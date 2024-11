Conservation foncière: fin de la cacophonie dans les cessions ; Hausse du fret maritime: le Maroc bien préparé ; Importations des céréales ; Grève des médecins : les syndicats annoncent une trêve ; SG : « La Cour des comptes n’est pas en compétition avec les inspections générales » ; Régionalisation avancée : des Assises pour donner un nouveau souffle ; Les propriétaires des cafés et restaurants en colère ; Les pharmaciens « d’internet », poursuivis … Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mardi :

Les Inspirations éco

Conservation foncière : fin de la cacophonie dans les cessions gratuites et symboliques

Fini les tergiversations caractérisant la liquidation et la perception des droits de conservation foncière liés aux contrats de cession gratuite ou en contrepartie d’un dirham symbolique. À travers la circulaire n°433, le conservateur général de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) a appelé les conservateurs régionaux à harmoniser la procédure relative aux modalités de liquidation et de perception des droits de conservation foncière afférents aux contrats de cession à titre gracieux ou en contrepartie d’un dirham symbolique, régie par l’article 30 du décret n° 2-13-18 du 14 juillet 2014 relatif aux formalités de l’immatriculation foncière. À l’origine de cette circulaire, la multitude des méthodes appliquées par les conservateurs régionaux concernant l’assainissement et la perception des droits de conservation portant sur ce type de contrats.

Nouvelle hausse du fret maritime : le Maroc bien préparé

Après une baisse continue qui a duré quatre mois, les prix du transport de conteneurs repartent à la hausse. On enregistre ainsi une augmentation progressive des tarifs depuis le début du mois de novembre. En ce qui concerne les répercussions de cette nouvelle hausse, « l’équilibre de la balance commerciale sera légèrement affecté. Le Royaume s’est parfaitement préparé, car les chargeurs ont bien travaillé leur agenda : ils ont su tirer avantage de la fenêtre août-octobre pour évacuer les stocks export et renouveler les stocks import », souligne Najib Cherfaoui, expert maritime.

Conjoncture : l’économie s’adapte toujours

Toujours en phase d’adaptation, l’économie nationale continue de traverser une zone de turbulences avec une croissance qui s’établit à 2,4 % au deuxième trimestre 2024, contre 2,5 % l’an passé, note Bank Al-Maghrib dans sa dernière note de conjoncture. Alors que l’agriculture continue de subir les effets des aléas climatiques, les secteurs non agricoles affichent une croissance soutenue, ce qui témoigne, note BAM, de la capacité de l’économie à absorber les chocs structurels.

Importations des céréales : la tendance demeure à la hausse

À fin octobre 2024, le volume des importations de céréales continue de suivre une tendance haussière. En effet, les dernières données de la Fédération nationale des négociants en céréales et légumineuses (FNCL) indiquent que du 1er juin au 31 octobre de cette année, le taux de variation des importations affiche une évolution à deux chiffres pour la quasi-totalité des produits. Au total, les importations de céréales ont grimpé de 16% pour une quantité globale de 4.106.930 tonnes. Ainsi, pour le blé dur, la quantité importée durant cette période est de l’ordre de 363.323 tonnes, soit une augmentation de 69% par rapport à la campagne précédente, ce qui représente la hausse la plus significative au niveau de tous les segments de produits.

L’Opinion

Grève des médecins : les syndicats annoncent une trêve, mais restent vigilants

Depuis la première introduction du Projet de Loi de Finances 2025 au Parlement, les syndicats les plus représentatifs du secteur de la Santé haussent le ton, dénonçant une contradiction dudit texte avec les engagements pris par le gouvernement le 23 juillet 2024. En tête de liste figure le maintien du statut de fonctionnaire pour les professionnels de la Santé, tout en assurant la centralisation des postes budgétaires et des rémunérations. Après un long bras de fer, les syndicats ont fini par avoir gain de cause, comme en témoigne le communiqué publié, dimanche, par la Coordination, à l’issue de sa réunion avec le nouveau ministre de tutelle. Mais ils restent, néanmoins, vigilants tant que le circuit législatif du PLF n’est pas bouclé.

