Les Inspirations éco

Prix du poulet de chair : vers un retour à la normale ?

Fini la haute saison de flambée habituelle des prix du poulet de chair ? Oui, à en croire les professionnels, qui l’ont fait savoir au ministre de l’Agriculture Mohamed Sadiki, en visite au pôle avicole “Avipole” du Zoopôle de Aïn Jemâa à Casablanca. “À cette occasion, les professionnels ont assuré que les prix de vente du poulet de chair sont revenus à la baisse depuis la semaine précédente”, relaie un communiqué du ministère de l’Agriculture. Ce qui annonce donc un retour à la normale après la flambée considérable notée durant l’été dernier. Des pics, il faut dire, devenus habituels à chaque saison estivale, synonyme pour certains de très forte consommation en viandes blanches, notamment du fait des célébrations des cérémonies de mariages, ou encore en raison de la forte canicule qui accroît la pression sur les professionnels du secteur.

Tourisme : coup de froid sur les nuitées

Le tourisme national a affiché une hausse en matière de nuitées (+13%) durant les huit premiers mois de l’année, essentiellement grâce aux visiteurs étrangers et aux MRE. Par contre, le marché local continue d’accuser une baisse, avec un recul de 4% entre janvier et août, dont 6% pour le seul mois d’août 2024. C’est ce qui se dégage des données communiquées par les professionnels des établissements d’hébergement touristique classés (EHTC).

Hausse de la prime de risque : les investisseurs attendent du concret

La prime de risque sur le marché boursier continue de grimper, atteignant 8,8% au second semestre 2024, contre 8,2% en mars. Un signe de prudence accrue de la part des investisseurs, alors que le marché reste suspendu à la concrétisation des nombreux projets économiques annoncés ces derniers mois. Une situation qui, si elle souligne des incertitudes, n’exclut pas pour autant un potentiel de rebond en cas de signaux positifs.

Al Bayane

Le Maroc prêt à jouer un rôle dans la coopération triangulaire avec la Chine et l’Afrique

Le Maroc est prêt à jouer un rôle de premier plan dans le renforcement de la coopération triangulaire avec la Chine et l’Afrique dans plusieurs secteurs clés, a affirmé l’ambassadeur du Maroc en Chine, Abdelkader El Ansari. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision publique chinoise CGTN, El Ansari a souligné que « le Maroc, fort de ses liens historiques avec les pays africains, aspire à œuvrer aux côtés de la Chine au profit du continent ».

L’Opinion

Soins palliatifs au Maroc : 8 unités à l’échelle nationale

Lorsqu’une personne est acculée à survivre face aux affres de la maladie, de la douleur et parfois du spectre de la mort, les soins palliatifs représentent ce que la médecine moderne peut offrir de mieux. Célébrée chaque 7 octobre, la Journée internationale des soins palliatifs met en lumière cette approche, qui allie les dimensions biologique, psychologique et sociale, tout en apaisant et préservant la dignité humaine. Dr Asmaa El Azhari, Responsable de l’Unité des soins palliatifs du Centre Mohammed VI pour le Traitement des Cancers au CHU Ibn Rochd de Casablanca, a indiqué que “nous sommes passés d’une seule unité de soins palliatifs en 2005 sans équipes mobiles à 8 unités de soins palliatifs avec 17 équipes mobiles à l’échelle nationale”.

Formation et marché de l’emploi : des progrès mais l’équilibre se fait encore attendre

Malgré les multiples projets lancés, ces dix dernières années, pour adapter la formation professionnelle au marché du travail, les résultats restent en deçà des attentes. Un constat dressé par le dernier ouvrage du Policy Center for the New South (PCNS) qui relève que le Maroc souffre de fragmentation, avec plusieurs acteurs impliqués mais sans coordination efficace. D’où l’importance de centraliser les systèmes de formation de sorte à harmoniser les efforts et assurer ainsi une meilleure implication des partenaires sociaux dans la conception et la mise en œuvre des programmes de formation, à l’instar du modèle danois. A cet effet, les auteurs listent une série de recommandations pour développer ce chantier stratégique pour le Royaume.

