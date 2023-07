Le ministre Mezzour a exhorté les députés à se pencher sur les ALE dans leur intégralité ainsi que sur leur impact sur les investissements et la création d’emplois au Maroc et les perspectives qu’ils ouvrent ; Après une grève de 48 heures les 14 et 15 juin dernier, les syndicats du secteur appellent à nouveau débrayage ce mercredi 5 juillet ; le cash en circulation enregistre un léger recul en mai… Voici une sélection de sujets traités par la presse nationale ce mardi 4 juillet

Le Matin

Accords de libre-échange : pourquoi ils sont bénéfiques à l’économie marocaine selon Ryad Mezzour

Le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, a défendu hier avec beaucoup de conviction les Accords de libre-échange (ALE) signés par le Royaume. Interpellé sur l’évaluation périodique de leur mise en œuvre lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, Mezzour a exhorté les députés à se pencher sur les ALE dans leur intégralité ainsi que sur leur impact sur les investissements et la création d’emplois au Maroc et les perspectives qu’ils ouvrent, « plutôt que de s’en tenir uniquement au déficit de la balance commerciale ». Aujourd’hui, 99% des exportations marocaines sont destinées aux pays avec lesquels le Maroc a signé des accords de libre-échange, pour plus de 400 milliards de dirhams. “La révision de ces ALE pourrait bien avoir des conséquences désavantageuses quant à ces 400 milliards de dirhams, ainsi qu’aux 400 milliards de dirhams supplémentaires auxquels nous aspirons grâce à l’augmentation de nos exportations”, dit Mezzour.

Le Matin

Gel du dialogue social : les fonctionnaires des collectivités territoriales en grève demain

Encore une fois, les employés du secteur des collectivités territoriales montent au créneau pour exprimer leur mécontentement envers le ministère de l’Intérieur, leur département de tutelle. Après une grève de 48 heures les 14 et 15 juin dernier, les syndicats du secteur appellent à nouveau débrayage ce mercredi 5 juillet. Le syndicat le plus représentatif du secteur, la Fédération nationale des fonctionnaires des collectivités territoriales et de la gestion déléguée, affiliée à l’Union marocaine du travail, est particulièrement mobilisée pour ce mouvement de protestation. Un autre syndicat, l’ODT, se joint à la mobilisation pour protester aussi contre l’absence de dialogue.

Le Matin

Al Omrane prévoit des investissements de près de 4,37 milliards de dirhams en 2023

La ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Fatima Ezzahra El Mansouri, a présidé, lundi 26 juin 2023, une réunion du Conseil de Surveillance du Groupe Al Omrane en présence des membres du Conseil de Surveillance, ou de leurs représentants, ainsi que plusieurs responsables des Départements concernés. L’ordre du jour a concerné l’examen du bilan d’activité du Holding pour l’année 2022 et du plan d’action de l’année 2023.. Concernant le Plan d’action pour l’année 2023, le Groupe prévoit un chiffre d’affaires de 4,21 milliards de Dirhams, et des investissements qui devraient atteindre 4,37 milliards de Dirhams. Ces derniers permettront la programmation de la mise en chantier de 14.723 unités de production nouvelle en propre et avec les partenaires et de 60.123 unités de mise à niveau urbaine. Pour l’achèvement, ce sont 22.264 unités de production nouvelle qui seront réalisées et 71.103 unités de mise à niveau urbaine.

L’Economiste

Electricité: l’Intérieur décline sa vision de la réforme

Le ministère de l’Intérieur a saisi l’opportunité d’une table ronde organisée dernièrement par la Commission des infrastructures de la Chambre des représentants pour décliner son projet de restructuration de la distribution de l’électricité. Un responsable de la Direction générale des collectivités territoriales a abordé le cadre légal qui prévoit l’ouverture au secteur privé et la mise en place d’un cadre institutionnel pour suivre le rythme des investissements dans la production d’énergies renouvelables. Et cela, par la conclusion de contrats à long terme entre les producteurs privés, l’ONEE et Masen, tout en garantissant l’achat de l’électricité produite exclusivement par l’Office. Dans cette lancée, il s’agit de créer un marché libre de l’énergie électrique en permettant au secteur privé de développer la production et la commercialisation des énergies renouvelables. Et cela, tout en leur donnant le droit d’accéder au réseau électrique national pour vendre les énergies produites ou les exporter avec la possibilité d’octroi de licences pour l’établissement de lignes de transport.

L’Economiste

Gisement d’argent et de plomb: sept permis de prospection pour le canadien Trigon

Le canadien Trigon Metals étend son empreinte au Maroc. Après l’acquisition de Silver Hill en 2020, un projet d’exploration de cuivre et d’argent à fort potentiel, la compagnie d’exploration minière a annoncé avoir obtenu sept nouveaux permis de prospection exclusifs, couvrant 112 km2 dans les montagnes d’Addana, dans le sud du Maroc. Il s’agit d’un gisement polymétallique d’argent et de plomb, situé à environ 300 km d’agadir, dans la province de Tata, dans un district où l’on exploite ces métaux depuis des centaines d’années.

L’Economiste

Cash en circulation: légère accalmie en mai

La circulation fiduciaire enregistre un léger recul au terme du mois de mai. Selon les dernières statistiques monétaires de Bank Al- Maghrib, elle se réduit de 0,6% comparé au mois d’avril avec un encours total de 369,6 milliards de dirhams en circulation. En dépit de ce léger mieux, le cash en circulation suit toujours un trend préoccupant avec des niveaux élevés depuis 2020. Sur un an, la circulation fiduciaire affiche tout de même une hausse de 12,4% ou près de 41 milliards de dirhams valeur. Et la tendance à la hausse devrait s’exacerber au terme du mois de juin. “Tout d’abord en raison de l’Aid Al Adha qui est habituellement une période de forte montée du cash en circulation au Maroc suivie de la saison estivale avec le retour des MRE et les bonnes performances du tourisme», explique un banquier de la place. En effet, en juillet et août, le trend devrait repartir à la hausse. La montée du cash devient un sujet de préoccupation pour la sphère financière, et pour cause, c’est un manque à gagner pour les dépôts pour les banques d’autant plus que celles-ci souffrent d’un manque de liquidité.

L’Opinion

Dessalement de l’eau de mer: quelle technologie pour la station de Casablanca?

Alors que le projet de la station de dessalement de la région Casablanca-Settat avance à grands pas, plusieurs questions se posent sur la technologie qui sera utilisée dans ce chantier stratégique en vue de lui assurer un fonctionnement optimal. Si, aujourd’hui, les deux procédés les plus utilisés en la matière sont la distillation et l’osmose inverse, la tutelle préconise l’option offrant le meilleur rapport qualité-prix pour cette usine dont l’adjudicataire sera connu prochainement, avec une entrée en service en 2026. Les experts estiment, néanmoins, que le coût du dessalement pourrait se répercuter sur la tarification de l’eau potable qui se fait de plus en plus rare.

L’Opinion

Des freins à l’employabilité des femmes au Maroc

Malgré l’évolution qu’a connue le marché de l’emploi au Maroc, la participation des femmes dans le monde du travail demeure faible. C’est ce qui ressort d’une étude menée par des chercheurs de Georgetown University, qui expliquent ce phénomène par certains facteurs sociologiques, juridiques et économiques. Lois discriminatoires, absence de soutien institutionnel, fragilité du sec- teur privé…autant de maux qui fragilisent la situation de la femme non seulement au Royaume, mais dans toute la région MENA. Le rapport propose ainsi des réformes structurelles du marché du travail afin d’assurer l’équité des genres