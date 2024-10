PLF 2025/dette publique: le jeu d’équilibriste de l’Exécutif ; Compensation: l’équation non résolue ; Pathologies du football: lancement du 1er diplôme universitaire ; Secteur sucrier: baisse de la production nationale ; Les hôpitaux et CHU de nouveau paralysés par la grève ; Insuline importée du Danemark : enquête de réexamen du droit antidumping en vigueur ; Les salariés organisent un sit-in pour la préservation de la raffinerie… Voici les dernières informations de la presse nationale parue ce mardi:

Les Inspirations éco

PLF 2025/dette publique: le jeu d’équilibriste de l’Exécutif

Le Maroc gère prudemment sa dette publique dans un contexte économique mondial incertain. Le Projet de Loi de finances 2025 met l’accent sur la stabilité et la soutenabilité de la dette, tout en finançant le développement du pays. Malgré les défis globaux, le ratio dette/PIB a diminué, grâce à une gestion active de la dette et à la diversification des sources de financement. Le PLF 2025 vise à poursuivre cette stratégie prudente, en conciliant gestion de la dette et ambitions de développement.

Compensation: l’équation non résolue

Malgré une baisse notable de la subvention de la bonbonne de gaz, le poids des dépenses de compensation des produits de première nécessité reste une charge significative pour l’État. En effet, pour l’année 2025, le gouvernement prévoit de continuer à soutenir le gaz butane, le sucre, le blé tendre et la farine de blé tendre, consacrant à cet effet une enveloppe budgétaire de 16,536 MMDH, selon le projet de Loi de finance 202. Cette politique vise à amortir les fluctuations des prix mondiaux, bien que la charge globale de ces subventions se soit légèrement réduite pour certains produits.

Formation: lancement du premier diplôme universitaire en pathologies du football

La Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé et la Fédération Royale marocaine de football annoncent le lancement du premier diplôme universitaire en pathologies du football au Maroc. Ce programme vise à former des professionnels de la santé capables de diagnostiquer et de traiter les pathologies spécifiques aux footballeurs. La première session débute mardi à Rabat, au siège de la Fondation à Madinat Al Irfane.

Droits d’importation: Exonération pour certains produits agricoles

Les droits d’importation de bovins domestiques ont été suspendus jusqu’au 31 décembre 2024, dans la limite d’un contingent de 100.000 têtes. C’est l’objet de la circulaire publiée par l’Administration des douanes et impôts indirects. Il est également noté que le décret prévoit une possible augmentation de ce contingent à 120.000 têtes. Le bénéfice de cet avantage tarifaire est subordonné à la production d’une Demande de franchise douanière (DFD) délivrée par le ministère de l’Industrie et du Commerce. La suspension des droits d’importation concerne également les ovins domestiques, dans la limite d’un contingent de 100.000 têtes, ainsi que les viandes et abats d’animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et camélidé, et ce, dans la limite de 20.000 tonnes. L’huile d’olive de qualité vierge et extra vierge est également concernée par cette mesure, dans la limite de 10.000 tonnes.

L’Opinion

Le défi du renouvellement de la Fonction publique face à la vague de départs en retraite

Le rapport sur les ressources humaines annexé au projet de loi de finances 2025 met en lumière une réalité qui s’annonce délicate pour la Fonction publique marocaine : près de 65.213 fonctionnaires civils prendront leur retraite d’ici 2028, représentant environ 13 % de l’effectif total. Cette situation va créer des défis majeurs en termes de gestion des ressources humaines, notamment pour certains secteurs clés. Le secteur de l’Éducation se trouve en première ligne avec 26.911 départs, soit 13,7 % de son effectif actuel. Ce chiffre est suivi par le ministère de l’Intérieur, avec 14.062 départs (12,2 %), illustrant l’impact important que ces deux ministères subiront. Le ministère de la Santé, quant à lui, perdra environ 5.718 fonctionnaires, soit 9,6 % de ses effectifs, tandis que l’Enseigne- ment supérieur verra partir 4.675 employés, représentant 18,3 % de son personnel. Le ministère de la Justice et celui de l’Économie et des Finances ne sont pas en reste, avec respectivement 1.890 et 1.719 départs.

