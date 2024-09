Stratégie nationale de l’eau ; Céréales: les importations explosent ; Economie circulaire: Enabel évalue les opportunités d’emploi dans deux régions ; Etudiants en médecine: la médiation parlementaire fait pschitt ; Sécheresse: baisse des eaux de surface à moins de 4 milliards de mètres cubes ; L’entrepreneuriat informel ; Automobile, phosphates, aéronautiques: les champions de l’export…Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mardi:

Les Inspirations éco

Stratégie nationale de l’eau des programmes-eau à horizon 2050, en gestation

Le ministère de l’Équipement et de l’Eau, via la Direction de la recherche et de la planification de l’eau (DRPE), ouvre un nouveau plan se rapportant à l’eau. Il s’agira de mettre en place de nouveaux programmes-eau visant à sécuriser la gestion des ressources hydriques du pays à l’horizon 2050. En effet, le Maroc se trouve devant le défi d’adapter sa gestion de cette ressource vitale. Il doit non seulement répondre à la demande croissante en eau de sa population et de son économie, mais aussi anticiper les futurs besoins dans un contexte de réchauffement climatique. C’est pourquoi les programmes-eau en question seront articulés autour de trois principaux horizons temporels : court terme (2027), moyen terme (2035) et long terme (2050). Ils visent à actualiser la SNE en tenant compte des orientations du Nouveau modèle de développement et du Plan national de l’eau.

Céréales: les importations explosent

Selon les derniers chiffres relatifs aux importations au titre du troisième trimestre de l’année, le taux de variations des importations affiche une évolution à deux chiffres pour la quasi-totalité des produits, à quelques exceptions près. Ainsi, pour le blé dur, la quantité importée entre juin et août est de l’ordre de 175.771 tonnes, soit une augmentation de 52% par rapport à la campagne précédente. Même constat pour le blé tendre dont l’évolution a été estimée à 37% (1.475.181 tonnes), selon la Fédération nationale des négociants en céréales et légumineuses (FNCL). Toutefois, la hausse la plus significative a été constatée au niveau des importations de blé fourrager. Ces dernières se sont accrues de 89%. L’orge a également connu un mouvement des importations à la hausse (14%). Au total, les importations de céréales ont grimpé de 24% pour une quantité globale de 2.758.795 tonnes.

Economie circulaire: Enabel évalue les opportunités d’emploi dans deux régions

Enabel, l’Agence belge de développement, entreprend une initiative pour explorer les potentiels de l’économie circulaire dans les régions de l’Oriental et de Béni Mellal-Khénifra. L’agence a récemment lancé une étude stratégique visant à identifier les opportunités d’emploi dans ce secteur clé, tout en évaluant la faisabilité de la création d’un centre de ressources-incubateur destiné à renforcer les compétences locales. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du programme «Maroc Cir-culaire» (2025-2029), un projet ambitieux financé par le gouvernement flamand. L’étude en cours se concentre principalement sur la gestion des déchets industriels, avec un intérêt particulier pour le plastique, et vise à cartographier les chaînes de valeur régionales. L’objectif est de repérer les segments à fort potentiel pour la création d’emplois, notamment parmi les jeunes en quête de nouvelles opportunités économiques.

L’Opinion

Après de longues concertations, la médiation parlementaire fait pschitt

Après une année de bras de fer avec les étudiants en médecine, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, veut éviter une année blanche en insistant sur la session de rattrapage prévue en ce mois de septembre. Après de longues concertations avec les parties concernées, la commission de dialogue des groupes de la majorité a finalement rendu son avis, mais qui n’était pas au goût des futurs médecins. Les étudiants comptent ainsi poursuivre leur boycott, tandis que le ministre de tutelle prévoit un nouveau round de dialogue avec les doyens des Facultés.

Sécheresse: Baisse des eaux de surface à moins de 4 milliards de mètres cubes

Le Maroc traverse une période critique en matière de gestion de l’eau, confronté à des sécheresses prolongées et à une baisse alarmante des précipitations. Les récentes données publiées par le ministère de l’Équipement et de l’Eau révèlent des chiffres préoccupants sur l’état des ressources hydriques du pays, mettant en lumière la nécessité d’une action rapide et soutenue pour protéger cette ressource vitale. Le dernier rapport du ministère de l’Équipement et de l’Eau dresse un tableau sombre des conséquences des sécheresses répétées et de la diminution des précipitations sur les ressources en eau du Maroc. Selon ce rapport, le volume des eaux de surface a chuté à moins de 4 milliards de mètres cubes, une diminution drastique par rapport aux 18 milliards de mètres cubes enregistrés en 2023. Ce déclin a des répercussions directes sur l’approvisionnement en eau pour l’agriculture, l’industrie et la consommation domestique.

