Maroc-France: la co-industrialisation, enjeu central de la visite d’Emmanuel Macron ; Assouplissement du régime de change: 2026 comme horizon ; Transport aérien: le cap de la performance maintenu ; Dessalement de l’eau de mer: le Maroc vise 1,7 milliard de m³ ; Marché de l’armement: Comeback en force des armuriers français ! ; Les « pénalités » de la CNSS déroutent les cafetiers et restaurateurs ; Enquête sur le trafic des diplômes d’opticien… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mardi:

Les Inspirations éco

Maroc-France: la co-industrialisation, enjeu central de la visite d’Emmanuel Macron

À la tête d’une délégation d’affaires regroupant les fleurons de l’industrie française, Emmanuel Macron semble bien décidé à asseoir une nouvelle base économique pour le partenariat franco-marocain dans un contexte mondial marqué par l’instabilité des prix des matières premières et des tensions géopolitiques. La visite d’État du président français met résolument les enjeux économiques au premier plan. Après son discours au Parlement ce mardi, le président Macron participera à une rencontre clé organisée en tandem par la CGEM et le MEDEF, ayant pour mot d’ordre la consolidation des acquis industriels. Une importante délégation d’hommes d’affaires représentant des géants comme Thalès, dirigé par Hervé Derrey, Patrick Pouyanné à la manœuvre chez TotalEnergies, Airbus sous la présidence de Wouter Van Wersch, et Veolia, menée par Estelle Brachlianoff, accompagne Emmanuel Macron, reflétant la portée stratégique des relations économiques entre la France et le Maroc.

Assouplissement du régime de change: 2026 comme horizon

Le Maroc relance son plan d’assouplissement du régime de change du dirham, avec pour objectif d’atteindre un taux de change plus flexible d’ici 2026. Cette décision, annoncée par Abdellatif Jouahri, wali de Bank Al-Maghrib, marque une avancée dans la stratégie monétaire du pays, interrompue par la pandémie. Ce projet inclut un décrochage progressif du dirham de son panier actuel de devises (euro et dollar), le développement d’un marché des swaps de devises en 2025 et l’émission prévue d’euro-obligations. Autant d’étapes visant à renforcer la compétitivité et l’intégration économique du Maroc sur la scène internationale.

Transport aérien: Le cap de la performance maintenu

Signe d’un essor touristique indéniable, jamais le transport aérien ne s’est aussi bien porté. En effet, depuis la reprise, au lendemain de la pandémie de covid-19 qui a cloué au sol tous les avions, le secteur touristique marocain ne cesse de réaliser des prouesses. Et le transport aérien continue de progresser au point d’enregistrer record sur record. Preuve en est, les derniers chiffres de l’Office national des aéroports qui indiquent qu’un nouveau pic a été enregistré durant le mois de septembre. Les aéroports du Maroc ont accueilli 24.274.324 passagers à fin septembre 2024, soit une hausse de 19,66% comparativement à la même période un an auparavant. À noter que cette tendance haussière a été observée au niveau de la majorité des aéroports.

Dessalement de l’eau de mer: le Maroc vise 1,7 milliard de m³

Ahmed El Bouari, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, a annoncé l’objectif ambitieux du gouvernement de produire 1,7 milliard de mètres cubes d’eau dessalée par an. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la stratégie « Génération Green » visant à renforcer la sécurité alimentaire. El Bouari a souligné les efforts tendant à moderniser les filières agricoles par des contrats-programmes et à structurer les chaînes de distribution. Malgré la faible pluviométrie, le ministre a assuré que le Maroc continue de maintenir un approvisionnement stable, consolidé par des plans agricoles comme le Plan Maroc Vert.

L’Opinion

Marché de l’armement: Comeback en force des armuriers français !

