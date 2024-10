Eaux usées: plus de 100 millions de m3 d’ici 2027 ; Délais de paiement: la data à la rescousse des fournisseurs ; Pourquoi Moody’s Rating maintient la note du Maroc ; Les avocats repartent au combat ; Commerce extérieure: Les exportations vers l’Espagne montent en flèche ; L’école 2.0 pour rehausser les compétences du corps éducatif ; Près de 12 millions de touristes enregistrés à fin août… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mardi:

L’Economiste

Eaux usées: plus de 100 millions de m3 d’ici 2027

Le ministère de l’Intérieur veut accélérer la cadence de mobilisation des eaux non conventionnelles. Cela concerne notamment la généralisation de l’utilisation des eaux usées. L’objectif est d’atteindre un volume de 100 millions de m3 à l’horizon 2027 et 537 millions de m3 d’eaux usées épurées d’ici 2050. Ces ressources pourraient également être destinées à une utilisation agricole. Plusieurs pays ont déjà eu recours à cette technique.

Délais de paiement: la data à la rescousse des fournisseurs

Et s’il était possible de déterminer à l’avance le comportement de ses clients en matière de délais de paiement avant de conclure des transactions commerciales avec eux? C’est l’objectif de la plateforme Info- trade développée par Inforisk et permettant aux entreprises d’obtenir de la data concernant les délais de paiement de leurs clients marocains. Ces mêmes données qui sont ensuite traitées et consolidées dans le cadre de son étude sur les délais de paiement qui sera ensuite fournie à l’Observatoire sur les délais de paiement via le partenariat Inforisk/CGEM. Le non-respect des délais de paiement entre fournisseur et client reste un cauchemar pour les entreprises créancières dont il constitue le principal facteur de défaillance.

Pourquoi Moody’s Rating maintient la note du Maroc

MOODY’S Ratings (Moody’s) confirme la notation du Maroc évaluée à Ba 1. La note est attribuée au Royaume pour ses obligations à long terme et de dette senior non garantie. Globalement, les perspectives restent stables. Pour l’équipe de Moody’s, les perspectives stables reflètent les nombreuses attentes. Le gouvernement marocain devra poursuivre les réformes économiques et sociales afin d’améliorer la résilience de l’économie aux chocs tout en maintenant le fardeau de la dette stable.

Les Inspirations éco

Les avocats repartent au combat

Le bras de fer entre l’Association des barreaux du Maroc (ABAM) et la CNSS, sur l’adhésion des avocats à l’AMO, repart de plus belle. Des milliers d’avocats ont reçu en milieu de semaine dernière une notification leur indiquant leur adhésion au régime d’assurance maladie, comme les y oblige la loi. Il n’en fallait pas plus pour que le bureau de l’Association des barreaux du Maroc déclenche un plan de crise. Il a aussitôt sollicité une réunion avec la CNSS, réunion au terme de laquelle il a informé la base que rien n’a changé. Il suffit, dit-il dans son message, d’envoyer une protestation à la CNSS pour se faire retirer de la base des assurés à l’AMO. Ce n’est pas aussi simple que cela, car la CNSS, en sa qualité de gestionnaire de l’assurance-maladie, ne fait qu’appliquer la loi sur la couverture sociale des indépendants.

Commerce extérieure: Les exportations vers l’Espagne montent en flèche

Les échanges commerciaux entre le Maroc et l’Espagne n’ont jamais été aussi prospères, notamment du côté de la péninsule ibérique. En effet, les dernières statistiques indiquent que les importations en provenance du Maroc du mois de juillet ont fortement grimpé. L’Espagne aurait ainsi augmenté ses dépenses en importations de 16% en juillet par rapport au même mois de l’année dernière, pour un volume d’achat qui s’est élevé jusqu’à 36,483 millions d’euros, selon les données publiées par le ministère de l’Économie et du Commerce. Cependant, l’augmentation des dépenses d’importations en provenance du Maroc par l’Espagne s’explique en grande partie par le prix des pétroles dont les importations sont estimées à 506 millions d’euros en juillet, soit une évolution de près de 48% par rapport à l’année précédente.