Secrétaire général de la Cour des comptes : « La Cour des comptes n’est pas en compétition avec les inspections générales »

La Cour des comptes et les inspections générales des ministères ne s’inscrivent pas dans une logique de « course » à l’audit, a indiqué Abdelaziz Koulouh, Secrétaire général de la Cour des comptes, devant la Commission de la justice, de la législation, des droits de l’Homme et des libertés. Bien que le planning des visites et des audiences de la Cour soit fixé en amont, les missions peuvent êtres reportées en cas de chevauchement des plannings avec d’autres organes d’audit, a-t-il affirmé en réponse aux questions des députés, notant que l’objectif de ces contrôles est surtout de garantir le bon fonctionnement des administrations et institutions du Royaume.

Le Matin

Régionalisation avancée: des Assises pour donner un nouveau souffle à la gouvernance territoriale

À l’approche des deuxièmes Assises nationales de la régionalisation avancée, prévues les 20 et 21 décembre 2024 à Tanger, l’Association des régions du Maroc intensifie ses préparatifs. Cinq ans après les premières Assises d’Agadir, qui avaient posé les jalons d’une gouvernance locale renforcée, cette nouvelle édition s’annonce comme un rendez-vous crucial pour l’avenir des territoires marocains. Entre bilans et perspectives, défis persistants et nouvelles ambitions, ces Assises marqueront un tournant décisif dans la consolidation du processus de décentralisation engagé sous l’égide de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Focus sur les préparatifs d’un événement majeur qui redessinera les contours de la gouvernance territoriale au Maroc.

Al Akhbar

Les facultés de médecine annulent les sanctions contre les étudiants

La crise des facultés de médecine semble s’acheminer vers sa résolution, après la signature d’un accord entre les étudiants et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, sous la supervision de l’Institution du Médiateur du Royaume. Le Conseil de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’Université Hassan II de Casablanca a décidé de suspendre les sanctions prononcées à l’encontre de cinq étudiants en médecine, suite au procès-verbal du Conseil de la faculté, tenu en session extraordinaire et d’urgence, où les membres du Conseil ont décidé de gracier les étudiants des faits qui leur étaient reprochés, notamment la perturbation du fonctionnement normal de l’institution à travers l’incitation au boycott des cours.

Al Ahdath almaghribia

Les propriétaires des cafés et restaurants en colère

L’Association nationale des patrons des cafés et des restaurants au Maroc (ANPCRM) organise aujourd’hui mardi une manifestation nationale devant le siège de l’Administration générale de la CNSS, qu’elle accuse d’avoir submergé les professionnels d’amendes relatives à la sécurité sociale. L’association a souligné que les amendes et les pénalités ont entraîné la fermeture de cafés et de restaurants dans plusieurs villes, notant que de nombreux professionnels ont été déconcertés par la saisie de leurs comptes et de leurs biens et l’activation de procédures de recouvrement forcé, ce qui a entravé le processus de paiement de leurs cotisations et droits mensuels.

Assabah

Les pharmaciens « d’internet », poursuivis

Les pharmaciens souffrent de la propagation de sites web et de pages de médias sociaux qui proposent divers médicaments et compléments alimentaires hors de tout contrôle, de sorte que certains parlent de « pharmacies » virtuelles ou de « pharmacies » sur Internet. Selon des sources professionnelles, des représentants de pharmaciens ont déposé des plaintes auprès du ministère de la Santé, afin de prendre des mesures pour mettre un terme à ces activités, qui affectent négativement le secteur formel. Des centaines de pharmacies ont fait faillite en raison de la large diffusion de la vente de médicaments sur les médias sociaux, selon les mêmes sources. Ces activités imposent une concurrence déloyale pour le secteur formel et un risque pour la santé des citoyens, étant donné que ces médicaments et compléments échappent à tout contrôle.