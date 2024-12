Hydrogène vert et ammoniac: Dahamco vise une production annuelle de 1 million de tonnes au Maroc ; Fitch Solutions : la croissance du Maroc devrait atteindre 5 % en 2025 ; Liberté économique 2024: Le Maroc en tête des pays maghrébins ; PLF 2025: fini le paiement à l’ancienne à la douane ; Le stade de Marrakech obtient un bon score de la FIFA… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mardi:

Le Matin

Hydrogène vert et ammoniac : Dahamco vise une production de 1 million de tonnes par an

Le projet de production de l’hydrogène vert et de l’ammoniac à Dakhla porté par l’entreprise Dahamco SA est sur la bonne voie. La future plateforme, qui mobilisera un investissement total de 254 milliards de DH, sera réalisée en plusieurs phases, dont la première sera opérationnelle en 2031 et assurera une production annuelle de 1 million de tonnes d’ammoniac vert. Les volumes produits seront exclusivement destinés à l’export, en particulier vers la région dite «ARA» (Amsterdam-Rotterdam-Anvers) pour des utilisations dans l’industrie et dans le secteur du transport maritime. Pour cette première phase du projet, Dahamco a opté pour la technologie des électrolyseurs alcalins. La société estime que le calendrier de réalisation du projet sera normalement respecté puisque l’ensemble des autorisations nécessaires a été obtenu bien avant la mise en place officielle de l’Offre Maroc pour le développement de l’hydrogène vert.

Fitch Solutions : la croissance du Maroc devrait atteindre 5 % en 2025

Fitch Solutions prévoit une forte accélération de la croissance économique du Maroc, passant de 2,6% en 2024 à 5% en 2025. Cette prévision optimiste, qui dépasse même l’objectif gouvernemental de 4,6% pour l’année, repose sur une reprise du secteur agricole, un environnement extérieur favorable, ainsi qu’une hausse significative des investissements publics et privés. La consommation privée, soutenue par la reprise de l’emploi dans l’agriculture et une politique budgétaire expansionniste, devrait jouer un rôle clé dans cette dynamique.

L’Opinion

Les départements de Laftit affichent un bilan honorable

Alors que la crise économique mondiale continue de perturber les prix des denrées dans le marché national, le gouvernement multiplie les efforts pour réguler ledit marché et protéger le pouvoir d’achat des ménages. C’est ce qui ressort du bilan de la tutelle sur les services de contrôle des marchés, qui ont mené environ 237.000 inspections durant les neuf premiers mois de l’année 2024, enregistrant 13.792 infractions, soit une augmentation de 9% par rapport à l’année dernière. Cette hausse est due à la multiplication des actions d’audit menées par les comités de surveillance, dont l’objectif est de protéger le consommateur.

Liberté économique 2024: Le Maroc en tête des pays maghrébins

Classé 90ème mondial en matière de liberté économique en 2024, le Royaume a progressé de sept places par rapport à l’année précédente, indique le rapport de l’Institut Fraser. Avec un score de 6,46 sur 10, cette performance place le Maroc en tête des pays maghrébins. Cette avancée témoigne d’une amélioration notable de l’environnement économique et d’une ouverture accrue dans plusieurs secteurs. Le document fait relever les défis structurels à surmonter, notamment dans les domaines juridiques et monétaires. L’enquête, présentée lors du forum arabe à Rabat, souligne les principaux domaines où le Maroc a progressé, tels que : « le volume du gouvernement », avec un score de 6,95 points (66ème place mondiale).

Consolidation des échanges commerciaux avec une hausse de 11 %

Le commerce entre le Royaume- Uni et le Maroc a connu une forte croissance, atteignant près de 4 milliards de livres sterling pour l’année 2024, soit une augmentation de 11 % par rapport à l’année précédente. Le gouvernement britannique soutient cette dynamique par des initiatives telles que des missions commerciales et des programmes de soutien aux entreprises. Récemment, une délégation de 12 entreprises britanniques s’est rendue au Maroc pour renforcer les partenariats commerciaux. L’ambassadeur britannique, Simon Martin, a réaffirmé l’engagement du Royaume-Uni à soutenir les projets d’infrastructure marocains, notamment pour la Coupe du Monde 2030. Les échanges bilatéraux ont atteint 3,8 milliards de livres sterling à la fin du deuxième trimestre 2024.

