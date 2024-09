Dirham numérique: la Banque centrale franchira-t-elle le pas ? ; Report du projet de fusion entre la CNOPS et la CNSS ; Engrais: le Maroc, deuxième meilleur exportateur vers l’UE ; Avocats vs tutelle: aux origines d’une bataille qui s’enlise ; Global Crypto Adoption Index 2024: le Maroc perd 7 places… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce lundi:

Les Inspirations éco

Dirham numérique: la Banque centrale franchira-t-elle le pas ?

Le spectre d’un «bank run» (panique bancaire) plane sur l’imaginaire collectif, chaque fois qu’une innovation monétaire s’invite au quotidien. Une information relayée sur les réseaux sociaux, depuis plusieurs semaines, avance que le dirham électronique serait sur le point d’être lancé. Certains internautes y voient la fin imminente de la monnaie physique. Or, Abdellatif Jouahri, wali de Bank Al-Maghrib (BAM), s’était voulu rassurant lors du dernier conseil de la Banque centrale, affirmant qu’un «premier pas avait été franchi en clarifiant les attentes vis-à-vis du dirham électronique». Il fallait connaître, entre autres, l’impact sur l’inclusion financière et les services de paiement vis-à-vis des catégories défavorisées.

Exportations de tomates: le Maroc en force sur le marché polonais

Ces dernières années, le Maroc a considérablement renforcé sa présence sur le marché polonais des tomates de serre. Au cours des trois dernières années, les exportations annuelles de tomates du Maroc vers la Pologne ont oscillé entre 30.000 et 36.000 tonnes. Au cours du premier semestre de cette année, les tomates marocaines ont atteint une présence record sur le marché polonais. L’année dernière, les exportations de tomates sous serre du Maroc vers la Pologne se sont élevées à environ 30.000 tonnes, soit un peu moins qu’en 2021-2022 en raison de problèmes météorologiques.

L’Opinion

Engrais: le Maroc, deuxième meilleur exportateur vers l’Union Européenne en juillet 2024

Selon l’agence Eurostat, le volume des exportations d’engrais du Maroc a atteint 111 millions d’euros en juillet dernier, occupant ainsi la deuxième place des fournisseurs des fertilisants à l’Union Européenne, derrière la Russie qui accapare la première place, malgré les sanctions infligées par l’UE à Moscou. Les exportations de la Russie des fertilisants vers l’UE se sont élevées à 199 millions d’euros en juillet 2024, soit une augmentation de 2,2 fois par rapport au mois précédent et était 1,7 fois supérieur au volume de juillet 2023. Ce chiffre est le plus élevé depuis novembre 2022, lorsque des engrais russes d’une valeur de 264 millions d’euros ont été fournis aux pays de l’UE.

Avocats vs tutelle: aux origines d’une bataille qui s’enlise

A Rabat, les avocats se sont donné rendez-vous, samedi, au Théatre Mohammed V où ils se sont rassemblés, à l’appel de l’Association des Barreaux du Maroc (ABAM), pour crier leur colère contre le ministère de la Justice, dont ils décrient les nouvelles réformes. Procédure civile, Code de procédure pénale, organisation de la profession… Les robes noires contestent la vision de refonte du système judiciaire, jugée attentatoire à leur statut en tant que corps de la défense. Cette colère ne date pas d’aujourd’hui. C’est le prolongement d’une tension qui dure entre la profession et le ministre de tutelle qui n’arrivent pas à s’entendre depuis des années. Cette incompréhension trouve son origine dans la vision que chaque partie se fait du dialogue.

