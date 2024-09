Un baromètre de la confiance pour lutter contre la corruption, les frais de déplacement passés au crible, Baraka et le changement climatique, les enseignants du primaire en colère, les Chinois et le textile marocain… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce lundi:

Les Inspirations éco

Institutions publiques: bientôt un baromètre de la confiance

L’instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC) entend instaurer un baromètre de la confiance vis-à-vis des institutions publiques. Le lancement d’une étude à cet effet, qui devrait être confiée à un cabinet le mois prochain, a pour objectif global de mesurer, analyser et comprendre le niveau de confiance des citoyens envers ces institutions. II vise ainsi à obtenir un aperçu global de la perception qu’ont les Marocains à l’égard des institutions gouvernementales, judiciaires, policières, et autres organismes publics. L’accent sera mis sur la nature et la compréhension des facteurs qui influent sur cette confiance.

Les frais de déplacement et d’études passés au scalpel ?

Avec le PLF 2025, le gouvernement taille dans les dépenses jugées superflues comme les frais de déplacement et d’expertise externe. «Réduire au maximum les frais de transport, de déplacement à l’intérieur et à l’extérieur du Royaume, les frais de réception, d’hôtellerie et d’organisation de cérémonies, conférences et séminaires (…)», tel est en substance ce qu’il faut retenir du rapport de cadrage macroéconomique triennal relatif au projet de Loi de finances pour l’année budgétaire 2025 publié par le gouvernement. Cela en dit long sur le régime sec auquel va être soumis le secteur public en 2025. Dans le cadre du projet de Loi de finances pour l’année 2025, le gouvernement s’est fixé comme priorité «la préservation de la soutenabilité des finances publiques».

L’Opinion

Changement climatique: Baraka prône une nouvelle politique de l’eau

Suite à la succession des années déficitaires en précipitations, le Maroc traverse aujourd’hui une des pires sécheresses de son histoire récente. Une situation qui, en plus d’affecter fortement les réserves en eau, réduit les performances de plusieurs secteurs économiques du pays. C’est ainsi que le ministre de tutelle, Nizar Baraka, a souligné, lors d’une journée scientifique tenue jeudi dernier à Rabat, l’importance de revoir notre politique de l’eau pour mieux planifier les besoins des différents secteurs, en adéquation avec l’évolution des ressources disponibles.

L’Opinion

Les enseignants du primaire dénoncent les “promesses non tenues”

Au début d’une nouvelle année scolaire, les enseignants du primaire s’unissent pour faire entendre leur voix face à un gouvernement qui peine à tenir ses promesses. Alors que la Coordination nationale appelle à une grève nationale le 5 octobre, les revendications pour une réduction des heures de travail, des indemnités complémentaires et des promotions rétroactives révèlent une crise plus profonde dans le secteur de l’Éducation. Ce climat de mécontentement menace non seulement l’avenir des enseignants, mais aussi la qualité de l’éducation offerte aux élèves. Les enseignants, déjà épuisés par des années de négligence, ne peuvent plus rester silencieux face à l’injustice, et leurs luttes pourraient bien redéfinir le paysage éducatif du pays.

Global Innovation Index 2024: le Maroc en pleine ascension

Le Royaume a gagné quatre places, occupant ainsi le 66ème rang mondial, sur la liste des 133 économies évaluées par le Global Innovation Index (GII- Indice mondial de l’innovation). L’édition 2024 a été rendue publique à Genève. Avec des « performances supérieures aux attentes compte tenu de son niveau de développement», le Maroc rejoint le groupe des économies à revenu intermédiaire du top 70 du classement. Lesquelles ont progressé le plus rapidement, dans ce classement depuis 2013, souligne l’Indice publié par l’Organisation mondiale de la propriété industrielle (OMPI).

L’Economiste

Paiement électronique: le Conseil de la concurrence détricote le monopole du CMI

La plainte déposée par Naps contre le Centre monétique interbancaire (CMI) auprès du Conseil de la concurrence pour pratiques anticoncurrentielles vient de connaître son issue définitive. Le régulateur ayant rendu sa décision vendredi 27 septembre. Ainsi, le CMI n’aura plus le loisir de signer de nouveaux contrats d’adhésion aux systèmes de cartes de paiement via TPE et en ligne. Il devra même céder la totalité de ses contrats aux établissements de paiement et autres filiales de banques dédiées à l’acquisition. Le CMI s’engage également à renoncer aux contrats liés à l’activité passerelle de paiement en ligne.

Digital Morocco 2030: les messages à retenir

La connectivité télécoms est une pièce maîtresse déterminante dans l’atteinte des objectifs de la nouvelle stratégie numérique 2030. L’enjeu désormais est dans la généralisation de la fibre optique avec l’élargissement des ménages couverts. De manière à accélérer la couverture et la qualité du réseau télécoms/Internet, généraliser le maillage national, et permettre une massification des usages. Ce qui passera par la généralisation de la fibre optique, le FTTH (fiber to the home), censé densifier l’accès des usagers et des ménages au très haut débit. L’objectif, selon le ministère de la Transition numérique, est de faire passer la part des ménages éligibles au FTTH de 1,5 million (en 2022) à f 4,4 millions de personnes en 2026. A l’horizon 2030, la part de la couverture des ménages éligibles devra atteindre 5,6 millions de personnes.

Les Chinois lorgnent le textile marocain

Secteur stratégique de l’industrie marocaine, le textile séduit de plus en plus les investisseurs chinois. Une importante délégation du Conseil national chinois du textile et de l’habillement (CNTAC), composée de plus d’une vingtaine de chefs d’entreprises, était jeudi dernier en déplacement à Rabat. Elle a rencontré le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, Mohcine Jazouli. La rencontre avait pour objectif d’explorer les opportunités de coopération et d’investissement entre les deux pays dans le secteur du textile.

Le Matin

Accès à l’océan Atlantique: Les Etats du Sahel saluent une Initiative Royale “stratégique”

Les Etats du Sahel ont salué l’Initiative internationale de Sa Majesté le Roi visant à favoriser l’accès de ces pays à l’Océan atlantique, y voyant une “stratégie hautement importante” au service du co-développement et de la prospérité dans la région. “Nous nous réjouissons de l’Initiative de Sa Majesté le Roi qui nous aidera à diversifier nos sources d’accès à l’Atlantique”, a déclaré à la presse le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, au nom de ses homologues du Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré, du Niger, Bakary Yaou Sangaré et du Tchad, Abderaman Koulamallah, réunis vendredi à New York avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Grève des étudiants en médecine : la crise risque-t-elle de faire tache d’huile ?

Les étudiants en médecine et médecine dentaire ne décolèrent pas. Nonobstant les mesures prises pour freiner leur mouvement de protestation, ils tiennent mordicus à leurs revendications et annoncent même un sit-in national le 15 octobre prochain devant le siège du Parlement. Des organisations estudiantines ont en effet fait part de leur solidarité avec la cause des futurs médecins tout en exprimant leur entière disposition à rejoindre le mouvement de contestation. Avec l’engagement des poursuites judiciaires, il est clair que la fin de ce bras de fer sans précédent n’est pas pour demain. La bataille risque de faire tache d’huile au grand dam des quelque 24.000 étudiants qui boycottent stages, cours et examens depuis plus de 9 mois.