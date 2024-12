Bientôt un nouvel aéroport à Casablanca ; Transferts de fonds: le Maroc 3e en Afrique ; Nouvelle escalade des médecins ; Tanger: autorisations exceptionnelles pour de nouveaux hôtels ; Villes sans bidonvilles: le bilan ; Niveau de vie des Marocains…Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mercredi:

Les Inspirations éco

Niveau de vie des Marocains: une inflexion après 2019

A la lumière des résultats de l’Enquête nationale sur le niveau de vie des ménages de 2022, le HCP a publié les détails de l’évolution du niveau de vie, du modèle de consommation, ainsi que des phénomènes de pauvreté et de vulnérabilité. Il ressort de cette enquête que le niveau de vie des Marocains s’est globalement amélioré entre 2014 et 2022, marqué par une progression entre 2014 et 2018, suivie d’une décélération entre 2019 et 2022. Pour rappel, la période de réalisation de cette enquête a coïncidé avec une conjoncture impactée par les répercussions socioéconomiques de la pandémie, de l’inflation et des années de sécheresse récurrentes. En prix constants, le niveau de vie s’est amélioré au rythme annuel de 1,1% entre 2014 et 2022. En milieu rural, la progression était de 0,6% (entre 2014 et 2022).

Dattes: les importations explosent

Bien que les Marocains ne soient pas de grands consommateurs de dattes, avec seulement 3,5 kg par habitant par an, contre 10 kg dans d’autres pays producteurs, la demande grimpe de façon exponentielle durant cette période. Et pour combler les besoins du marché local, le Maroc se trouve contraint de recourir aux importations alors qu’il figure dans le Top 10 des pays producteurs dans le monde. Cependant, il n’atteint pas l’autosuffisance pour cette filière. Le Royaume figure en effet parmi les principaux acheteurs à l’échelle mondiale. Le volume d’importations enregistré durant la saison 2023-2024 a dépassé la moyenne des trois saisons précédentes.

Transferts de fonds: le Maroc troisième en Afrique

L’Afrique représente 12,3% des transferts de fonds mondiaux, avec près de 100 milliards de dollars en 2022, révèle le rapport de la Fondation Mo Ibrahim, intitulé « Financer l’Afrique. Où est l’argent? ». D’ailleurs, entre 2005 et 2022, les envois de fonds vers l’Afrique ont plus que triplé, pour atteindre 97,6 milliards de dollars, soit l’équivalent de 3,5% du PIB du continent en 2022, constituant ainsi l’une des sources de revenus les plus importantes, note le rapport. De plus, les transferts de fonds représentent plus de 16% des recettes publiques totales de l’Afrique en 2022. Trois pays, à savoir, l’Égypte, le Nigeria et le Maroc ont reçu à eux seuls 61,1% de ces transferts. En première position, l’Égypte a bénéficié de 28,3 milliards de dollars. Le Nigeria et le Maroc ont capté respectivement 20,1 et 11,2 milliards de dollars.

L’Opinion

Dessalement de l’eau de mer: l’accélération de la cadence se confirme

Confronté aux aléas climatiques et à un ciel peu généreux, le Maroc met les bouchées doubles pour garantir l’approvisionnement en eau potable à ses douze régions. Alors que les précipitations affichent une baisse de 65% par rapport aux années précédentes, l’Exécutif est parvenu à doubler ses capacités de dessalement de l’eau de mer, passant de 145 millions de mètres cubes à 270 cette année. L’objectif étant de ramener ce chiffre à 1,7 milliard de m³ d’ici 2030, selon le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka. De même pour la réutilisation des eaux usées traitées, des travaux sont en cours pour accroître significativement la réutilisation de ces eaux.

Grippe saisonnière: appel à la vigilance face à une recrudescence des symptômes

Depuis plusieurs semaines, une grippe particulièrement virulente circule au Maroc, touchant un grand nombre de citoyens. Symptômes intenses, alitement prolongé et consultations médicales en urgence… la situation inquiète. Si beaucoup suspectent une simple grippe saisonnière, les experts alertent sur un éventuel rebond du Covid-19, profitant du changement de saison pour se propager. Une situation qui appelle à une stratégie combinée de prévention. Bien que les vaccins ne garantissent pas une immunité totale, ils restent le moyen le plus efficace pour se protéger à la fois contre la grippe et le Covid-19.

