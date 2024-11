Facultés de médecine: vers le dénouement ; Bras de fer syndicats-patronat sur le droit de grève ; Assurance: une rentabilité en hausse au S1-2024 ; Tourisme dans les provinces du Sud ; Tamek (DGAPR) défend les peines alternatives ; La “mafia” des terres collectives… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mardi:

Le Matin

Vers le dénouement de la crise des Facultés de médecine: une nouvelle proposition est sur la table des étudiants

Après plus de dix mois de crise, marquée par une mobilisation sans précédent des étudiants en médecine, une lueur d’espoir se dessine à l’horizon. Le nouveau ministre de l’Enseignement supérieur, Azzedine El Midaoui, a récemment présenté une proposition qui semble répondre aux principales attentes des « futurs médecins ». Ce tournant pourrait permettre de lever les incertitudes concernant la durée des études et de mettre un terme à une situation qui a engendré une profonde frustration au sein des Facultés de médecine. Dans ce contexte, les étudiants se préparent à se prononcer sur cette offre lors des prochaines assemblées générales, tandis que des discussions sur des mesures visant à rétablir un dialogue constructif sont en cours.

L’Opinion

Syndicats vs patronat: Sekkouri acculé à revoir sa copie sur les grèves

Alors que le projet de loi organique n°97.15 définissant les conditions et les modalités d’exercice du droit de grève est actuellement en discussion au sein de la Commission des secteurs sociaux, les sit-in et les protestations se multiplient pour faire pression sur le gouvernement. La prochaine étape s’annonce ardue pour le ministre de tutelle, Youness Sekkouri, qui doit trouver un équilibre entre les amendements proposés par les syndicats, les parlementaires et le Patronat, tout en se référant aux recommandations du Conseil Economique, Social et Environnemental et du Conseil National des Droits de l’Homme. Mais, pour l’instant, la priorité est accordée au rééquilibrage des articles à dimension répressive.

Secteur cimentier: hausse des ventes de 8,24% à fin octobre 2024

À la fin du mois d’octobre 2024, les livraisons de ciment ont enregistré une hausse notable de 8,24 %. Cette augmentation témoigne d’une dynamique positive dans le secteur de la construction. Les ventes de ciment poursuivent leur progression, atteignant 11,12 millions de tonnes à la fin du mois d’octobre 2024. Cette performance représente une hausse de 8,24 % par rapport aux 10,27 millions de tonnes écoulées durant la même période en 2023. Ces chiffres, fournis par le ministère de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, illustrent une dynamique positive dans le secteur de la construction.

Les Inspirations éco

Assurance: une rentabilité en hausse de 3% au 1er semestre

Le secteur des assurances affiche un résultat net en progression de 3% pour atteindre 3,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2024, selon l’ACAPS. Si le résultat technique net bondit de 20,4%, porté par un solde financier en hausse de 27,5%, le résultat non technique, en revanche, vire au rouge avec un déficit de 31,9 millions de dirhams. Les assureurs directs réalisent un résultat net en hausse de 8%, tandis que le réassureur exclusif accuse une baisse de 59,7%. L’activité Takaful, pour sa part, génère un volume global de primes de 43,6 MDH à fin juin.

Tourisme: dans le Sud, une authenticité hors des radars

Loin de la frénésie des grandes villes côtières et des stations balnéaires saturées, les provinces du Sud s’ouvrent aux voyageurs en quête d’un ailleurs authentique. Ces territoires, longtemps laissés de côté par les circuits touristiques traditionnels, révèlent des paysages peu connus du grand public. « Le tourisme dans le Sud reste encore discret, presque à l’écart des itinéraires balisés et encombrés du reste du Royaume », confie Fouzi Zemrani, opérateur touristique et blogueur passionné. De Tan-Tan à Dakhla, chaque ville propose une immersion dans un Maroc pluriel. « Les provinces du Sud recèlent pourtant un potentiel touristique encore intact », affirme Fouzi Zemrani, pour qui ces territoires pourraient s’imposer dans le paysage touristique national si leur authenticité est préservée tout en gagnant en visibilité.

Al Ahdath almaghribia

Tamek souhaite que toutes les conditions soient réunies pour l’application des peines alternatives

Mohamed Salah Tamek, délégué général de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), a mis en exergue l’efficacité du système des peines alternatives pour réduire la surpopulation carcérale dans les prisons du Royaume. En présentant le budget de la DGAPR pour l’exercice 2025, le délégué général a estimé que l’approbation de la loi 43.22 sur les peines alternatives constitue une étape importante dans la réforme du système pénal dans notre pays. D’autre part, Tamek a souligné que le succès de ce mécanisme reste principalement lié à la mise en place des conditions appropriées pour la mise en œuvre des dispositions de cette loi.

Assabah

Terres collectives: 133 mille hectares “spoliés”

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a fustigé la “mafia” des terres collectives qui a mis la main sur des milliers d’hectares arables par des moyens frauduleux. Dans un rapport distribué aux groupes parlementaires à l’occasion de la discussion du projet de budget du ministère, le ministère de l’Intérieur a révélé qu’environ 133 000 hectares de terres collectives exploitées sans base légale avaient été dénombrés jusqu’à septembre 2024, répartis entre 57 000 exploitations et parcelles.

Al Haraka

Huile d’olive: les prix continuent de monter

Aujourd’hui, les Marocains de toutes les couches rencontrent des difficultés pour acheter de l’huile d’olive, le prix d’un litre ayant atteint 110 dirhams. Face à cette situation, le gouvernement n’a pas encore pris les mesures appropriées pour contenir l’évolution des prix. L’exécutif avait annoncé qu’il activerait des plans pour importer l’huile d’olive de l’étranger en cas de pénurie de la production nationale. Aujourd’hui, il s’avère que la production est en nette régression, selon les coopératives de production d’huile d’olive.