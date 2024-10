Rabat et Paris déterminés à tracer la voie pour un partenariat rénové et ouvert sur l’avenir ; Protection sociale : 60 M$ de la BM ; Le déficit de liquidité bancaire en léger recul ; Chèques et «traites» en bois: les PME écrasées, BAM s’inquiète ; Après le boycott partiel des audiences, les avocats annoncent le gel total ; Consulat général et antenne de l’Institut français à Laâyoune en vue ; Projet de loi en faveur des retraités… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce lundi:

Le Matin

Rabat et Paris déterminés à tracer la voie pour un partenariat rénové et ouvert sur l’avenir

A l’invitation de S.M. le Roi Mohammed VI, le Président de la République française et Mme Brigitte Macron effectuent une visite officielle au Maroc du lundi 28 au mercredi 30 octobre courant. Cette visite d’État s’inscrit dans l’ambition de refondation du partenariat d’exception qui lie Rabat et Paris. En effet, la France et le Maroc entretiennent des relations diplomatiques denses. Mais malgré leur densité, les relations entre les deux pays avaient besoin d’un nouvel élan pour se revigorer dans un contexte géopolitique mondial en perpétuelle mutation. Dès le premier semestre 2024, les prémices d’un partenariat rénové se font jour. C’est ainsi que la France a tenu à marquer son attachement constant aux enjeux de sécurité nationale pour le Royaume. Pour mieux préciser cette position, le Président français a adressé le 30 juillet 2024 un message au Souverain où il affirme qu’il «considère que le présent et l’avenir du Sahara s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine».

Guelmim-Oued Noun aura son Schéma régional du littoral

Le Maroc engage le processus d’élaboration des Schémas régionaux du littoral. Guelmim-Oued Noun sera prochainement doté de son Schéma. Ce dernier viendra fixer les orientations fondamentales de l’aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral, au regard de la vocation générale des différentes zones et notamment les zones affectées ou réservées au port, à la pêche industrielle, aux cultures marines et aux activités de loisir. Le document définira, par ailleurs, les mesures de protection des écosystèmes du milieu marin et terrestre et déterminera les vocations des différents secteurs de l’espace maritime et les principes de comptabilité applicables aux usages correspondants.

Protection sociale : 60 millions de dollars de la Banque mondiale pour renforcer le ciblage au Maroc

La Banque mondiale s’apprête à approuver un financement additionnel de 60 millions de dollars pour le projet d’identification et de ciblage de la protection sociale au Maroc. Ce chantier majeur vise à étendre la couverture de l’identifiant digital civil et social via le Registre national de la population pour les citoyens marocains et résidents étrangers, tout en consolidant l’inclusion dans les zones rurales pour un meilleur ciblage des programmes sociaux à travers le Registre social unifié.

Les Inspirations éco

Le déficit de liquidité bancaire en léger recul

Le déficit de liquidité bancaire moyen s’est atténué de 1,6% pour atteindre 155,4 milliards de dirhams (MMDH) entre le 17 et le 23 octobre, selon BKGR. Bank Al-Maghrib a augmenté ses avances à 7 jours de 3,8 MMDH, portant leur total à 62 milliards. Parallèlement, les placements du Trésor ont baissé, avec un encours maximal de 19,8 MMDH contre 27,05 milliards précédemment. Dans ce contexte, le taux moyen pondéré est de 2,75%, tandis que le MONIA est passé à 2,70%. BAM prévoit d’ajuster ses interventions, augmentant ses avances à 62,6 milliards la semaine prochaine.

Chèques et «traites» en bois: les PME écrasées, BAM s’inquiète

Malgré une réglementation musclée et le recul des incidents de paiement de 2,5% relevé en 2023, les chèques en bois (ndlr : sans provision) continuent de faire des ravages, relève Bank Al-Maghrib dans le rapport sur les infrastructures financières publié récemment. Le demi-million (511.420, précisément) de chèques «à problème» représentait 34,6 milliards de dirhams. C’est 2 milliards de plus que l’exercice précédent. Et c’est le plus inquiétant pour les petites entreprises, car cela traduit surtout une dégradation des délais de paiement. Ce chiffre ne renseigne pas de manière exhaustive sur l’ampleur du phénomène car les banques ne déclarent pas systématiquement tous les incidents.

