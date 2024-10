Transport routier international: les opérateurs dans l’impasse ; L’ONEE transfère 5,67 MMDH de dette aux groupements ; Parti de l’Istiqlal : un nouveau Comité Exécutif ; Arrêt de la CJUE: la FENIP et l’ASMEX appellent à transformer la crise en opportunité ; BAM veut accélérer le développement de la finance participative ; Professeurs de médecine : Réduire les années d’études n’affectera pas la qualité de la formation… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce lundi:

Les Inspirations éco

Transport routier international: les opérateurs dans l’impasse

Les transporteurs routiers internationaux voient rouge. Une succession d’évènements et de requêtes « non prises en considération » ont suscité l’ire des professionnels du secteur qui crient leur ras-le-bol. En effet, l’annonce faite durant l’été, relative aux nouvelles procédures de contrôles imposées aux Marocains, dès le 10 novembre prochain, met les transporteurs dans l’embarras. Le fait est que ce nouveau système d’entrée/sortie (EES) permettra de contrôler électroniquement les entrées, les sorties, les refus d’entrée et les durées de séjour des ressortissants de pays non-membres de l’UE franchissant les frontières extérieures de l’espace Schengen, pour un court séjour (maximum 90 jours sur une période totale de 180 jours).

Formation professionnelle vs employabilité : des ajustements sont nécessaires

La formation professionnelle doit devenir une priorité stratégique pour le Maroc. Le rapport du PCNS montre qu’elle peut devenir un levier essentiel pour améliorer l’employabilité des jeunes, répondre aux besoins du marché du travail et renforcer la compétitivité de l’économie. Cependant, pour réaliser ce potentiel, il est important de moderniser les infrastructures, d’améliorer la qualité de l’enseignement et de renforcer les partenariats entre le public et le privé.

L’ONEE transfère 5,67 MMDH de dette aux groupements

Plus de 5,67 milliards de dirhams. C’est le montant de la dette de financement qui sera gérée, dans un premier temps, par la société de développement local des Services publics de la distribution. Celle-ci est mandatée par l’ONEE pour le compte des titulaires des services publics de la distribution, notamment les quatre Groupements des collectivités territoriales (GCT). À noter que ceux-ci ont été créés dans le cadre de la première étape de la réforme du secteur de services de distribution d’eau potable, d’électricité et d’assainissement liquide.

L’Opinion

Parti de l’Istiqlal : un nouveau Comité Exécutif, fort et cohérent

Après des mois de concertations approfondies à l’abri du vacarme médiatique, le Parti de l’Istiqlal parachève définitivement son nouvel édifice. Réuni, samedi, en session ouverte à Salé, le Conseil national a validé l’élection des membres du Comité Exécutif, dont la moitié a été renouvelée. Le Secrétaire Général, Nizar Baraka, a opté pour le renouveau en choisissant de nouvelles étoiles montantes des héritiers d’Allal El Fassi, tout en maintenant des poids lourds. La nouvelle équipe, mûrement constituée, est censée propulser le parti sur le chemin des reconquêtes électorales. Plébiscité lors du 18ème Congrès général, où il s’est fait réélire à l’unanimité pour un second mandat, le leader istiqlalien ne cache pas son ambition de remporter les prochaines élections. Un objectif qui rassemble les Istiqlaliens.

Arrêt de la Cour de Justice de l’UE : la FENIP et l’ASMEX appellent à transformer la crise en opportunité

Dans une lettre adressée, vendredi, au Chef du gouvernement, la Fédération Nationale des Industries de Transformation et de Valorisation des Produits de la Pêche (FENIP) a déclaré qu’en dépit des répercussions de l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne sur les accords commerciaux de pêche et d’agriculture entre le Maroc et l’Union Européenne, elle se dit convaincue que cette décision peut être transformée en opportunité pour la pêche marocaine. Elle juge qu’il est temps de diversifier les débouchés, une aspiration qui doit être érigée en priorité. De son côté, la Confédération Marocaine des Exportateurs (ASMEX), a estimé que ce nouveau contexte impose une prise en compte de nouveaux paradigmes. Elle se dit ainsi prête à accompagner la stratégie gouvernementale visant à défendre les intérêts économiques du Royaume.

