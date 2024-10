Préparation du Mondial, les entreprises britanniques à l’affût ; Faiblesse de l’industrie navale ; Importations d’huile d’olive et de viandes ; Médicaments et prestations médicales ; Travail des enfants ; Soutien du Roi à Gaza… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mercredi:

Les Inspirations éco

Infrastructures: en vue du Mondial, les entreprises britanniques à l’affût

Alors que le Maroc intensifie ses préparatifs pour co-organiser la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal, le vaste programme de développement des infrastructures initié à travers le Royaume suscite l’intérêt des opérateurs internationaux. Une délégation de 12 entreprises britanniques est en visite au Maroc du 15 au 17 octobre dans ce cadre. Annoncée par John Humphrey, commissaire commercial britannique pour l’Afrique, sur son compte X, cette visite «marquera une nouvelle étape dans notre partenariat, avec un focus particulier sur les opportunités liées à la Coupe du monde», a affirmé Humphrey, soulignant que « le Maroc s’engage à développer des infrastructures modernes de classe mondiale pour réussir l’organisation de la Coupe du monde 2030».

Industrie navale: un géant endormi aux portes de l’Atlantique

«L’industrie navale au Maroc est un potentiel sous-exploité», affirme le rapport présenté par le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Ahmed Reda Chami. Ce secteur, qui pourrait devenir l’un des moteurs de la croissance économique nationale, souffre d’un développement lent, entravé par des obstacles structurels majeurs. «Malgré les atouts indéniables dont dispose le Royaume, tels qu’un littoral de 3.500 km et une zone économique exclusive vaste de 1.200.000 km², l’industrie navale marocaine demeure embryonnaire, avec un poids dérisoire dans le PIB», souligne le rapport.

Approvisionnement des marchés: l’importation, une solution ponctuelle

Face à la sécheresse de ces cinq dernières années, l’État est encore une fois obligé de recourir aux importations. C’est bien évidemment le cas pour les céréales, surtout après une nouvelle saison déficitaire, mais aussi pour les olives et les viandes rouges. Sauf que, les subventions que doit accorder le gouvernement partent en devise à l’étranger. «Si nous ne produisons rien, ou pas suffisamment, nous serons obligés d’importer et malheureusement là aussi, le gouvernement sera obligé de subventionner les prix à l’import. Et à chaque fois que l’on subventionne les prix à l’import, cette somme d’argent part directement en devises à l’étranger. Autrement dit, nous subventionnons l’agriculture étrangère», selon le président de la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (COMADER), Rachid Benali.

Lutte contre la criminalité transfrontalière: signature d’un mémorandum maroco-belge

La présidence du Ministère Public du Royaume du Maroc et le Parquet Fédéral du Royaume de Belgique ont signé, mardi à Rabat, un mémorandum d’entente (MoU) visant à renforcer la coopération judiciaire dans plusieurs domaines, notamment en matière de lutte contre la criminalité organisée transfrontalière. Signé par le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du ministère public, El Hassan Daki et la Procureure fédérale de Belgique, Ann Fransan, ce MoU balise la voie à l’élaboration de programmes techniques pour le partage d’expériences et de bonnes pratiques entre les deux institutions, en vue de consolider la coopération internationale et d’améliorer l’efficacité des activités relevant de la compétence du ministère public des deux pays.

Le Matin

Construction navale : comment se doter d’une industrie forte et compétitive

La construction navale est encore le parent pauvre de la stratégie industrielle du Maroc. Certes, un plan directeur a été mis en place pour renforcer les infrastructures portuaires dédiées à cette activité, mais le Royaume est loin de tirer le meilleur parti de ses longs littoraux. Le secteur n’a généré que 500 millions de dirhams entre 2013 et 2022 comme chiffre d’affaires annuel moyen alors que le marché d’exportation, que ce soit pour la façade atlantique ou méditerranéenne, est estimé à environ 11 milliards de dollars par an sur la dernière décennie, selon un rapport du CESE rendu public hier. Le Conseil, qui vient de procéder à une dissection du secteur dans son rapport, appelle à la mise en place d’une stratégie ambitieuse dans ce domaine afin de permettre au Maroc de se doter d’une industrie navale forte et compétitive.

Renew Capital investit dans la startup Agenz, son premier deal au Maroc

La firme d’investissement américaine à vocation panafricaine, Renew Capital, réalise son premier deal au Maroc en entrant dans le tour de table d’Agenz, une startup innovante spécialisée dans les services immobiliers. Ce soutien marque le début de ses ambitions sur le marché marocain, avec une volonté d’accélérer l’innovation technologique et de promouvoir les startups à fort potentiel de croissance.

L’Opinion

Médicaments et prestations médicales: l’urgence d’une nouvelle tarification nationale

Au fur et à mesure que la Sécurité sociale universelle se met en place, le chantier de révision des prix des médicaments se poursuit, de sorte à préserver le pouvoir d’achat des citoyens. Lundi, à la Chambre des Représentants, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, a jugé le moment opportun pour annoncer une nouvelle baisse touchant 169 médicaments après que la suppression de la TVA ait permis de réduire le coût de près de 4500 remèdes. Malgré les efforts consentis, le chemin reste encore tortueux pour garantir une meilleure accessibilité aux produits médicaux et aux prestations de façon générale. D’où l’urgence de la nouvelle tarification nationale de référence qui se fait toujours attendre.

Inondations: bilan de la réhabilitation des routes et construction de barrages

Les pluies torrentielles qui se sont abattues début septembre sur le Sud-Est du Royaume ont causé des ravages humains et matériels importants. Face à cette situation critique, des mesures urgentes étaient nécessaires. Le ministère de l’Equipement et de l’Eau était au rendez-vous. Une intervention en urgence a été entreprise, d’abord pour rétablir la circulation et les services essentiels dans les provinces touchées et, ensuite, pour reconstruire les habitations dans le cadre d’un programme transversal doté de 2,5 milliards de dirhams. En outre, la tutelle compte accélérer le programme de construction des barrages dans les provinces du Sud-Est en vue de permettre à la population de tirer profit des précipitations, en leur assurant un approvisionnement continu en eau dans le contexte hydrique actuel.

L’Opinion

Hayar se félicite de la diminution du travail des enfants

Le phénomène du travail des enfants au Maroc a connu une nette diminution, comme l’a révélé la ministre de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, lors de la séance de questions orales à la Chambre des Représentants. Selon la ministre, le nombre d’enfants travailleurs a chuté de 55,5 % par rapport à 2017, un résultat qui témoigne, selon la responsable, des efforts soutenus déployés par le Royaume dans le cadre des orientations royales en matière de protection de l’enfance et de garantie de ses droits fondamentaux.

Libération

Des étudiants palestiniens saluent le soutien du le Roi Mohammed VI à l’enseignement à Gaza

Des étudiants palestiniens de la Faculté du Roi Hassan II des Sciences Agronomiques et Environnementales relevant de l’Université Al-Azhar de Gaza ont salué, lundi au Caire, le soutien apporté par SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, au secteur de l’enseignement à Gaza, eu égard à la crise actuelle. Ces étudiants ont mis en avant le soutien que l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods, ne cesse d’apporter aux étudiants palestiniens, faisant part de leur joie de se voir octroyés des bourses pour poursuivre leurs études à l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II (IAV Hassan II) de Rabat, et ce dans le cadre de l’accord de partenariat signé entre l’Institut, l’Agence et l’Université Al-Azhar de Gaza pour soutenir les filières d’enseignement spécialisées de la Faculté du Roi Hassan II de Gaza.