L’Economiste

L’entrepreneuriat informel s’établit à plus de 70% au niveau national

Le Royaume dispose d’un potentiel entrepreneurial conséquent à son niveau de développement: il est estimé à 25% de la population marocaine âgée de 18 ans et plus, répartie entre 9% d’entrepreneurs établis et 16% de potentiels ayant initié des actions conceptuelles ou concrètes en vue de créer une entreprise, selon une étude menée par Le ministère de l’Economie et des finances et la Banque africaine de développement. L’étude relève cependant que 57% des entrepreneurs établis le sont pas nécessité à travers des micro et petites entreprises dans des secteurs et activités à faible productivité. L’entrepreneuriat informel s’établit à plus de 70% au niveau national, selon cette étude, qui visait à analyser les caractéristiques sociodémographiques et les capacités intrinsèques des entrepreneurs, et les principales contraintes et besoins en termes d’appui pour créer et développer leurs entreprises.

Automobile, phosphates, aéronautiques: les champions de l’export

Bien que les exportations aient progressé de 5,5%, cette augmentation n’a pas suffi à compenser pleinement la hausse des importations, qui s’élève à 3,7%. Le déficit commercial s’est ainsi légèrement aggravé, atteignant 169 milliards de dirhams à fin juillet, contre 167,15 milliards un an auparavant, soit une augmentation de 1,1%. Et le taux de couverture des importations par les exportations a gagné un point, passant à 60,8% contre 59,8% en juillet 2023. A fin juillet, le secteur automobile se distingue parmi les principaux contributeurs aux exportations, enregistrant une croissance de 8,5% pour un chiffre d’affaires à l’export de 92,75 milliards de dirhams. Les exportations des phosphates et de leurs dérivés ont également connu une croissance notable de 14,1%, atteignant 46,16 milliards de dirhams. Le secteur aéronautique affiche une croissance exceptionnelle de 20,3%, générant un chiffre d’affaires de 15,3 milliards de dirhams.

Neuvième forum sur la coopération sino-africaine: les enjeux pour le Maroc et l’Afrique

Le Maroc est appelé à jouer un rôle déterminant lors de la neuvième édition du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), qui se tiendra à Pékin du 4 au 6 septembre 2024. Cet événement stratégique, réunissant dirigeants africains et chinois, offre au Royaume une occasion précieuse de renforcer ses relations économiques avec la Chine et d’affirmer son rôle central dans la dynamique de coopération entre les deux continents. Grâce à cette participation, le Maroc vise à consolider son statut de partenaire clé en Afrique tout en abordant les défis économiques et commerciaux inhérents à sa relation avec Pékin.

Al Ahdath almaghribia

Gestion de l’électricité et de l’eau : le compte à rebours a commencé

Le compte à rebours concernant les sociétés régionales multiservices a débuté avec l’annonce par le ministère de l’Intérieur du calendrier de mise en œuvre des contrats. Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, a envoyé une correspondance au directeur général de l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable, dans laquelle il demande « la mise en œuvre de la première phase des contrats de gestion signés avec les sociétés régionales multiservices”. Le ministre a également demandé, dans sa lettre, de veiller à ce que toutes les mesures appropriées soient prises pour garantir la mise en œuvre des contrats de gestion dans les meilleures conditions.

Assabah

Miraoui : décidé à sauver les étudiants en médecine

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, a exprimé sa détermination à sauver la saison universitaire des étudiants des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire à travers l’annulation des sanctions et des notes nulles en vue de permettre aux étudiants de passer les examens de la session de rattrapage. Le ministre a informé la commission de dialogue, représentée par les groupes de la majorité à la Chambre des représentants, de cette décision afin d’éviter une année blanche pour 25.000 étudiants, après une crise qui a duré neuf mois et qui menaçait d’entraîner l’expulsion de plus de 2.000 étudiants et l’échec du reste. Bien que les parents des étudiants n’aient pas assisté à la réunion organisée par les groupes de la majorité composés du RNI, du PAM, et de l’Istiqlal, sous la coordination du député Ahmed Touizi, président du groupe du PAM, les trois députés ont insisté sur l’importance d’encourager les parents désireux de protéger l’année universitaire, en soulignant qu’il est impossible de satisfaire à 100 % les revendications dans un dialogue, et que la demande d’une septième année d’études universitaires ne doit pas causer la perte du temps académique.

Al Massae

Ksar El-Kébir: mise en échec d’une tentative de trafic illicite de drogues et de stupéfiants

Des éléments du Commissariat régional de police à Ksar El-Kébir ont réussi, dimanche à midi, à mettre en échec une tentative de trafic illicite de drogues et de stupéfiants et à saisir 14.290 comprimés psychotropes « Ecstasy » et « Rivotril ». Selon une source sécuritaire, cette importante cargaison de psychotropes a été saisie en possession de quatre personnes, âgées entre 24 et 39 ans, dont deux femmes, suspectées d’avoir des liens avec un réseau criminel actif dans le trafic de psychotropes.