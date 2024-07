Établissements touristiques : l’été s’annonce chaud ! ; Des cotisations inférieures aux prestations : l’équation impossible de la CNOPS ; Impôts: L’IS devient la première recette du Trésor ! ; Transfert de fonds: Le Maroc atteint un nouveau niveau record ; Produits halal importés: 19 certificats de reconnaissance mutuelle signés ; Rejet de demandes d’aide sociale: le gouvernement s’explique ; Des influenceurs dans le collimateur du fisc… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mardi :

Le Matin

Établissements touristiques : après les records du printemps, l’été s’annonce chaud !

Face à des pronostics très positifs pour le tourisme national, les hôteliers affichent bonne mine et se préparent à un été chaud qui promet de redynamiser encore davantage le secteur. Si pendant les premiers mois de l’année en cours les chiffres sont au beau fixe, le reste de l’année devrait emprunter le même chemin. En effet, les arrivées touristiques au Maroc ont atteint plus de 5,9 millions de personnes à fin mai 2024, enregistrant une hausse de 15% par rapport à la même période de l’année précédente. Rien qu’au mois de mai, le tourisme au Maroc a poursuivi sa progression remarquable avec plus de 1,3 million d’arrivées enregistrées aux postes-frontières, affichant une croissance à deux chiffres de +18% par rapport à mai 2023. Les touristes étrangers ont joué un rôle essentiel dans cette augmentation, enregistrant une hausse de +17% sur la période et représentant 56% des arrivées totales. De leur côté, les Marocains résidant à l’étranger ont également contribué à cette progression avec une hausse de +13%.

Des cotisations inférieures aux prestations : l’équation impossible de la CNOPS

Une augmentation rapide des dépenses liées aux prestations contre une faible croissance des revenus liés aux cotisations. C’est l’équation que les responsables de la CNOPS sont appelés aujourd’hui à régler. Tenant la semaine dernière son conseil d’administration, l’institution dirigée par Miloud Massid a précisé que les cotisations des assurés s’étaient élevées à 6,31 milliards de DH (MDH), contre 6,12 MDH en 2022, soit une augmentation de 3%. Le paiement des prestations a atteint, quant à lui, 7,45 MDH en 2023, contre 5,86 MDH en 2022, enregistrant ainsi une augmentation de 1,59 MDH de (27%).

Les Inspirations éco

Impôts: L’IS devient la première recette du Trésor !

Que l’IS s’installe sur la plus haute marche du podium du rendement des prélèvements fiscaux signifie, a priori, que les entreprises marocaines sont en forme, du moins les 150 « milliardaires » en chiffre d’affaires, ce club qui assure plus de 80% des recettes de l’IS. Mais cela peut signifier aussi que la sincérité des bilans fiscaux progresse spontanément, et sous la pression du fisc, pour pousser les contribuables à plus de conformité fiscale, et indirectement, assurer plus de concurrence loyale entre les opérateurs économiques. Cet axe fait partie des orientations du plan stratégique de la DGI, souligne Younes Idrissi Kaitouni, directeur général des Impôts. « La mission de contrôle fiscal vise l’amélioration de la sincérité déclarative en mettant l’accent sur la dimension prédictive du contrôle, par le biais du renforcement de l’échange et de la qualité de l’information, ainsi que l’exploitation de l’intelligence artificielle pour affermir les outils de dissuasion de la non-conformité », ajoute-t-il.

L’Opinion

Transfert de fonds: Le Maroc atteint un nouveau niveau record

Malgré le séisme du 8 septembre dernier, le Maroc s’est assuré la deuxième place parmi les principaux destinataires des envois de fonds dans la région MENA. Selon le dernier rapport de la Banque Mondiale sur la migration et le développement, le Maroc se positionne comme le deuxième pays bénéficiaire des envois de fonds dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), selon le dernier rapport de la Banque mondiale sur la migration et le développement. Les envois de fonds vers le Maroc ont augmenté de 5,2% pour atteindre 11,8 milliards de dollars en 2023, ce qui représente environ 8,2 % du produit intérieur brut (PIB) du pays. Le Royaume est le deuxième bénéficiaire des envois de fonds dans la région MENA après l’Egypte.

L’Economiste

Investissement public: un écart d’efficience et d’efficacité

Au Maroc, l’investissement public constitue une priorité pour les pouvoirs publics. Les efforts d’investissement se voient notamment à travers la nette augmentation de l’enveloppe budgétaire allouée. Cependant, malgré un investissement public de plus en plus important, des évaluations soulignent un “écart d’efficience et d’efficacité de l’investissement, en termes d’accès et de perception des infrastructures publiques”. Le niveau d’accès à ces infrastructures serait inférieur à des pays comparables. C’est ce que mentionne un nouveau rapport de l’OCDE intitulé : « L’investissement public au Maroc: un levier stratégique pour le développement durable du pays, examens de l’OCDE sur la gouvernance publique, 2024 ».

