Les startups marocaines au top dans la région MENA ; Mondial 2030: la 5G se fait toujours désirer ; Grève des fonctionnaires de la justice ; Le Comité d’éthique: la « police » du Parlement ; La moitié des Marocains en situation de dégradation économique… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mardi:

L’Opinion

Les startups marocaines dans le top cinq de la région MENA

Les startups marocaines ont levé 17 millions de dollars au titre de 10 transactions au terme du premier semestre 2024, soit une augmentation de 15% par rapport à la même période de l’année 2023. Un résultat positif qui a permis au Maroc d’intégrer le Top 5 des pays de la région MENA (Moyen-Orient et en Afrique du Nord) qui ont levé le plus de fonds, selon un rapport récent de la plateforme de données de capital-risque MAGNiTT.

Les startups marocaines se sont démarquées en dépassant celles du Koweït, qui ont levé 14 millions de dollars, tandis que les startups saoudiennes ont recueilli le plus de financement au premier semestre avec 412 millions de dollars, suivies par les Émirats arabes unis avec 225 millions de dollars.

Libération

Le Mondial du Maroc c’est demain: la 5G se fait toujours désirer

Dans une ère où la transition numérique est devenue une priorité mondiale, le Maroc peine à rattraper son retard dans le déploiement de la cinquième génération de technologie cellulaire sans fil (5G). Le député ittihadi, Abdelkader Taher, a récemment interpellé le gouvernement à ce sujet, soulevant des questions cruciales sur les lacunes persistantes du pays en matière de connectivité numérique.

Lors d’une séance hebdomadaire consacrée aux questions orales, l’élu socialiste s’est adressé à Ghita Mezzour, ministre déléguée auprès du chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, pour exprimer les vives préoccupations du Groupe socialiste – Opposition ittihadie quant au retard pris par le Maroc dans l’implémentation de la 5G, une technologie essentielle pour le développement économique et social du pays. Abdelkader Taher a également mis en lumière le coût élevé des services de fibre optique, qui reste prohibitif pour une grande partie de la population marocaine.

Les Inspirations éco

Transport international: le rappel à l’ordre de la douane

La saisie approximative ou erronée des numéros de châssis et d’immatriculation des véhicules, l’utilisation de formats non standardisés pour les numéros d’identification des véhicules, la multiplication des doublons d’informations sur les mêmes véhicules ou conducteurs, les incohérences entre les numéros de châssis et les immatriculations, la non-association systématique des conducteurs à leurs pièces d’identité officielles, les retards et les erreurs liés à la manipulation de documents papier, ou encore les fraudes liées aux failles dans la gestion des informations relatives au transport. Autant de pratiques relevant du désordre et qui ne seront plus tolérées dans le secteur du transport international suite à l’instauration du nouveau référentiel de l’Administration des douanes et impôts Indirects (ADII). Autant dire que l’ADII remet de l’ordre dans le secteur avec son nouveau référentiel très encadré.

Al Bayane

Transport public et routier en milieu rural: renouvellement des véhicules

Le ministère du Transport et de la Logistique informe les professionnels du transport routier qu’au cours des exercices 2024, 2025 et 2026, il a été procédé à la création d’un programme de renouvellement des véhicules destinés aux services de transport public en commun pour les voyageurs par bus, dans le cadre du programme « Safe Bus » et d’un programme de renouvellement du parc de transport routier pour les services de transport public en commun en faveur des personnes en milieu rural et de transport routier de marchandises pour compte d’autrui.

Dans un communiqué, l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a fait savoir que le lancement des deux programmes sera donné en 2024 via le portail électronique « tajdid-hadira.narsa.gov. ma » et se déroulera sur deux phases.

Assahra Almaghribia

Une grève des fonctionnaires de la justice paralyse les tribunaux du Royaume pendant six jours

Les fonctionnaires du secteur de la Justice ont décidé de poursuivre leur protestation et d’observer une grève nationale de six jours, à partir de mardi, en réponse au laisser-aller du gouvernement qui tarde à mettre en œuvre les amendements du statut de l’ordre du secrétariat-greffe. À cet égard, Mohamed Redouane Chebbak, du Syndicat national de la justice, affilié à la Confédération démocratique du travail (CDT), a fait savoir que l’organisation de cette grève intervient suite à « l’indifférence » du gouvernement quant à l’accord signé par le ministère de la Justice avec les syndicats sectoriels.

Dans ce contexte, il a appelé le gouvernement à mettre en œuvre les clauses de l’accord, tant dans ses aspects financiers que juridiques, en donnant ainsi corps à un statut incitatif et équitable pour les fonctionnaires de l’administration judiciaire.

Al Akhbar

Benmoussa tient une réunion avec les cinq syndicats du secteur de l’enseignement

Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa a présidé la réunion du haut comité de suivi du dialogue social sectoriel avec les représentants des cinq syndicats les plus représentatifs du secteur de l’enseignement. Cette réunion a été consacrée à l’examen des mouvements de mutation, en tant que question cruciale et essentielle au centre des accords du dialogue social et qui revêt une importance particulière pour les différentes catégories de fonctionnaires.

Al Ahdath Almaghribia

Le Comité d’éthique: la « police » du Parlement

Après avoir suscité un vif débat entre la majorité et l’opposition au cours des sept derniers mois, le code de déontologie de l’action parlementaire est sur les bons rails, puisque la Chambre des représentants tient mardi une séance plénière consacrée à l’examen et l’approbation du règlement intérieur de la Chambre, après avoir adopté les nouveaux amendements.

La Chambre des Représentants propose d’obliger ses membres à signer au début de la législature un formulaire de déclaration sur l’honneur, selon lequel ils attestent avoir pris connaissance du code de déontologie comme mentionné dans ce règlement intérieur, et s’engagent à en respecter toutes les dispositions.

Al Alam

Nizar Baraka: efforts gouvernementaux pour atténuer la gravité et l’impact de la situation délicate sur les citoyens

Le secrétaire général du parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka, a mis en avant les efforts et les initiatives déployés par le gouvernement pour atténuer la gravité et l’impact de la situation délicate sur les citoyens. Lors d’une réunion avec les élus et membres du parti dans la préfecture de Skhirat-Témara, Baraka a évoqué l’augmentation générale des salaires des fonctionnaires en deux tranches, l’augmentation du salaire minimum (SMIG) dans le cadre du dialogue social, et des augmentations sectorielles des salaires, notamment dans l’éducation et la santé.

De même, il a passé en revue la stratégie adoptée par le ministère de l’Équipement et de l’Eau pour faire face à la situation hydrique particulière de notre pays. Il a également souligné l’importance des projets et chantiers royaux ( généralisation de la protection sociale et le programme d’aide sociale directe), lesquels auront un impact tangible sur l’amélioration de la vie quotidienne de larges catégories de citoyens.

Assabah

La moitié des Marocains en situation de dégradation économique

En dépit de la baisse des indicateurs d’inflation lors des derniers mois et la mise en œuvre par le gouvernement d’une hausse des salaires au profit de larges catégories de fonctionnaires, presque la moitié des Marocains estiment que leur situation économique s’est dégradée en comparaison avec l’année précédente.

Un sondage d’opinion récent de l’institution « Sunergia » a révélé que 49% des sondés ont souligné que leur pouvoir d’achat a reculé par rapport à 2023, tandis que la moitié des personnes interrogées ont exprimé du pessimisme quant à l’amélioration de leur situation économique et 25% ont témoigné de leur optimisme et de l’amélioration de leur pouvoir d’achat, à l’heure où 17% des répondants ont déclaré que leur situation économique était stable.