L’Opinion

Après le boycott partiel des audiences, les avocats annoncent le gel total

Après plusieurs mois de protestations et de grèves partielles, les robes noires montent au créneau annonçant le boycott général des audiences. L’Association des barreaux d’avocats du Maroc (ABAM) a annoncé qu’il n’y aura pas de rétropédalage, tant que le ministère de la Justice ne répond pas à leurs griefs, notamment sur le volet de la procédure pénale. Cette escalade risque de donner un coup de massue au fonctionnement des tribunaux marocains, déjà paralysés par les grèves des greffiers. Pour sa part, le ministre de tutelle se dit ouvert au dialogue, mais tient à préserver l’actuelle mouture de la réforme, qui, selon lui, a été élaborée de manière collégiale.

CAM: 12 milliards de dhs pour soutenir la saison agricole

Dans un contexte de sécheresse persistante et d’augmentation des coûts des intrants, le ministère de l’Agriculture lance la saison agricole 2024-2025 avec une série de mesures pour soutenir les agriculteurs. Afin d’assurer le succès de la campagne agricole 2024-2025, le Groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) déploie un fonds de 12 milliards de dirhams pour soutenir les exploitants dans le financement de leurs activités, selon un communiqué du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts. Ce soutien financier s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale « Géné- ration Green 2020-2030 ». Il vise à répondre aux défis actuels de la production agricole au Maroc.

Al Ahdath almaghribia

Projet de loi en faveur des retraités

Dans le but de parvenir à un équilibre du pouvoir d’achat entre les retraités et les travailleurs actifs, le groupe Mouvement Populaire à la Chambre des représentants a présenté une proposition de loi visant à modifier le régime des pensions civiles, afin de permettre aux retraités de bénéficier d’augmentations générales appliquées aux salaires des employés actifs. Dans cet amendement, le groupe MP a demandé l’ajout d’une disposition à l’article 44, qui permet aux fonctionnaires et aux agents qui perçoivent des pensions en vertu de cette loi de bénéficier de toute augmentation de salaire décidée en faveur des fonctionnaires du secteur public. Le groupe a également souligné la nécessité de rendre justice aux efforts et aux sacrifices de cette catégorie des retraités dans les secteurs et les administrations publiques dans lesquels ils travaillaient.

Al Alam

Consulat général et antenne de l’Institut français à Laâyoune en vue

L’Institut Géopolitique Horizons, un centre d’expertise indépendant spécialisé dans l’analyse géopolitique du Maghreb, du Sahel et de l’Afrique atlantique, a révélé que la France ouvrira prochainement un consulat général et une antenne de l’Institut français dans la capitale des provinces du Sud du Royaume, qui constitue la première représentation diplomatique européenne dans la région. Cette décision historique intervient trois mois après la reconnaissance par Paris de la souveraineté marocaine sur le Sahara pour concrétiser l’orientation française, écrit l’Institut sur son site officiel, citant une source à l’Elysée. La même source s’attend à ce que cette initiative soit annoncée dans le discours du président français devant le parlement, mardi.

Assahra almaghribia

El Bouari lance l’opération de semis direct à El Hajeb

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, a donné, samedi depuis la commune d’Aït Naanmane, dans la province d’El Hajeb, le coup d’envoi de l’opération de semis direct au niveau national. Cette initiative, qui intervient en marge du lancement depuis la plaine de Saïss de la campagne agricole 2024-2025, vise à promouvoir une agriculture plus durable et productive dans la région de Fès-Meknès et au-delà, en s’appuyant sur le semis direct. Le ministre de l’agriculture a, à cette occasion, mis en avant l’importance du programme national de semis direct, qui ambitionne de couvrir une superficie de 260.000 hectares au titre de l’actuelle campagne agricole, avec un objectif ambitieux d’atteindre un million d’hectares à l’horizon 2030.