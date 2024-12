Avocats vs Ouahbi: trêve, optimisme et prudence partagée ; SDX Energy quitte la Bourse de Londres pour plus de flexibilité dans ses projets de gaz au Maroc ; Le pouvoir d’achat des ménages s’est amélioré de 2,4% en 2023 ; La CGEM prospecte au Nigéria ; Marché automobile : une fin d’année sous le signe de l’innovation ; Les prix de la volaille de nouveau à la hausse… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mardi:

L’Opinion

Avocats vs Ouahbi : trêve, optimisme et prudence partagée

Depuis qu’ils ont cessé les grèves aux tribunaux, les avocats continuent à respecter leur trêve avec la tutelle. Les discussions se poursuivent entre l’Association des Barreaux du Maroc (ABAM) et le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, en vue de parvenir à des compromis sur le dossier revendicatif. Jusqu’à présent, les réunions s’enchaînent sans aucune avancée majeure tellement les pommes de discorde sont nombreuses. Mais, les deux parties font preuve de bonne foi l’une envers l’autre. De quoi rassurer les robes noires qui demeurent partagées entre optimisme et prudence. En plus du régime fiscal, la réforme du Code de procédure civile cristallise une bonne partie des divergences. Les avocats restent intransigeants sur une dizaine de dispositions qui, selon eux, menacent l’accès à la Justice.

Le Matin

SDX Energy quitte la Bourse de Londres pour plus de flexibilité dans ses projets de gaz au Maroc

SDX Energy va effectuer une sortie de Bourse, à Londres. Au Maroc, cela pourrait se matérialiser par plus de financements et une flexibilité plus importante dans la conclusion d’accords. La compagnie explique, en effet, que la majorité des investisseurs approchés ont formulé leur préférence pour la forme juridique à Responsabilité limitée. D’autres facteurs, comme la volatilité, la liquidité ou encore les frais élevés de cotation ont encouragé cette décision.

Tomás Zdechovský : La réconciliation entre les Parlements marocain et européen trouve ses fondements dans une reconnaissance mutuelle des intérêts partagés

Alors que le Parlement marocain et son homologue européen ont tourné la page de deux années de brouilles et ont lancé une nouvelle feuille de route pour renforcer leur partenariat stratégique, Tomás Zdechovsky, député européen du groupe du Parti populaire européen (PPE), écrivain et homme politique tchèque, a affirmé dans un entretien accordé au journal que cette réconciliation était inévitable, vu que le Maroc s’impose comme un partenaire stratégique incontournable pour l’Europe. Sa position clé en matière de sécurité, de gestion migratoire et de liens économiques avec l’Europe et l’Afrique rendait cette réconciliation indispensable pour faire face aux défis globaux, qu’ils soient économiques, sociaux ou politiques.

Le pouvoir d’achat des ménages s’est amélioré de 2,4% en 2023

Le revenu disponible des ménages a atteint 26.903 DH par habitant en 2023 au lieu de 24.791 DH en 2022, enregistrant ainsi une hausse de 8,5%. Suite à l’évolution de 6,1% de l’indice général des prix à la consommation en 2023, le pouvoir d’achat des ménages s’est amélioré de 2,4 points après une baisse de 3 points enregistrée en 2022.

Les Inspirations éco

La CGEM prospecte au Nigéria

Le patronat marocain a entamé des discussions avec l’État d’Ogun (sud- ouest du Nigéria), pour développer des collaborations économiques dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie, l’agriculture et l’industrie automobile. Chakib Alj, président de la CGEM, a rencontré le gouverneur d’Ogun, Adedapo Oluseun Abiodun, en présence de représentants marocains, dont Adil Zaidi, président de la Fédération de l’automobile, et Ali Zerouali, vice-président du Comité Afrique de la CGEM. Ces échanges ont mis en lumière les opportunités d’investissement mutuel et l’importance des complémentarités économiques entre les deux pays, dans la lignée des conclusions du Forum Afrique PME, visant à activer les chaînes de valeur africaines et à concrétiser des projets industriels à fort impact.

Loi sur les délais de paiement : que nous réserve le Nouvel An ?

Le 31 décembre marquera la fin des mesures transitoires excluant les petites factures de la loi sur les délais de paiement (exemple : les factures inférieures à 10.000 DH), élargissant son champ d’application à l’ensemble des entreprises. À compter de cette date, toutes les factures fournisseurs, quel que soit leur montant, seront soumises à cette loi pour les entreprises déjà concernées. Une nouveauté de taille qui témoigne de la volonté d’étendre progressivement le champ d’application de ce texte visant à moraliser les relations commerciales.

