PLF 2025: les amendements approuvés ; Un projet de développement de l’arganiculture sur 10.000 hectares ; Engrais: les dessous du bras de fer OCP-Mosaic ; Des dysfonctionnements dans l’emploi des travailleurs occasionnels ; Le taux d’électrification rurale portée à près de 100% ; Le marché à terme voit enfin le jour… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mercredi :

Le Matin

Électrification rurale: l’accès pratiquement généralisé pour 25,3 milliards de DH d’investissement

Avec un investissement colossal de 25,3 milliards de dirhams, le programme d’électrification rurale a bénéficié à 13 millions de Marocains, portant le taux d’accès à l’électricité de 18% en 1995 à près de 100% aujourd’hui. Ce projet ambitieux, porté par l’ONEE et financé en partie par des partenaires internationaux, ne se contente pas d’illuminer des foyers: il dynamise l’économie rurale, modernise les infrastructures et réduit les inégalités entre zones urbaines et rurales.

Résilience climatique: le Maroc sur un projet de développement de l’arganiculture sur 10.000 hectares

Le Maroc entend opérer un changement substantiel de son écosystème de l’arganiculture. L’Agence pour le développement agricole est sur un projet de plantation de 10.000 ha d’arganiers en plus de l’organisation de l’amont et de l’aval de la chaîne de valeur de la filière. L’objectif étant de faire du fruit de l’arganier, actuellement collecté de la forêt naturelle, un produit agricole. De même, l’extension des superficies dédiées à l’arganiculture permettra de renforcer la résilience climatique des zones vulnérables au niveau des régions de Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun et Marrakech-Safi.

L’Opinion

OCP vs Mosaic: les dessous d’un bras de fer

Cela fait plus de quatre ans que le groupe OCP fait montre de résilience au sein du marché américain face aux offensives de son concurrent Mosaic qui aspire au monopole. À la manœuvre, le géant basé en Floride s’emploie depuis 2020 à convaincre les autorités américaines de taxer massivement les engrais marocains sous prétexte d’un soupçon de dumping jamais prouvé. Le département américain du Commerce a, une nouvelle fois, relevé les droits compensateurs sur les engrais de l’OCP à 16,81%. Une décision contestée par le géant marocain qui entend faire recours. « Ce type de mesures défensives, désormais amplifié, vise à maintenir une compétitivité que d’aucuns estiment menacée par les performances de l’OCP, capable de rivaliser par la qualité et le coût de ses produits« , a déclaré Anas Abdoun, analyste en prospective économique et géopolitique, au journal.

Chantiers ferroviaires: Kayouh révèle des investissements ciblés pour une expérience réinventée

Lors de sa première intervention à la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des Représentants, le ministre des Transports et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a dévoilé une feuille de route ambitieuse pour la transformation du secteur ferroviaire marocain. Ce programme, qui inclut des investissements stratégiques d’un montant de 87 milliards de dirhams pour la période 2025-2030, ainsi que l’ouverture d’une usine de fabrication de rames de train, vise à moderniser les infrastructures et à renforcer l’autonomie industrielle du pays, consolidant ainsi sa position de leader régional et international dans le domaine ferroviaire.

Les Inspirations éco

PLF 2025: les amendements approuvés

Ce sont 540 amendements qui ont été proposés par les partis de l’opposition et de la majorité dans le cadre du Projet de Loi de finances 2025. Pour l’heure, les amendements adoptés concernent le projet de gazoduc Maroc-Nigeria ainsi que les dispositions relatives aux événements sportifs dont l’organisation est prévu au Maroc, à savoir la Coupe d’Afrique 2025 et la Coupe du monde 2030. Des amendements relatifs à l’encouragement de l’industrie nationale ont également été approuvés par la Commission des finances à la Chambre des représentants. Concernant les droits de douane, plusieurs amendements ont par ailleurs été acceptés, tels que l’ajustement de certaines mesures.

Un pas de géant dans la structuration du marché des capitaux

Le marché à terme voit enfin le jour. Après plus d’une décennie de préparation, cette initiative ambitieuse introduit les produits dérivés au sein des infrastructures financières. Elle représente une étape clé vers la modernisation et le renforcement du marché des capitaux, tout en positionnant le Maroc comme un acteur clé dans la région et en offrant aux investisseurs de nouveaux outils pour une meilleure gestion des risques.

Libération

OPV de Crédit du Maroc: près de 21,3 millions d’actions demandées

L’offre publique de vente (OPV) des actions de Crédit du Maroc, initiée par Holmarcom Finance Company, a enregistré une demande totale de près de 21,3 millions d’actions pour une offre de 1 229 577 actions, ressort-il des résultats techniques de l’opération publiés sur le site de la Bourse de Casablanca. Le taux moyen de satisfaction de la demande a été ainsi de 5,77%, avec un montant attribué de plus d’un milliard de dirhams (MMDH), précise Crédit du Maroc, faisant état de 13.080 souscripteurs issus de 31 nationalités.

Al Ahdath almaghribia

L’Inspection de l’Administration territoriale révèle des irrégularités

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a révélé lors de la présentation du budget sectoriel de son département que l’Inspection générale de l’administration territoriale a réalisé 60 missions d’audit et d’accompagnement en 2024 et 91 missions d’enquête et d’investigation au cours de la même période. Ces audits et enquêtes ont permis de relever de nombreuses irrégularités et abus, d’adopter des mesures correctives et disciplinaires et de déférer les irrégularités constatées aux autorités judiciaires compétentes. Les rapports établis au cours de l’année en cours par l’Inspection ont donné lieu à plusieurs poursuites contre des présidents de communes et élus. Ces poursuites n’ont pas abouti seulement à la révocation des responsables concernés par les tribunaux administratifs, mais des rapports prouvant des accusations de dilapidation et de détournement de fonds publics ont également été déférés aux tribunaux.

Assabah

PLF 2025: 511 amendements au budget rejetés

Le gouvernement a rejeté 511 amendements de l’opposition concernant le PLF 2025. Les groupes de la majorité ont introduit 28 amendements, dont certains ont été acceptés lors d’une réunion organisée au ministère de l’Économie et des Finances, à laquelle ont participé des représentants des groupes de la majorité, ainsi que la ministre de l’Économie et des Finances Nadia Fettah et le ministre délégué chargé du Budget Faouzi Lekjaa. Le Groupe USFP à la Chambre des représentants a battu le record du nombre d’amendements présentés, atteignant 167, dont 26 se rapportant aux douanes et 108 aux impôts, entre autres, suivi par le groupement PJD, qui a présenté 137 amendements, dont 98 modifications fiscales, 23 modifications douanières et 16 diverses.

Al Massae

Des dysfonctionnements dans l’emploi des travailleurs occasionnels mobilisent le ministère de l’Intérieur

D’après les informations obtenues par le quotidien auprès de sources privées, le ministère de l’Intérieur a pris des mesures pour réduire les dysfonctionnements et les abus commis dans l’emploi des travailleurs occasionnels dans les collectivités territoriales au niveau national. Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a écrit à ses services au niveau des régions, préfectures et provinces du Royaume afin de dresser des rapports détaillés sur la situation des travailleurs occasionnels dans toutes les collectivités territoriales. Les mêmes sources ont indiqué que le ministère a décidé de lancer cette enquête car il a constaté que les charges impliquées par l’emploi de cette catégorie des travailleurs épuisent le budget des communes. Il a découvert des lacunes au niveau de procédures de recrutement, en violation du Code des obligations et des contrats.