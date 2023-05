La Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion face au défi de l’augmentation significative de la population carcérale, en hausse de 10% en 2022; Nadia Fettah rassure autour du taux d’exécution des investissements du budget général et la commercialisation des toutes premières voitures Made in Morocco est prévue dès le début de l’été prochain.

Voici une sélection des thèmes traités par la presse marocaine ce mercredi 17 mai.

Le Matin

Administration pénitentiaire : le rythme de croissance de la population carcérale inquiète

La surpopulation carcérale est le plus grand défi auquel est confrontée la Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) dans ses efforts pour la mise en œuvre de ses programmes de réforme et en particulier le chantier de l’humanisation des prisons. Le rapport annuel 2022 qui vient d’être rendu public fait état d’une hausse de 10% du nombre des détenus à fin 2022 par rapport à 2021. Pour la DGAPR, cette progression est synonyme d’un combat au quotidien pour assurer aux prisonniers les meilleures conditions d’hébergement, d’alimentation et de soins, mais aussi pour la gestion optimale du volet sécuritaire.

Le Matin

Achraf Hassan Tarsim, responsable pays de la BAD pour le Maroc : «Nous devons partager davantage le modèle marocain en Afrique !»

La Banque africaine de développement (BAD) enclenche le processus de préparation du nouveau programme de partenariat avec le Maroc. Selon le responsable pays de la Banque pour le Maroc, Achraf Hassan Tarsim, le nouveau cadre sera axé sur le capital humain pour une croissance plus forte et inclusive ainsi que la gestion des ressources en eau et en énergie pour renforcer la résilience de l’économie nationale aux chocs exogènes. Dans un entretien accordé au journal, le responsable a mis en avant son expertise dans l’agriculture, l’eau et les énergies renouvelables, qui, selon lui, doit être partagée avec le continent. « Afin de renforcer la coopération Sud-Sud, nous devons travailler davantage à favoriser le partage d’expérience du Royaume avec le continent. Et les domaines sont multiples, de l’agriculture à l’eau, les énergies renouvelables ou encore les transports, pour ne citer que ceux-là », a-t-il préconisé.<

L’Economiste

Investissements publics : le taux d’exécution s’améliore

Depuis sa mise en place, le gouvernement s’est efforcé de développer la rentabilité des budgets d’investissement et d’accélérer le rythme de leur réalisation. Et cela, en veillant à la mise en œuvre des projets programmés par les pouvoirs publics. Pour Nadia Fettah, le taux d’exécution des investissements du budget général a connu une tendance positive. Il est passé de 78,95% en 2017 à 82,42% en 2022, soit une augmentation de près de 4 points, a-t-elle affirmé lors de la séance des questions orales de la Chambre des représentants. La ministre de l’Économie et des Finances précise que la structure de l’investissement public montre qu’une part importante des programmes d’investissement relève du ressort des établissements et entreprises publics. En effet, selon les premières prévisions, ils sont passés de 92,1 50 milliards de DH en 2022 à 140,500 milliards de DH pour cette année, soit une augmentation de 48,375 milliards de dhs.

L’Economiste

Automobile: tout ce qu’il faut savoir sur NEO et HUV

Tournant majeur pour l’industrie automobile marocaine qui s’offre deux nouveau-nés prometteurs: “NEO”, la première marque grand public made in Morocco ainsi qu’un prototype de véhicule à hydrogène d’initiative marocaine baptisé “NamX”. La commercialisation des toutes premières voitures est programmée dès le début de l’été prochain (juin 2023). Selon les informations du journal, le prix de vente public sera dans une fourchette de 170,000 DH, tous frais compris. Pour le sourcing des composants, le projet NEO s’approvisionne essentiellement auprès des équipementiers basés au Maroc. Un écosystème de quelque 250 entreprises de renom. C’est un gage de confiance pour le service après-vente, puisque l’essentiel des pièces de rechange est produit au Maroc. Selon les statuts de l’entreprise, NEO Motors est une unité industrielle spécialisée dans la fabrication de véhicules automobiles destinés au marché local et à l’export. Le montant global de l’investissement est de 156 millions de dirhams.

L’Opinion

Marrakech : l’eau potable distribuée dans la ville « répond à toutes les normes de qualité en vigueur »

L’eau potable distribuée au niveau de la ville de Marrakech « répond à toutes les normes de qualité en vigueur », a affirmé le Comité de veille de la préfecture. « Suite aux informations véhiculées, récemment, par certains réseaux sociaux concernant le changement constaté dans l’eau potable au niveau de certains quartiers de Marrakech, le Comité de veille, composé de l’ensemble des intervenants du secteur de mobilisation, de production et de distribution d’eau, affirme que l’eau potable distribuée dans la ville répond à toutes les normes de qualité en vigueur à l’échelle nationale, conformément aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé », lit-on dans un communiqué de la Régie Autonome Intercommunale de Distribution d’Eau et d’Électricité de Marrakech (RADEEMA).