Les Inspirations éco

Conjoncture: l’économie entre stabilité et défis

La masse monétaire globale (M3) s’élève à 1 846,1 milliards de dirhams (MMDH), affichant une croissance annuelle stable de 6,7%. Cette évolution résulte principalement de l’accélération de la circulation fiduciaire de 10,6% et de la quasi-stagnation des comptes d’épargne avec une hausse de 3,6%. Cette stabilité illustre une gestion maîtrisée de la liquidité par les autorités monétaires. Comme l’indique le rapport de Bank Al Maghrib, «la stagnation de la progression annuelle de l’agrégat M3 à 6,7% reflète principalement une accélération de la monnaie fiduciaire et une atténuation de la baisse des détentions en titres d’OPCVM monétaires». Cependant, les dépôts à vue, bien qu’en hausse de 8,7%, montrent une décélération par rapport au mois précédent (+10,2%), signe que les agents économiques adoptent une posture plus prudente face à l’incertitude.

PLF 2025: fini le paiement à l’ancienne à la douane

Dans le cadre du Projet de Loi de Finances (PLF) pour l’année 2025, le gouvernement propose d’instaurer l’obligation du paiement électronique des droits et taxes douaniers, ainsi que des amendes et autres montants dus à l’Administration des douanes. Cette réforme, qui s’inscrit dans la continuité des efforts de dématérialisation des procédures douanières engagés depuis plusieurs années, vise à moderniser davantage le processus de dédouanement et à renforcer la compétitivité du Royaume dans le domaine de la logistique internationale. Cette mesure s’inspire des dispositions prévues par le Code général des impôts (CGI) et suit une logique similaire aux règles déjà en vigueur en matière fiscale.

Investissements: le Maroc, une destination attractive pour les textiliens galiciens

En matière de textile et cuir, le Maroc est devenu une destination attrayante pour les investissements étrangers. Ses avantages compétitifs et les prouesses réalisées par le Royaume lui ont assuré une position particulière sur l’échiquier international, au point de devenir une plaque tournante pour les exportations vers l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient. Le Maroc s’est avéré si attractif qu’aujourd’hui, des entreprises galiciennes y voient une option crédible pour redresser le secteur textile qui s’est effondré au Portugal, où 1.000 entreprises ont mis la clé sous le paillasson cette année. Une donne qui a provoqué un effet domino affectant même le voisin espagnol.

Al Ahdath almaghribia

Des mesures prévues pour réguler le secteur des taxis

De nombreux chauffeurs de taxis encouraient le risque d’être licenciés par leur employeur après avoir passé de nombreuses années au travail sans accès à une couverture maladie et à une indemnité de licenciement. Afin de remédier à cette situation et garantir les droits de cette catégorie, un document officiel délivré par un gouverneur indiquait que ce dernier avait accordé à une société l’autorisation d’exploitation du taxi, mais avec des conditions bien précises, notamment l’engagement de la société à conclure des contrats de travail avec des chauffeurs professionnels titulaires d’un permis de confiance valide et d’une carte de conducteur professionnel et à les déclarer aux services de la préfecture et à la Caisse nationale de sécurité sociale. Cette décision, selon les professionnels, prouve concrètement que les chauffeurs des taxis sont embauchés selon la législation en vigueur.

Al Akhbar

Guelmim: la délocalisation d’établissements universitaires s’invite au Parlement

Le changement de l’emplacement destiné initialement à la construction d’établissements universitaires à Guelmim continue de soulever des interrogations et de provoquer des remous. Cette question a été évoquée au Parlement, où la parlementaire USFP Aicha Zelfa, élue dans la circonscription électorale de Guelmim-Oued Noun, a soulevé ce problème, en soumettant une question écrite à ce sujet au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation. Zelfa a révélé que de nombreux étudiants et familles ont été surpris de la proposition de déplacer les établissements universitaires de la ville de Guelmim de leur délocalisation prévue vers un autre endroit situé en dehors du périmètre urbain sans tenir compte de l’intérêt des étudiants, du manque du transport urbain et de la distance entre le nouvel emplacement et les autres services urbains.

Al Massae

Le stade de Marrakech obtient un bon score de la FIFA

Le Grand Stade de Marrakech a obtenu un bon score parmi les stades marocains devant accueillir les matchs de la prochaine Coupe du monde 2030, selon un rapport technique publié par la Fédération internationale de football association (FIFA) sur la candidature conjointe de l’Espagne, du Maroc et du Portugal pour organiser la Coupe du monde 2030. Le Grand Stade Hassan II de Benslimane a reçu le meilleur score de 4,3 tout comme le Bernabeu, le Camp Nou et le Metropolitano, battant le stade Dragao de Porto et le stade Benfica de Lisbonne, qui ont reçu un score de 4,1, à l’instar des stades Moulay Abdellah à Rabat et du Grand Stade de Fès. Les stades de Marrakech, Tanger et Agadir ont reçu la note 4.