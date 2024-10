Les hôpitaux et CHU de nouveau paralysés par une grève des médecins internes et résidents ; Quelles sources d’énergie prioriser? ; Banques participatives: Le coup de boost de BAM ; Filières oléicole: maigre récolte et prix qui s’affolent ; Importation de vaches destinées à l’abattage ; Paiement électronique : le CMI réduit ses commissions… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mardi:

Le Matin

Les hôpitaux et CHU de nouveau paralysés par une grève des médecins internes et résidents

Les médecins internes et résidents entament une grève de trois jours à partir de ce mardi pour protester contre l’absence de réponses à leurs revendications. Cette mobilisation qui sera ponctuée par des sit-in dans les hôpitaux universitaires à travers le pays, vise à pousser le ministère de la santé à prendre des mesures concrètes.

Fossile, éolien, solaire, hydrogène : quelles sources d’énergie prioriser ?

Le Maroc doit prioriser l’éolien et le solaire pour son avenir énergétique. C’est ce que préconise Badr Ikken, président exécutif de GI3 et président du conseil d’affaires Maroc-Allemagne à la CGEM, lors de son passage à l’émission «L’Info en Face» de «Groupe Le Matin». Et pour cause, la baisse significative de leurs coûts. Bien sûr, le gaz reste pertinent, mais pendant la transition énergétique. Lors de son passage, Ikken fait des révélations notamment sur les tarifs de revente de l’excédent d’autoproduction d’électricité verte, le financement des projets d’énergies fossiles/renouvelables ou encore l’hydrogène vert.

Les Inspirations éco

Banques participatives: Le coup de boost de Bank Al-Maghrib

Bien que “jeune”, le secteur bancaire participatif connaît une croissance soutenue grâce à des initiatives stratégiques visant à structurer son cadre réglementaire et à renforcer son offre de services. Dans cet élan de croissance, et afin d’exploiter encore pleinement le potentiel de cette branche d’activité clé en matière d’inclusion financière, Bank Al-Maghrib a récemment lancé un appel à manifestation d’intérêt dans le cadre d’un projet financé par la Banque Islamique de Développement (BID). Ce projet, intitulé «Développement du secteur bancaire participatif au Maroc», a pour but de s’appuyer sur l’expertise de sociétés de conseil spécialisées, afin d’élaborer des études approfondies sur l’état actuel du marché bancaire participatif, ses contraintes et ses opportunités de développement. Ces études fourniront des recommandations pour l’amélioration du cadre réglementaire et la mise en place de nouvelles stratégies pour accompagner la croissance de ce secteur.

Biodiversité: le Maroc à la croisée des chemins

Le dernier rapport du Nature conservation index, qui évalue les efforts de conservation dans 180 pays, révèle que le Maroc, malgré ses efforts notables, doit intensifier ses actions pour protéger sa biodiversité. Classé parmi les nations ayant un potentiel important de conservation, le Royaume est à la croisée des chemins, entre développement économique et préservation des écosystèmes naturels. Ce rapport, détaillant les quatre piliers essentiels de la conservation, met en exergue les avancées et les lacunes du pays en matière de gestion des terres, de protection des espèces, de gouvernance, et de préparation aux défis futurs.

Assistance voyage: plus de flexibilité dans les contrats

Du nouveau en matière de contrats d’assistance voyage ! À la grande satisfaction des voyageurs, un assouplissement des modalités a été ainsi apporté à l’assistance voyage, notamment par rapport à la date d’effet. En effet, en concertation avec la Fédération marocaine de l’assurance (FMA), l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) vient de mettre en place un nouveau mécanisme qui octroie aux assurés la possibilité d’en reporter la date d’effet ou même d’annuler le contrat. En cas d’annulation, les frais d’assurance voyage sont remboursés. Mais cette flexibilité ne peut s’appliquer qu’avant l’entrée en vigueur de la date d’effet. C’est ainsi que le régulateur du marché appelle les assurés à vérifier cette date d’effet au moment de la souscription de l’assistance voyage.

L’Opinion

Filières oléicole: maigre récolte et prix qui s’affolent

Comme chaque automne, les oléiculteurs s’apprêtent à cultiver leurs olives après une septième année de sécheresse consécutive. Une cueillette qui s’annonce “maigre”, à cause d’une pluviométrie insuffisante et des températures élevées au printemps et en été, ce qui a engendré un impact négatif sur la floraison et la nouaison de l’olivier. Par conséquent, les prix de l’huile d’olive commencent à flamber sur le marché national, variant entre 100 et 130 dirhams/litre. L’initiative gouvernementale cherchant à renforcer les importations pourrait réguler les prix à court terme, mais les professionnels appellent à des solutions durables.

Al Akhbar

Le projet de décret sur le statut des professionnels des groupements sanitaires suscite des protestations

Des signes de protestation ont fait surface parmi les professionnels du secteur de la santé après des révélations sur les détails du projet de décret sur le statut des professionnels des groupements sanitaires territoriaux. Le projet de décret sur ce statut pourrait susciter la colère des professionnels, en particulier en ce qui concerne les salaires et les indemnisations, ainsi que la question de la promotion, qui a été l’un des points de discorde entre les syndicats sectoriels et le ministère de tutelle. Selon plusieurs professionnels de la santé, ce projet de décret, qui devrait être adopté au cours des prochaines semaines, pourrait provoquer les protestations des professionnels du secteur de la santé.

Al Ahdath almaghribia

Le gouvernement envisage d’ouvrir la voie à l’importation de vaches destinées à l’abattage

Le gouvernement envisage d’ouvrir la voie à l’importation de vaches destinées à l’abattage, dans le cadre de ses efforts visant à faire face à la hausse continue des prix des viandes rouges au niveau du marché local (120 DH le kilo actuellement). Des sources ont révélé au journal que les représentants des chaînes de production agricole, qui ont participé à une réunion avec le chef du gouvernement, ont proposé d’ouvrir la porte aux importations pour résoudre la crise des prix, qui risque de continuer à s’aggraver.

Bayane Al Yaoum

Paiement électronique : le CMI réduit ses commissions auprès de 55.000 commerçants

Le Centre Monétique Interbancaire (CMI) a annoncé une baisse significative des commissions sur les paiements par carte bancaire locale pour plus de 55.000 commerçants, effective à partir du 1er octobre 2024. Cette initiative vise à soutenir les commerçants affiliés en leur offrant des conditions tarifaires plus avantageuses, tout en encourageant l’adoption croissante des paiements électroniques, indique un communiqué du CMI.