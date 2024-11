Sahara marocain: les victoires du Royaume ; Tourisme: fissure dans la toute-puissance de Booking au Maroc ; Pénurie de médicament vitaux ; Le gouvernement renforce la procédure d’expropriation ; L’huile d’olive frelatée arrive au parlement… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce lundi:

Les Inspirations éco

Bourse: record historique ou retour à l’équilibre?

Voilà une trajectoire qui ferait pâlir d’envie plusieurs places boursières. Au dernier coup de cloche de la séance du 22 novembre 2024, l’indice vedette de la Bourse de Casablanca poursuit son “bull run” amorcé en début d’année (12.141 points) signant une belle envolée de 23,5% et franchissant à la hausse, quelques jours auparavant, la barre symbolique des 15.000 points. Une performance qui établit le MASI parmi les benchmarks les plus performants de la région, surpassant l’indice égyptien EGX 30, lequel a subi un repli significatif de 22,83%, et devançant également le JSE All Share d’Afrique du Sud, qui affiche, pour sa part, une hausse de «seulement» 15,74%.

Tourisme: fissure dans la toute-puissance de Booking.com

Booking, le géant néerlandais de la réservation en ligne, de loin numéro un sur le marché marocain, a été contraint par la justice de supprimer la clause qui obligeait les hôteliers européens à ne pas proposer des tarifs d’autres plateformes, qui soient inférieurs à celui affiché sur Booking.com. Au Maroc, les hôteliers sont coincés par cette restriction, et ne peuvent s’en affranchir en raison de leur dépendance vis-à-vis du géant néerlandais. Mais la Fédération nationale de l’industrie hôtelière dit vouloir mettre le sujet sur la table d’ici la fin de l’année.

Le Matin

Aldactone, Sintrom, Statines… se font rares dans les pharmacies, l’inquiétude des malades à son comble

Des médicaments à caractère vital sont difficilement trouvables ces dernières semaines dans les pharmacies. Parmi les produits concernés, Aldactone, Sintrom, Statines et bien d’autres remèdes destinés à traiter des affections graves comme les cardiopathies ou les cancers. Face à cette situation, le désarroi des malades et de leurs proches est à son comble. Impuissants et résignés, tout ce qu’ils peuvent faire c’est d’espérer que ce problème d’approvisionnement soit réglé dans les plus brefs délais par les autorités sanitaires. Mais au-delà de la dimension humaine de cette problématique, c’est la question de la gestion rigoureuse des stocks et celle de la souveraineté sanitaires qui sont remises sur le tapis.

L’Opinion

Les réseaux sociaux, nouvel outil d’éducation aux droits de l’enfant

Une récente enquête menée par L’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE) en partenariat avec l’UNICEF révèle une réalité surprenante : les réseaux sociaux et la télévision dépassent désormais l’école comme source principale de sensibilisation des enfants marocains à leurs droits. Pour ces derniers, la télévision arrive en tête (25,9%), suivie des réseaux sociaux (21,9%), reléguant l’école au troisième rang avec seulement 16,35%. L’enquête, réalisée auprès de 7.500 jeunes, dont 1.449 enfants âgés de 9 à 18 ans, dresse un tableau mitigé de la connaissance des droits de l’enfant au Maroc. Seuls 16,9% des enfants interrogés affirment les connaître parfaitement, tandis que 50,15% en ont une compréhension partielle et 32,9% les ignorent totalement.

Assabah

Le gouvernement alimente les finances des communes

Le groupe RNI à la Chambre des Conseillers a salué l’obtention par les communes de ressources financières supplémentaires pour renforcer le développement territorial. Le président du groupe Mohamed El Bakkouri a qualifié cette augmentation de mesure gouvernementale «courageuse», qui vise à augmenter la part des communes dans la taxe sur la valeur ajoutée de 30 à 32%. Cette décision vient répondre aux demandes des élus, qui réclament depuis des années une augmentation de la part de cette taxe, pour contribuer à atteindre les objectifs de développement territorial et ainsi répondre aux exigences d’une gestion efficace. Les élus du parti du chef du gouvernement espèrent que les ressources financières des communes augmenteront à l’avenir et soulignent la nécessité de réformer le code se rapportant à la fiscalité des collectivités locales et d’accélérer sa mise en œuvre.