Le Matin

Un nouvel axe autoroutier entre Tanger et Tétouan-Fnideq arrive

Le département de l’Équipement poursuit le renforcement du réseau autoroutier national. Après l’autoroute continentale Casablanca-Rabat et le projet de connexion autoroutière Béni Mellal-Bipôle Fès-Meknès, le ministère planche sur les études de définition d’un axe autoroutier à haut niveau de service entre Tanger et Tétouan- Fnideq. Cette nouvelle infrastructure viendra renforcer l’offre de transport de la métropole de Tanger et des villes adjacentes et accompagner la croissance importante enregistrée dans la zone du projet.

Expert : « L’UE est un partenaire incontournable, mais le Maroc doit poursuivre sa politique de diversification des partenariats »

Mohamed Badine El Yattioui, expert en études stratégiques, a affirmé que la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (UE), qui a invalidé les accords de pêche et agricole entre le Maroc et l’UE, est symptomatique des incohérences entre les différentes structures de l’UE. Dans un entretien accordé au « Matin », l’expert souligne que ce sont le Conseil de l’Union et la Commission européenne qui sont sous pression, car il doivent prendre les mesures nécessaires pour respecter leurs engagements internationaux et préserver les acquis du partenariat avec le Maroc. Le Royaume, ajoute El Yattioui, peut récolter les fruits de sa politique extérieure basée sur la diversification des partenariats.

Bank Al-Maghrib veut accélérer le développement de la finance participative

Bank Al-Maghrib s’apprête à lancer une étude stratégique pour renforcer la finance participative au Maroc. Soutenue par la Banque islamique de développement, cette initiative vise à identifier les freins qui limitent le développement du secteur et à proposer des solutions concrètes. De la collecte des dépôts à la gestion de la liquidité, en passant par la diversification des produits financiers, cette étude entend tracer la voie pour une croissance durable et élargir l’accès à ce modèle bancaire.

Al Ahdath almaghribia

Couverture maladie : la question de la tarification de référence continue de faire polémique

Une coordination de représentants du secteur privé de la santé vient de lancer un appel à l’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM), afin que le dialogue soit relancé à propos de la révision de cette tarification, sur la base de l’accord conclu entre les différentes parties prenantes, le 13 janvier 2020. Cette coordination appelle aussi à déployer davantage d’efforts afin de réduire le poids du coût des soins que supportent les patients, « afin de contribuer à améliorer la situation sanitaire globale » dans le Royaume. La demande de cette coordination a été considérée comme un appel ouvert à la mise en œuvre des directives royales concernant la protection sociale.

Al Massae

Professeurs de médecine : Réduire les années d’études n’affectera pas la qualité de la formation

Contrairement aux rumeurs, la Coordination nationale des bureaux locaux du Syndicat national des enseignants des facultés de médecine, pharmacie et médecine dentaire a souligné que « la réduction du nombre d’années d’études dans les Facultés de Médecine, Pharmacie et médecine dentaire n’affectera pas inéluctablement la qualité de la formation ». Dans un communiqué, la coordination a indiqué que la réduction des années d’études dans les facultés de médecine, pharmacie et médecine dentaire « ne justifie pas la longue période de boycott et la perte de l’année universitaire », attirant l’attention, sur le fait que « les questions pédagogiques (durée et méthodologie de formation, évaluation et la qualité) sont une question réservée aux professeurs universitaires des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire, et ne peut faire l’objet de surenchère par une quelconque partie ». Le Comité de coordination a également appelé les étudiants à « revoir leur attitude et rattraper le reste de leur parcours de formation afin de sauver la médecine publique ».

Al Akhbar

Des lois controversées à l’ordre du jour de la prochaine session parlementaire

De nombreux projets de lois de grande importance figurent à l’ordre du jour de la prochaine session parlementaire, y compris des lois controversées comme le projet de loi encadrant l’exercice du droit de grève rejeté par les centrales syndicales, le projet de code de procédure pénale rejeté par l’Association des barreaux du Maroc et des associations de protection des fonds public, le projet de fusion de la CNOPS et de la CNSS auquel s’opposent les syndicats, ainsi que le projet de réforme des systèmes de retraite. Dans une déclaration au quotidien, le professeur universitaire Mohamed Zinedine, a souligné que le gouvernement devrait surmonter les difficultés pour l’adoption de ces projets de loi, ajoutant que l’exécutif, en premier lieu, devrait se rapprocher des parlementaires et obtenir une adoption en première lecture, sans négliger la situation économique et sociale.