Al Ahdath almaghribia

Casablanca: 4 nouvelles zones industrielles

Abdellatif Mazouz, président du Conseil de la région Casablanca-Settat, a dévoilé l’intention de sa région de créer quatre zones industrielles afin de fournir du foncier aux investisseurs, dans le cadre du Programme de développement régional de Casablanca-Settat 2022-2027. Il s’agit de la Zone d’El Ghadira dans la province d’El Jadida, de la zone de Had Soualem dans la Province de Berrechid, de la zone de Viasset dans la province de Settat, de la zone Arrachad dans la commune de Majatia Oulad Taleb de la Province de Médiouna, en plus de deux zones logistiques au nord et au sud de Casablanca. Ces zones permettront de renforcer l’offre en matière de foncier industriel dans la région de Casablanca-Settat, qui répond aux besoins des investisseurs en termes de qualité d’infrastructures, de services de base et de normes de gestion, contribuant ainsi à l’augmentation de l’investissement privé et à la création d’emplois.

Bientôt un nouvel aéroport à Casablanca

Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamed Kayouh, a annoncé qu’un nouvel aéroport sera construit à Casablanca en face de l’aéroport actuel, capable d’accueillir 20 millions de passagers, notant qu’il sera un hub pour des vols longs de 14 à 15 heures. La flotte de Royal Air Maroc passera de 50 à 250 avions en 2033, a-t-il indiqué lors d’une séance de questions orales à la Chambre des Représentants. Il a également souligné que la RAM vise à atteindre toutes les parties du monde, et que Casablanca deviendrait un Hub reliant l’Afrique, l’Europe et l’Amérique.

Al Alam

Une nouvelle escalade des médecins internes et résidents contre les ministères de la Santé et de l’Enseignement supérieur

La Commission nationale des médecins internes et des résidents du Maroc poursuit son escalade contre les ministères de l’Enseignement supérieur et de la Santé, en continuant à mener une série de grèves nationales pour défendre les revendications des médecins qu’elle juge légitimes. Ainsi, elle a annoncé dans un communiqué une grève nationale de deux jours, mardi et jeudi, à l’exception des services d’urgence, de réanimation et de garde. Dans une déclaration au journal, le Dr Ali Farsi, coordinateur de la Commission, a indiqué que ces grèves s’inscrivaient dans le cadre de l’approche persistante du gouvernement consistant à ignorer les demandes des médecins au sein des CHU du Royaume.

Al Akhbar

Tanger: autorisations exceptionnelles pour l’établissement de nouveaux hôtels

Des sources informées ont révélé qu’immédiatement après la récente évaluation émise par la Fédération internationale de football association (FIFA), qui a fait état d’un hébergement hôtelier insuffisant à Tanger, les services centraux du ministère de l’Intérieur à Rabat s’apprêtent à accorder des autorisations exceptionnelles aux investisseurs afin d’ériger de nouveaux hôtels à la perle du Détroit de Gibraltar. Selon ces sources, cette nouvelle approche, qualifiée d’exceptionnelle, intervient à la lumière du nombre croissant de plaintes reçues par les autorités centrales compétentes concernant les retards du plan d’aménagement, ce qui a entravé tout nouvel investissement dans le domaine à Tanger.

Assahra almaghribia

Le Maroc a importé près de 60 millions de quintaux de blé au 30 novembre

Moulay Abdelkader Alaoui, président de la Fédération nationale de la minoterie, a affirmé que le déficit de la production céréalière que connaît le Maroc depuis six ans est devenu permanent, soulignant que si la situation reste en l’état, il faudra recourir aux marchés internationaux pour importer les besoins en céréales. Au 30 novembre, 48 millions de quintaux de blé tendre ont été importés de Russie, de France, d’Allemagne, de Pologne et de Roumanie et 10 millions de quintaux de blé dur du Canada, soit un total d’environ 60 millions de quintaux, a-t-il précisé au journal, notant que les prix étaient abordables, compte tenu de la disponibilité de la production mondiale.

Secrétaire d’État chargé de l’habitat: le programme « Villes sans bidonvilles » a permis de résorber les bidonvilles dans 61 villes

Le secrétaire d’État chargé de l’Habitat, Adib Benbrahim, a annoncé que le programme « Villes sans bidonvilles » a permis de résorber les bidonvilles dans 61 villes pour un coût total de 61,34 milliards de dirhams, dont 14,38 milliards ont été apportés par le ministère de l’Habitat. Il s’agit d’un acquis et d’un résultat encourageant qui reflète l’engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie des citoyens, a-t-il déclaré en réponse aux questions des groupes parlementaires à la Chambre des représentants.