Bientôt une mission d’information dans les agences urbaines

Les groupes de l’opposition, soutenus par les députés de la majorité, réclament la mise en place d’une mission d’information visant à constater les infractions enregistrées au niveau des agences urbaines, qui relèvent de la responsabilité du ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville. Les députés ont commencé à signer une pétition pour former une mission d’information, qui ouvrirait la boîte des secrets des agences urbaines.

Assahra almaghribia

Le gouvernement renforce la procédure d’expropriation en adoptant une nouvelle loi

Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du budget, a annoncé que le ministre de l’Équipement et le ministre de la Justice s’emploient à mettre les dernières retouches à un projet de loi sur l’expropriation, afin de préserver les droits des citoyens et ceux de l’Etat, car les sommes versées par l’État sont jugées très élevées. S’exprimant lors de la discussion approfondie du projet de loi de finances 2025 au sein de la commission des finances, de la planification et du développement économique à la Chambre des conseillers, Lekjaa a expliqué que la nouvelle loi sur l’expropriation soumettra à l’impôt les bénéfices de l’expropriation, soulignant que « la procédure d’expropriation est encadrée par la loi et que l’État ne fait pas d’injustice aux citoyens”.

Al Haraka

Sahara marocain: les victoires du Royaume

Jour après jour, la légitimité de la position ferme du Royaume du Maroc sur la question de son intégrité territoriale apparaît clairement au monde, à travers l’initiative d’autonomie, qui bénéficie d’un large soutien international. Dans ce contexte, le ministère panaméen des Affaires étrangères a souligné dans un communiqué que « conformément aux règles du droit international, le gouvernement du Panama a décidé de suspendre, à compter de ce jour (jeudi), les relations diplomatiques » avec la pseudo « rasd ». « La République du Panama, privilégiant l’intérêt national et fidèle aux principes fondamentaux de sa politique étrangère, réaffirme sa conviction des objectifs et des valeurs qui guident le multilatéralisme et réitère sa volonté de continuer à soutenir les efforts déployés par le Secrétaire général et la communauté internationale, dans le cadre des Nations Unies, en vue d’une solution pacifique, juste, durable et acceptable pour les parties” concernées par la question du Sahara, ajoute la même source.

Al Ahdath almaghribia

L’huile d’olive frelatée arrive au parlement

Après la saisie de cargaisons de huiles d’olives frelatées destinées à la consommation sur les marchés nationaux et la hausse des opérations de falsification de ce produit, des voix parlementaires et des associations de protection des droits des consommateurs ont appelé le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts à prendre des mesures strictes pour surveiller la qualité de l’huile d’olive et réduire la fraude constatée dans ce produit de première nécessité. Rachid Hammouni, président du groupe PPS à la Chambre des représentants, a appelé à clarifier les mesures que le ministère prendra pour lutter contre la fraude. Dans une question écrite, Hammouni a indiqué que le phénomène de la fraude au niveau de la qualité de l’huile d’olive représente un danger pour la santé des consommateurs et conduit à une perte de confiance à l’égard des produits nationaux.

Al Ittihad alichtiraki

La Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé lance l’Académie Africaine des Sciences de la Santé

La Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé a annoncé le lancement de l’Académie Africaine des Sciences de la Santé (African Academy of Health Sciences/AAHS), une institution dédiée à la promotion de la recherche et du développement dans le domaine des sciences de la santé en Afrique. Située à Dakhla, l’Académie Africaine des Sciences de la Santé a pour mission de promouvoir une coopération Sud-Sud fédératrice, mobilisatrice pour une souveraineté sanitaire africaine. Elle a pour objectif de créer un espace d’échange et de partenariat pour promouvoir la recherche scientifique en santé, dans un contexte qui s’adapte aux spécificités de l’Afrique. Elle met également l’accent sur l’excellence dans l’enseignement des sciences de la santé, en proposant des formations qui répondent aux besoins du continent.