CMGP Group : une entrée en bourse qui galvanise les marchés

L’introduction en bourse (IPO) de CMGP Group, dont les résultats définitifs sont attendus pour la fin de la semaine, s’annonce déjà comme une opération mémorable. Avec un montant total de 1,1 milliard de dirhams, cette IPO marque une première dans le secteur de l’agriculture moderne au Maroc. Les premiers chiffres témoignent d’un engouement exceptionnel, qui dépasse toutes les attentes, redéfinit les standards du marché financier national et lui donne un nouveau souffle.

Marché automobile : une fin d’année sous le signe de l’innovation

À l’aube de 2025, le marché automobile marocain connaît une effervescence sans précédent. Les marques leaders et les nouvelles venues redoublent d’efforts pour captiver un public toujours plus exigeant, dans un contexte économique marqué par une quête de flexibilité et de durabilité. Entre lancements de véhicules phares, offres alléchantes et engagement pour une mobilité plus verte, les marques automobiles multiplient les initiatives pour boucler cette année en beauté. Selon les acteurs du secteur, les consommateurs de demain seront particulièrement attentifs à plusieurs critères clés, notamment le prix, la performance, l’impact environnemental des véhicules, mais aussi la qualité des services proposés. Pour relever ces défis, les entreprises investissent dans des solutions de financement flexibles et dans des modèles plus respectueux de l’environnement, tels que les véhicules hybrides et électriques.

Al Bayane

Défiscalisation des retraites : la mesure illusoire

Un consensus s’est dégagé le lundi 2 décembre à la Chambre des conseillers lors des discussions autour de l’amendement consacré à la défiscalisation des pensions de retraite, en marge du vote en commission du projet de loi de finances 2025. Approuvé à l’unanimité, l’amendement retenu, présenté par les partis de la majorité (RNI, PAM, PI) et la CGEM, prévoit une défiscalisation totale des pensions et rentes viagères servies dans le cadre du régime de base, toutes caisses confondues (CMR, CNSS, RCAR). Mais concrètement, cette mesure englobe-t-elle tous les retraités ? Eh bien, la réponse est non. Seuls 165 000 retraités, essentiellement du secteur public, sont concernés par cette mesure d’exonération. Pour le secteur privé, elle ne concerne que 32 personnes sur les 790 000 pensionnés de la CNSS.

Al Alam

Les prix de la volaille de nouveau à la hausse

Les prix du poulet au Maroc continuent de grimper, avec un prix de vente de 23 et 24 dirhams le kilogramme sur les marchés locaux de Rabat, Salé, Témara et Skhirat, ce qui grève encore plus le pouvoir d’achat des Marocains. Bouazza Kharrati, président de la Fédération marocaine des droits des consommateurs, a attribué cette flambée à l’augmentation du prix de la viande rouge, qui a contraint les consommateurs à recourir au poulet et au poisson, en particulier aux sardines. Dans une déclaration au journal, Kharrati a imputé la hausse des prix du poulet à la forte demande des consommateurs, étant donné que les prix sont libres et que le poulet est soumis à la logique de l’offre et de la demande.

Al Akhbar

Le gouvernement s’attaque à la réforme des régimes de retraite menacés de faillite

Après avoir adopté le projet de de loi organique définissant les conditions et les modalités d’exercice du droit de grève, le gouvernement s’apprête à soumettre le projet de loi sur la réforme des retraites au Parlement en janvier prochain, pour être approuvé avant la fin de la session parlementaire en cours. Une source officielle a indiqué que la réforme du système de retraite s’est imposée avec force au gouvernement, à la lumière de la succession de rapports publiés par des institutions nationales mettant en garde contre le risque de faillite qui menace ces régimes dans les années à venir. Akhannouch a annoncé sous la coupole du parlement que son gouvernement préparait une vision de réforme, à travers des solutions réalistes et durables.

Al Ahdath almaghribia

Grand projet d’Hydrogène Vert à Dakhla

L’entreprise Dahamco SA devrait lancer un projet de production de l’hydrogène vert à Dakhla, fruit d’un partenariat d’investissement entre le Maroc et les Émirats arabes unis, estimé à 25 MM$. Ce projet s’inscrit dans le cadre du Chantier Royal visant à encourager les investissements dans le domaine des énergies renouvelables. Le projet fonctionnera à l’aide de sources d’énergie propres telles que l’énergie solaire et éolienne, bénéficiant de sa proximité avec le port Dakhla Atlantique, que le Maroc envisage d’opérer comme port stratégique.

Al Massae

Rodéos urbains : 16 arrestations à Rabat

Les éléments de la préfecture de police de Rabat ont arrêté, dimanche, 16 personnes pour leur conduite spectaculaire et dangereuse, mettant en risque les usagers des routes. Ces conducteurs aventureux ont été interpellés et soumis aux enquêtes nécessaires sous la supervision du parquet compétent. Cette intervention de police a permis de saisir un certain nombre de véhicules, parmi lesquels deux voitures et 11 motos de grosse cylindrée, qui ont été mises en fourrière.