Secteur sucrier: baisse de la production nationale et stagnation de la demande locale

Entre stabilité de la consommation et effondrement de la production, le marché marocain du sucre fait face à des défis majeurs. La consommation de sucre au Maroc a fait preuve d’une remarquable stabilité entre 2019 et 2022, avant de connaître une légère hausse en 2023, selon le rapport de la Caisse de Compensation annexé au projet de loi de finances pour 2025. Le rapport souligne que les Marocains ont consommé 1,209 million de tonnes de sucre en 2023, avec une nette prédominance du sucre granulé, qui représente 61% du volume total, suivi par le sucre en morceaux à 24%. Si la demande reste forte, la production nationale de sucre, elle, traverse une période de crise. Entre 2019 et 2024, la production de sucre blanc a chuté de 68%, passant de 600.000 tonnes en 2019 à seulement 191.000 tonnes en 2024, un niveau historiquement bas. Ce déclin s’explique par des facteurs climatiques majeurs, notamment la sécheresse persistante et la raréfaction des ressources en eau.

Le Matin

Les hôpitaux et CHU de nouveau paralysés par la grève des médecins internes et résidents

Les médecins internes et résidents montent de nouveau au front. Ils entament une grève les 22, 23 et 24 de ce mois pour protester contre l’absence de réponses à leurs revendications. Pour ces professionnels, « l’indifférence du ministère de la Santé aggrave non seulement leurs conditions de travail, mais affecte aussi la qualité des soins prodigués aux citoyens ». Cette mobilisation, marquée par des sit-in dans les hôpitaux universitaires à travers le pays, vise à faire pression sur le département de tutelle pour qu’il prenne enfin des mesures concrètes.

Insuline importée du Danemark : le département du Commerce sur une enquête de réexamen du droit antidumping en vigueur

Le département du Commerce devait lancer, le 21 octobre, une enquête de réexamen du droit antidumping appliqué aux importations de l’insuline originaires du Danemark. Cette décision a été prise suite à une requête déposée par la société Sothema, seul fabricant de ce produit au Maroc et représentant, du coup, la branche de production nationale. Après examen des données présentées, le ministère a conclu que la requête satisfait aux conditions de recevabilité fixées par la législation nationale et que ces données sont suffisantes pour justifier l’ouverture de l’enquête.

Al Bayane

Les salariés organisent un sit-in pour leurs droits et la préservation de la raffinerie

Le bureau syndical unifié de la Samir prévoit l’organisation d’un sit-in au siège de l’entreprise à Mohammedia, le 8 novembre prochain, apprend-on dans un communiqué rendu public par le syndicat national des industries des pétroles et gaz (SNIPG), affilié à la Confédération démocratique du travail (CDT). Selon la même source, cette action protestataire a pour but le rétablissement des droits des salariés et retraités et la préservation de la raffinerie. Tout en appelant l’ensemble des travailleurs à une mobilisation massive afin de réussir ce sit-in, le syndicat juge que le gouvernement n’a plus de prétextes pour soustraire à ses attributions, celle de sauver l’entreprise.

Al Akhbar

Le PLF 2025 déclenche la protestation des médecins

Les médecins du secteur public ont une fois de plus joué la carte de l’escalade contre le gouvernement en annonçant plusieurs actions. « Le gouvernement n’a pas l’intention de maintenir le statut des médecins du secteur public en tant que fonctionnaires, ce qui se reflète dans les exigences financières de la loi de finances pour 2025, qui stipule la suppression des postes budgétaires des travailleurs de la santé, et la prise en charge de leurs salaires par les groupements de santé et non par le budget public”, a fait savoir le Secrétaire général du Syndicat indépendant des médecins du secteur public, Mountadar Alaoui. Ce dernier a appelé le ministère à « respecter ses obligations et à retirer les projets de loi et les décisions mis en œuvre par la loi de finances ».

Assabah

Les propriétaires de cafés se rebiffent contre la CNSS

La bataille des propriétaires de cafés et de restaurants au Maroc se poursuit contre la CNSS, au moment où les amendes s’accumulent encore contre des professionnels qui refusent de verser les cotisations des travailleurs pour diverses raisons. Ces propriétaires ont organisé une manifestation, réclamant l’annulation de toutes les pénalités et les amendes qui menacent certains professionnels de faillite. Ils ont également appelé à trouver des solutions et des facilités pour rembourser les dettes et éviter la saisie des biens. Les protestataires réclament d’autre part la représentation des petites entreprises dans le dialogue social et les conseils d’administration de tous les établissements liés au secteur.