L’exonération des pensions de l’IR « n’aura aucun effet » ; Centrale électrique virtuelle pilote de l’ONEE ; Mondial 2030 : les investisseurs britanniques misent sur le Maroc ; Libre-échange: déséquilibre aggravé entre le Maroc et la Turquie ; Découvertes d’étain dans le gisement d’El Hammam… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce lundi

Le Matin

Voici à quoi servira la Centrale électrique virtuelle pilote de l’ONEE

Innovation technologique majeure en gestation chez l’ONEE. L’Office planche sur la mise en place d’une Centrale électrique virtuelle pilote. La plateforme sera financée par la banque publique allemande (KfW, établissement de crédit pour la reconstruction) dans le cadre de la subvention des mesures d’accompagnement du Programme éolien intégré. Elle sera hébergée par le Centre des sciences et techniques de l’électricité. La centrale virtuelle abritera et coordonnera à la fois une plateforme solaire photovoltaïque de 200 kWc, un système de stockage de batterie de 1 MWh, un électrolyseur d’hydrogène vert et une pile à combustible de 10 KW, en plus d’une station de dessalement de l’eau de mer.

Les Inspirations éco

Coupe du monde 2030 : les investisseurs britanniques misent sur le Maroc

La Chambre de Commerce britannique a accueilli, du 2 au 5 décembre, une délégation de 15 entreprises britanniques dans le cadre de la Morocco Investor Mission. À l’approche de la Coupe du monde 2030, cet événement a mis en lumière les opportunités stratégiques du Royaume dans les infrastructures, l’énergie et la finance. Des rencontres avec des ministères stratégiques et des discussions de haut niveau ont permis d’approfondir les partenariats bilatéraux et de consolider les bases d’une coopération fructueuse.

Budget : la double cagnotte inattendue du Trésor

Les économies dégagées de la décompensation du gaz butane et surtout, de rentrées d’impôts meilleures que prévu, sont soutenues par la forme olympique de l’IS et l’IR, essentiellement. Au total, 30,3 milliards de DH forment la cagnotte bienvenue du Trésor, répartie entre 27 milliards de recettes supplémentaires et 3,3 milliards d’économies dégagées de la décompensation du gaz butane. De quoi financer les immenses chantiers de l’ »État social ». La situation financière du Trésor connaît une embellie rarement vue durant ces vingt dernières années.

Les Inspirations éco

Nutrition animale : OCP va détenir 75% du capital de Global Feed SLU

En s’assurant une participation majoritaire de 75% dans l’entreprise espagnole Global Feed SLU, le Groupe OCP franchit une nouvelle étape ambitieuse dans sa diversification stratégique. Le groupe a récemment notifié au Conseil de la concurrence son intention d’acquérir, via sa filiale OCP International Coöperatieve UA, le contrôle exclusif indirect de Global Feed SLU, à travers une acquisition supplémentaire de 25% de son capital social et des droits de vote. Cette opération confirme l’engagement de l’OCP à renforcer sa présence sur le marché mondial de la nutrition animale. Déjà en mai 2023, OCP avait acquis 50% du capital de Global Feed auprès de Fertinagro Biotech S.L. la production d’engrais en Espagne.

L’Opinion

ALM Maroc-Turquie : le déséquilibre aggravé par la dépréciation monétaire

Conjuguée à une dévaluation persistante de la livre turque, l’inflation en Turquie, qui s’établit à 47% sur un an, en novembre, pèse lourdement sur le pouvoir d’achat des ménages, tout en renforçant la compétitivité des exportations turques sur les marchés internationaux. Cette situation soulève des interrogations sur l’Accord de libre-échange avec le Maroc, puisqu’avec cette dévaluation, les entreprises turques se trouvent encore plus avantagées et compétitives par rapport à leurs concurrentes marocaines, menaçant ainsi plusieurs secteurs industriels du Royaume. Le Maroc est deuxième client d’Ankara en Afrique, tandis que la Turquie figure parmi les dix principaux importateurs du Royaume. La balance commerciale, déficitaire pour le Maroc, illustre ce déséquilibre structurel et compromet ses perspectives de réaliser une croissance de 6% en vue de doubler son PIB d’ici 2035.

L’Opinion

Atlantic Tin annonce des découvertes d’étain dans le gisement d’El Hammam

Dans le cadre de sa mission d’exploration minière, la société australienne Atlantic Tin a annoncé la découverte d’importantes structures minéralisées d’étain dans sa licence de Samine, acquise en mai 2024 lors du rachat de Samine. Dans un communiqué, Atlantic Tin s’est félicitée du succès d’une campagne de prospection d’étain réalisée sur cette nouvelle licence, contiguë à ses concessions précédentes, notamment Achmmach, ainsi qu’à la zone de Bou El Jaj, actuellement en phase d’étude pour un nouveau projet.

Al Akhbar

La structuration du secteur du tourisme mobilise les services du ministère de l’Intérieur

L’échec de la structuration du secteur touristique dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a mobilisé les services du ministère de l’Intérieur pour mettre en place les résultats des réunions précédentes, en plus de l’absence de réhabilitation des zones rurales touristiques et de la nécessité d’augmenter la capacité hôtelière, selon des sources bien informées. Selon les mêmes sources, les conseils communaux de la région ont été appelés à travailler sur la structuration de la location des villas et des appartements meublés pour le recouvrement d’impôts et le développement des revenus, à se préparer pour l’accueil de davantage de touristes, le développement du tourisme intérieur ainsi que l’amélioration de la qualité des services en dehors de la haute saison.

Al Alam

Lekjaa/PLF 2025 : le gouvernement « ne tirera aucun profit » de l’amplification ou la minimisation

Les hypothèses sur lesquelles repose le projet de loi de finances (PLF) de l’année 2025 sont basées sur des données techniques et scientifiques précises, a affirmé le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa. En réponse aux interventions des groupes et des groupements parlementaires lors de la séance de discussion générale du PLF 2025 la Chambre des conseillers, Lekjaa a souligné que « les hypothèses sont soumises à la logique et à la réalité, et que le gouvernement ne tirera aucun profit de leur amplification ou minimisation ».

Al Massae

Organisme des retraités : la décision d’exonérer les pensions de l’IR « n’aura aucun effet »

La commission de coordination du Réseau marocain des organismes de retraités a qualifié la décision du gouvernement d’exonérer les retraités de l’impôt sur le revenu n’est qu’un « leurre » et vise à « contourner de manière claire et systématique » les revendications générales des retraités et des ayants droit. Elle a estimé que cette décision, par laquelle le gouvernement a voulu soutenir le pouvoir d’achat des retraités, « n’aura aucun effet sur plus de 90% des pensions qui ne sont pas initialement imposables ».