, les autres tranches du barème seront également revues afin de les élargir et de réduire les taux appliqués aux revenus de la classe moyenne, pour leur permettre de bénéficier d’une réduction d’environ 50 % par rapport aux taux actuellement en vigueur.

Le Réseau pour le droit à la santé salue la fusion des régimes d’AMO

Le Réseau marocain pour la défense du droit à la santé et du droit à la vie a justifié le projet de fusion des régimes de l’AMO dans un seul fonds en intégrant la CNOPS et en transférant tous ses services et biens à la CNSS par le biais du projet de loi n° 23-54 modifiant et complétant la loi 65.00 relative à l’Assurance maladie obligatoire et introduisant des dispositions spécifiques, par les crises financières et de gestion dont souffre la CNOPS, selon des rapports des autorités législatives et de la Cour des Comptes. Le Réseau a estimé que la fusion des régimes de l’AMO aura des effets très positifs en termes d’amélioration des des prestations d’assurance de santé, de réduction et de contrôle du déficit financier, de renforcement de l’équilibre structurel du système, de sa durabilité, et de baisse des charges et des dépenses globales de santé qui dépassent actuellement 50%.

Al Akhbar

Les greffiers prolongent la paralysie des tribunaux

Les greffiers des divers tribunaux du Royaume continuent de paralyser les juridictions de tous niveaux, ainsi que les sous-directions, les centres judiciaires, les centres de conservation et l’administration centrale, suite à une escalade de protestations contre le ministère de la Justice à propos du statut. Les employés du secrétariat de greffe ont entamé une série de manifestations réparties en deux phases, la première sous forme de grèves nationales de trois jours en août dernier, suivies de trois autres jours au début de septembre courant et une marche de protestation, tandis que la seconde phase comprend une grève nationale prévue les 24, 25 et 26 septembre. Ces grèves successives ont créé de nombreux problèmes dans diverses institutions judiciaires et ont considérablement perturbé les services dans certains tribunaux.