Le Maroc déroule le tapis rouge au président français Emmanuel Macron qui effectue sa deuxième visite au Royaume depuis son élection (Visite personnelle en 2017 et visite d’État en 2024). Accompagné d’une armada de ministres et de patrons du complexe militaro-industriel, le locataire de l’Elysée espère récolter les fruits de sa reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Les accords sont nombreux. L’industrie de défense hexagonale aspire à avoir sa part du butin avec plusieurs contrats juteux en négociation. Les industriels français veulent ainsi opérer leur come-back sur le marché marocain après des années de recul en faveur des Américains et d’autres nouveaux fournisseurs. Ce grand retour tant espéré est désormais possible dans un contexte politique favorable.

Middle East Institute: Les énergies vertes peuvent booster le marché national de l’emploi

Leader des énergies renouvelables au Moyen- Orient et en Afrique du Nord, le Maroc s’engage à verdir son économie, notamment dans les secteurs de l’Industrie. C’est ce qui ressort d’une nouvelle étude du Middle East Institute (MEI) sur les « Énergies renouvelables et écosystème des énergies vertes au Maroc ». Le rapport explore les différents chantiers verts lancés par le Royaume, tout en évaluant les opportunités et les défis liés à l’utilisation de ces nouvelles sources d’énergies comme moteur d’emploi à long terme. Les énergies renouvelables et l’éco- système d’énergie verte ont un potentiel considérable pour stimuler la création d’emplois, surtout en faveur des femmes et des jeunes. En effet, l’expansion de la fabrication industrielle verte et de la production agricole au Maroc pourrait devenir le moteur d’un développement humain durable plus large.

Statut des greffiers: la nouvelle mouture de Ouahbi ne fait pas l’unanimité

Après de longues concertations avec les différents partenaires sociaux du secteur, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a révélé qu’une version révisée et complète du projet portant statut des greffiers a été élaborée. Ce projet prend en compte toutes les nouveautés de la réforme judiciaire en cours d’élaboration, tout en comblant les lacunes du statut actuellement en vigueur. En réponse à une question parlementaire concernant la crise des greffiers, Ouahbi a affirmé qu’après avoir tenu plusieurs réunions avec les syndicats les plus représentatifs du secteur en 2023 et au début 2024, un consensus a été atteint, précisant que « ce projet est actuellement soumis à l’étude et à la discussion avec les instances gouvernementales concernées ». En revanche, le Syndicat national de la Justice a exprimé son refus catégorique de plusieurs amendements proposés dans le nouveau statut des greffiers, les qualifiant de « reculs graves » qui risquent de priver les professionnels du secteur de leurs droits fondamentaux.

Assabah

Enquête sur le trafic des diplômes d’opticien

Selon des investigations menées suite aux plaintes déposées par certains opticiens, plusieurs associations seraient impliquées dans le trafic des diplômes professionnels. Selon des sources du journal, les professionnels se sont plaints de la prolifération des magasins d’opticiens dans de nombreux quartiers, ce qui a énormément affecté leur activité et nui à la profession, étant donné que plusieurs propriétaires de ces magasins ne possèdent pas la formation requise. Les enquêtes des commissions de suivi ont révélé l’existence d’un réseau d’associations qui vendent des diplômes d’opticiens, pour des montants allant de 5.000 à 9.000 dirhams, ce qui a incité des jeunes à adhérer aux associations qui dispensent ce type de formation dans le cadre d’initiatives d’auto-emploi, ajoutent ces sources.

Al Akhbar

Les « pénalités » de la CNSS déroutent les cafetiers et restaurateurs

L’Association nationale des patrons des cafés et des restaurants au Maroc (ANPCRM) a appelé à une grève accompagnée d’une manifestation nationale le 12 novembre devant le siège de l’Administration générale de la CNSS, qu’elle accuse d’avoir submergé les professionnels d’amendes relatives à la sécurité sociale. L’association a souligné que les amendes et les pénalités ont entraîné la fermeture de cafés et de restaurants dans plusieurs villes, notant que de nombreux professionnels ont été déconcertés par la saisie de leurs comptes et de leurs biens et l’activation de procédures de recouvrement forcé, ce qui a entravé le processus de paiement de leurs cotisations et droits mensuels.