Gestion des copropriétés: et si l’avenir reposait sur l’intelligence artificielle ?

Entre inefficacité et lourdeur administrative, la gestion des copropriétés au Maroc peine à se moderniser. Pourtant, à l’heure de la révolution numérique, des solutions innovantes pourraient venir changer la donne. Dalila Ennaciri, présidente de l’Association marocaine de la copropriété (AMCOP), estime que la transformation numérique du secteur est plus que jamais nécessaire. Pour elle, l’adoption de plateformes numériques permettrait aux syndics de gérer plus facilement les réclamations, de suivre les budgets et d’organiser les assemblées générales avec une plus grande fluidité.

Le Matin

Transport routier international de matières dangereuses : la certification des conducteurs marocains bloquée

Les opérateurs marocains du transport routier international de matières dangereuses ont un pied dans la tombe. En cause, un blocage du processus de certification de leurs conducteurs. En effet, la France aurait sommé ses organismes certificateurs agréés de ne plus dispenser de formations certifiantes au Maroc. Une décision du département tricolore de la Transition écologique qui aurait estimé que le Royaume devrait disposer de ses propres organismes certificateurs puisqu’il est signataire, depuis 2003, des accords internationaux sur le transport terrestre et maritimes des matières dangereuses. Les conducteurs marocains dont le certificat est arrivé à échéance n’ont plus le droit de circuler sur le territoire européen. Une situation qui fait perdre aux entreprises de transport international des marchés.

Al Ahdath almaghribia

Une nouvelle grève paralyse les tribunaux

A l’heure où le ministère de la Justice a opté pour la réactivation de la décision d’opérer des prélèvements sur les salaires des grévistes, particulièrement les greffiers, les syndicats ont annoncé leur intention d’organiser un débrayage, avec des manifestations tenues lundi 30 septembre, dans tous les tribunaux, centres judiciaires, sous-directions et centres d’archivage du Royaume, outre l’organisation de deux grèves nationales de 72 heures, les 1, 2 et 3 octobre, puis les 8, 9 et 10, en protestation contre cette mesure, et pour exiger le règlement du cahier revendicatif des greffiers.

Assabah

La BM met en garde contre la menace du changement climatique

La Banque Mondiale (BM) a révélé plusieurs dangers menaçant les zones côtières au Maroc à cause du changement climatique, notant que le Royaume représente un hotspot avec des températures en augmentation de 0,2 degrés Clesius sur chaque décennie depuis 1960, ce qui représente le double de la moyenne mondiale. L’institution financière a souligné, dans son rapport intitulé « Impact du changement climatique sur l’économie bleue au Maroc : perspectives d’emploi dans le tourisme côtier », que le changement climatique menace l’économie bleue, avec l’élévation du niveau de la mer et les changements des températures et du régime pluviométrique, ce qui impacte les secteurs reposant sur les ressources marines et côtières, avertissant que 42% du littoral marocain est en proie aux dangers d’érosion et d’inondations.

L’Opinion

L’école 2.0 pour rehausser les compétences du corps éducatif

Aujourd’hui, l’école 2.0 prend une nouvelle dimension dans le paysage éducatif maro- cain. Lors du récent Forum national des enseignants, qui s’est tenu à Rabat les 26 et 27 septembre, plus de 3000 participants ont convenu de l’importance d’intégrer davantage les technologies numériques dans l’éducation. Pour donner vie à cette vision, des formations pratiques ont été mises en place, afin de permettre au corps enseignant de consolider ses compétences et de franchir ainsi une étape décisive dans la transformation du système éducatif national.

Près de 12 millions de touristes enregistrés à fin août

La Direction des Etudes du ministère de l’Économie et des Finances a indiqué que le Royaume a accueilli 11,9 millions de touristes à la fin du mois d’août 2024, soit une augmentation de 16 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le ministère a indiqué que cette performance est attribuée à une hausse de 6% au cours des premiers mois du troisième trimestre, ainsi qu’à une augmentation de 13 % au deuxième trimestre et de 2,9 % au premier.