Christophe Lecourtier : “Nous devons penser ensemble la refondation de nos relations pour les 25 prochaines années”

Une des chevilles ouvrières de la réconciliation franco-marocaine, l’Ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, se dit convaincu que l’axe Paris-Rabat peut forger un nouveau partenariat d’exception pour les 25 ans à venir. “Je pense que nous devons définir ensemble à partir du moment où nous nous sommes retrouvés les grands piliers d’une refondation de notre partenariat pour pouvoir se projeter, pourquoi pas, sur les vingt-cinq prochaines années”, a souligné Lecourtier dans un entretien accordé au journal. “Nous avons une nouvelle Histoire à écrire ensemble sans être dans une perception exclusive. Nous pouvons le faire dans tous les domaines”, a-t-il ajouté.

Al Ahdath almaghribia

Les huissiers de justice annoncent une grève nationale d’une semaine

Les huissiers de justice viennent d’annoncer la tenue d’une grève nationale sur une durée d’une semaine, prévu du lundi 14 au samedi 19 octobre prochain, pour protester contre le projet de loi relatif au Code de procédure civile et celui organisant leur profession. Ils expriment leur « insatisfaction » face à « l’absence » d’une réponse du gouvernement à leurs revendications légitimes liées à la réforme de la justice. Cette grève a été annoncée lors d’une réunion extraordinaire de l’Ordre national des huissiers de justice.

Assabah

Les prix de l’huile d’olive s’envolent

Les prix de l’huile d’olive continuent d’augmenter saison après saison, en raison de la baisse importante du nombre d’oliviers due à la sécheresse, qui a entraîné une augmentation de 40 dirhams du prix par rapport à l’année dernière. Le prix de la nouvelle huile, dont les premières expéditions sont entrées sur le marché la semaine dernière, a atteint 120 dirhams, tandis que le prix des olives a grimpé à 15 dirhams le kilo. Si les citoyens sont mécontents des nouveaux prix de l’huile d’olive, les agriculteurs dans plusieurs régions traversent, quant à eux, une période très délicate et difficile en raison des mesures strictes liées à l’eau d’irrigation.

Al Akhbar

Les régies régionales révèlent des tensions à l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable

La coordination syndicale des fonctionnaires de l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE), qui se compose de cinq représentations syndicales, compte observer une grève de trois en octobre, accompagnée d’un sit-in devant les locaux de la direction générale de l’Office, en raison de ce qu’elle considère comme une «fermeture» des portes du dialogue par cet établissement public et son intention de transférer ses employés vers les Sociétés régionales multiservices (SRM), chargées de la distribution de l’eau et de l’électricité. Les syndicats de l’ONEE considèrent que la «formulation du projet de loi, qui a été dernièrement approuvé par le Conseil de gouvernement, affecte profondément le statut public d’un secteur vital et stratégique du Maroc», affirmant que ce texte porte atteinte aux acquis des salariés de l’Office.

Le Matin

Congés de maladie des fonctionnaires : de nouvelles dispositions entrent en vigueur

De nouvelles dispositions législatives relatives aux congés de maladie de moyenne et de longue durée sont entrées en vigueur. Elles permettent désormais aux fonctionnaires concernés de conserver l’intégralité du salaire correspondant à leur situation administrative pendant toute la durée du congé de maladie. Il s’agit également d’une mise à jour de la liste des maladies qui donnent droit à ces congés.

Économie bleue: le Maroc joue le rôle de fédérateur des stratégies africaines autour de l’océan

Le Maroc est déterminé à jouer un rôle clé dans le développement de l’économie bleue en Afrique. Le Royaume, qui partage l’Atlantique et la Méditerranée avec bon nombre de pays du continent, entend ainsi être un fédérateur des stratégies africaines autour d’une économie bleue durable et inclusive. L’objectif du Maroc étant de permettre à l’Afrique de renforcer sa résilience aux changements climatiques et s’assurer sa souveraineté alimentaire. Ainsi, le Royaume organise tout au long de la semaine en cour l’«Africa Ocean Week», un ensemble d’événements de haut niveau réunissant ministres, experts internationaux et bailleurs de fonds pour unifier la voix du continent en perspective du Sommet des océans qui sera organisé par les Nations unies en juin 2025 à Nice en France.

Assurance: la profession prépare un dispositif robuste de lutte contre la fraude

La Fédération marocaine de l’assurance planche sur la mise en place d’un dispositif anti-fraude de marché. Ce projet innovant vise à identifier les fraudes complexes, telles que les déclarations répétées des mêmes sinistres ou de sinistres similaires auprès des entreprises d’assurances et de réassurance. Il permettra un meilleur partage d’informations, facilitant ainsi la détection et la prévention des fraudes tout en assurant une protection rigoureuse des données personnelles, en particulier dans les sinistres corporels.