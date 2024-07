Fête du Trône, la place du Maroc à l’international, 25 années de progrès, l’hommage de Jack Lang, une réforme pour les constructions, un pont géant sur l’oued Saguia El Hamra…Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mardi:

Le Matin

Le Maroc sur la scène internationale

Le Maroc, sous le leadership clairvoyant de SM le Roi Mohammed VI, occupe une « place de choix » sur la scène internationale, à la faveur d’une Vision Royale qui place le citoyen au centre de toute entreprise de développement, a affirmé l’ancien Premier ministre péruvien, Luis Solari. Depuis l’intronisation du Souverain, les efforts de développement humain déployés et les infrastructures réalisées ont été concrétisés conformément à une « vision stratégique » mise en place par Sa Majesté le Roi au service du bien-être des Marocains, a relevé Solari dans une déclaration à l’occasion de la célébration par le peuple marocain de la glorieuse Fête du Trône.

Libération

25 années de progrès, de projets et de réalisations tournés vers l’avenir

Le Maroc célèbre, le 30 juillet 2024, le 25ème anniversaire de l’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cet événement revêt une importance particulière, marquant un quart de siècle d’un règne caractérisé par un engagement sans faille pour un Maroc prospère, juste et résolument tourné vers l’avenir. Depuis son accession au Trône en 1999, SM le Roi Mohammed VI a su guider le pays vers un développement économique, social et culturel remarqué avec une vision éclairée et un engagement indéfectible. La clairvoyance de Sa Majesté a permis au Maroc de traverser les épreuves les plus difficiles avec solidité, tout en mettant en œuvre des réformes et des projets ayant pour priorité absolue le citoyen marocain. Sous le règne de SM le Roi, le Royaume a connu de nombreuses transformations qui ont amélioré la vie de millions de Marocains. Des infrastructures clés, telles que le port de Tanger Med, et des réformes sociales majeures, comme la Moudawana, illustrent cette dynamique de changement continu.

Libération

Fête du Trône : l’hommage de Jack Lang

Jack Lang, une figure emblématique de la scène culturelle française, a affirmé que “l’accession au trône de Sa Majesté le Roi Mohammed VI a marqué un véritable changement au Maroc”. “Cela a commencé par un état d’esprit radicalement nouveau, qui est sans doute l’un des moteurs de cette transformation, mais aussi, je pense, par son éducation, sa sensibilité et sa maturité”, a-t-il souligné dans un entretien accordé au journal. “L’atmosphère et le climat se sont métamorphosés au Maroc”, a noté l’ex-ministre de la Culture, qui préside depuis janvier 2013 l’Institut du monde arabe. SM le Roi “a permis une ouverture à la vie sous toutes ses formes et notamment dans le domaine des droits de l’Homme”, a-t-il ajouté.

L’Opinion

Laftit dévoile une réforme pour simplifier les constructions

Pour les terres collectives, une nouvelle ère commence. Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, a dévoilé une procédure innovante et audacieuse pour approuver l’utilisation des biens immobiliers tribaux à des fins de construction de résidences personnelles. Dans une note détaillée adressée aux walis des régions et aux gouverneurs des préfectures et provinces, cette réforme, inspirée par des suggestions locales et respectant le cadre juridique en vigueur, promet de transformer la gestion des terres tribales. Elle offre aux membres de ces communautés une voie légale et structurée pour accéder à un logement stable et digne, répondant à un besoin urgent de stabilité et d’amélioration des conditions de vie.

L’Opinion

Baraka lance la construction du plus grand pont routier dans le Sahara

Le Maroc s’apprête à franchir une étape décisive dans le développement de ses infrastructures avec la construction du plus grand pont routier du pays, situé dans le Sahara, sur l’oued Saguia El Hamra. Ce projet monumental, supervisé par le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, et financé à hauteur de 1,38 milliard de dirhams, symbolise une avancée majeure pour la région et pour le Royaume tout entier. Le pont, d’une longueur de 1.648 mètres et d’une largeur de 21,4 mètres, sera construit sur une période de 40 mois.

Al Ittihad alichtiraki

Driss Lachgar : le gouvernement est tenu de mettre en œuvre l’Etat social

Le premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachgar, a souligné que le gouvernement est tenu de s’activer pour mettre en œuvre le chantier royal de l’Etat social et de réaliser son impact direct. “Aujourd’hui, en tant qu’opposition, nous portons des observations majeures concernant la mise en œuvre par le gouvernement de ce grand chantier, notamment en rapport avec la durabilité des programmes sociaux et la garantie de leur financement, outre des observations qui marquent notre souci pour la retraite des citoyens et le maintien de la couverture médicale pour les Marocains”, a déclaré Lachgar dans une interview accordée au journal. “Il est nécessaire que le scénario soit précis quant au financement des programmes sociaux afin que nous puissions assurer leur continuité loin des enchères”, a-t-il poursuivi. “Ce grand chantier nécessite une attention particulière de la part du gouvernement en vue de sa mise en œuvre”, a-t-il soutenu.

Amina Bouayach : les droits de l’Homme en progrès

La présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach, a affirmé que le Maroc a réalisé un progrès significatif au cours des 25 dernières années, sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en matière de garantie de la dignité, de la liberté et des droits. Dans une interview accordée au journal, Bouayach a loué les grands chantiers lancés récemment par Sa Majesté le Roi, estimant qu’ils marquent l’émergence d’un système national de protection des droits économiques et sociaux, notamment en ce qui concerne l’aide directe aux ménages, le renforcement de l’accès au droit au logement et la réforme fiscale, de manière à contribuer au financement des droits économiques et sociaux. D’autre part, Bouayach a indiqué que le Maroc, dans sa nouvelle ère, a pris l’initiative de lire avec audace, courage et clairvoyance la page de son passé et a décidé de mettre en place les mécanismes nécessaires pour gérer ce passé et rendre justice à ses victimes, dans le but d’assurer la réparation et de préserver la mémoire, soulignant que les droits de l’Homme sont devenus l’une des constantes de cette Nation et de ses institutions.