Produits halal importés: 19 certificats de reconnaissance mutuelle signés

Des produits halal, le Maroc en exporte mais il en importe aussi en provenance de divers horizons. Alors, pour ne pas laisser n’importe quel type de produits halal envahir son marché, protéger les entreprises marocaines de la concurrence déloyale et surtout les consommateurs, l’Institut marocain de normalisation a commencé à signer des certificats de reconnaissance mutuelle de certificats Halal et d’assurance qualité de produits. Ces tout premiers certificats ont été remis aux représentants de 19 organismes certificateurs de produits halal étrangers, jeudi dernier, lors de la 6e édition du Forum Halal Maroc, organisée à Casablanca, sur le thème « Développement d’un écosystème Halal national dans une perspective d’intégration régionale et de reconnaissance internationale ».

Recettes fiscales: les objectifs de 2023 atteints

Belle performance de l’administration fiscale en 2023. Ses recettes globales ont atteint 209 milliards de DH, soit une hausse de 6,7% par rapport à 2022. L’année dernière a été marquée par une mobilisation de recettes additionnelles de 14 milliards de DH, en augmentation de 6,9% par rapport à l’année passée. Ceci grâce aux actions menées par la DGI (Direction générale des impôts), notamment la transformation digitale. « Les actions de promotion de la conformité volontaire ont contribué à la performance notable enregistrée en 2023… Parallèlement, les actions de relance, de contrôle et de recouvrement ont été renforcées, pour garantir l’équité et la protection de l’intégrité du système », souligne son DG, Youness Idrissi Kaitouni, dans le rapport annuel d’activité de la DGI.

Al Ahdath almaghribia

Rejet de demandes d’aide sociale: le gouvernement s’explique

Après que le rejet des demandes d’aide sociale, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du chantier de la protection sociale, a suscité un vif débat, le gouvernement a expliqué le pourquoi des choses. A ce propos, le ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, a révélé que plus de 150.000 demandes d’aide sociale directe ont été rejetées en mars 2024. En réponse à une question écrite du groupe du Progrès et du Socialisme à la Chambre des représentants, Lekjaa a expliqué que les raisons du rejet sont principalement dues au seuil d’éligibilité non atteint, fixé à 9,743001, ou l’adhésion à l’un des régimes d’allocations familiales en vigueur. Parmi les autres motifs de rejet figurent également le fait que l’un des conjoints ou le chef de ménage soit un fonctionnaire, un agent ou un employé de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements publics, un retraité du secteur public ou privé, ou encore un bénéficiaire d’allocations dans le cadre de régimes non contributifs.

Assabah

Des influenceurs dans le collimateur du fisc

Les inspecteurs des impôts ont repéré un certain nombre d’influenceurs qui n’ont pas déclaré les revenus tirés de leur activité sur les réseaux sociaux. Le fisc leur a adressé des avis pour régulariser leur situation et payer leurs impôts, selon des sources qui notent, tout de même, que désormais des influenceurs déclarent régulièrement leurs revenus après réception d’avis. La Direction générale des impôts procède en coordination avec l’Office des changes, dans le cadre de l’accord d’échange de bases de données signé entre les deux parties, et dispose de tous les moyens à même de déterminer les revenus obtenus par les créateurs de contenu et les influenceurs, étant donné qu’il suffit de connaître le nombre d’abonnés de n’importe quelle chaîne pour identifier les revenus qui en découlent, ont déclaré des sources au journal.

Al Akhbar

Al Hoceima: le gel de la création d’un observatoire sismique fait l’objet d’une enquête

Des sources informées ont révélé que les autorités compétentes à Al Hoceima ont ouvert une enquête administrative, suite à des protestations contre les raisons du gel du projet de construction et d’équipement d’un observatoire sismique à Al Hoceima, sur fond de la volonté du conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima d’apporter un soutien de 600 millions de centimes, en vertu d’un accord signé entre les parties concernées et eu égard à la nécessité d’un tel observatoire dans une région exposée aux séismes. D’après les mêmes sources, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, devrait répondre dans les prochains jours à la question de ce blocage après avoir été interrogé par le groupe socialiste au parlement, outre la révélation des détails du suivi optimal de la mise en œuvre de l’accord-cadre entre le conseil de la région, le ministère de l’Enseignement supérieur, l’Université Mohammed V à Rabat et l’Institut scientifique, qui a été signé en mai 2016.