Global Crypto Adoption Index 2024: le Maroc perd 7 places

La société américaine Chainalysis a publié son classement mondial de l’indice d’adoption de la cryptographie 2024, où le Maroc se classe 27ème avec un score de 0,084, perdant sept places par rapport à l’année précédente. L’indice est basé sur quatre sous-indices qui évaluent l’utilisation des services de crypto-monnaies, pondérés par la population et le pouvoir d’achat de chaque pays. Malgré l’absence de cadre réglementaire, 1,15 million de Marocains détiennent des crypto-monnaies, principalement des jeunes de 20 à 30 ans. Le Nigeria est le seul pays africain du Top 20, tandis que la région d’Asie Centrale, du Sud et Océanie domine le classement.

Le Matin

Taux directeur: BMCE Capital anticipe un statu quo en septembre

Dans le contexte actuel, BMCE Capital Global Research prévoit que Bank Al- Maghrib maintiendra sa politique monétaire inchangée lors de sa troisième réunion trimestrielle prévue le 24 septembre 2024. Un sondage mené par BMCE Capital Global Research (BKGR) auprès d’investisseurs institutionnels marocains révèle que 71,4% des participants jugent adéquate la politique monétaire actuelle. Cependant, les avis concernant la direction à prendre lors du prochain Conseil sont partagés : 50% s’attendent à un statu quo tandis que l’autre moitié envisage une baisse de 25 points de base du taux directeur. Cette anticipation découle d’une volonté d’observer de plus près les effets de la décompensation du gaz butane sur l’inflation.

Groupe BCP: revenus et bénéfices semestriels record

Le groupe Banque Centrale Populaire affiche des résultats financiers exceptionnels pour le premier semestre 2024. Le résultat net consolidé a progressé de 8,7% pour atteindre 3 milliards de dirhams, tandis que le résultat net part du groupe a bondi de 10,2%. Le produit net bancaire s’est également apprécié de 9,4% à 12,8 milliards de dirhams, reflétant une solide dynamique d’intermédiation et des performances notables dans les activités de marché. Près de la moitié du PNB consolidé a été générée par ses filiales au Maroc et à l’international.

Gaz : SDX Energy annonce de nouvelles opérations d’exploration

SDX Energy indique qu’un puits stratigraphique sera foré au quatrième trimestre 2024, avec l’objectif de lancer une campagne de forage en 2025. Deux nouveaux objectifs de forage ont été identifiés, totalisant plus de 3 milliards de pieds cubes de gaz, a précisé la société. Des discussions sont en cours avec l’État marocain pour exploiter un puits de gaz actuellement non connecté, ce qui pourrait générer des revenus supplémentaires. SDX se prépare à lancer un appel d’offres pour l’acquisition de 150 km² de données sismiques 3D, ce qui pourrait ouvrir la voie à de nouvelles découvertes de gaz.

L’Economiste

L’inflation continue de grimper

Pas de répit pour les ménages. Le coût de vie continue d’augmenter avec une inflation qui continue de grimper. Au cours du mois d’août dernier, l’indice du prix à la consommation a enregistré une nouvelle hausse de 0,8% par rapport à juillet. Si l’indice des produits non alimentaires a fait du stand-by, celui des produits alimentaires est le principal facteur de cette hausse des prix. Il a augmenté de 1,8% par rapport au mois précédent.

CRI: le marathon devant les Conseillers démarre

Après son adoption par les députés, le projet de loi relatif à la réforme des Centres régionaux d’investissements (CRI) a été présenté jeudi dernier par le ministre en charge de ce dossier devant la Commission des finances de la Chambre des conseillers. Le débat général et les discussions dans le détail des articles sont programmés pour jeudi prochain. Selon le ministre en charge de l’Investissement, Mohcine Jazouli, le gouvernement a amélioré le cadre institutionnel et les mécanismes de gouvernance relatifs à l’investissement. Ce secteur est désormais placé sous la tutelle de la Primature.

Al Bayane

Report du projet de fusion entre la CNOPS et la CNSS

Le gouvernement a annoncé le report de l’adoption du projet de loi visant à fusionner la CNOPS avec la CNSS, au milieu d’interprétations suggérant une pression des représentations sociales. Mustafa Baitas, le porte-parole officiel du gouvernement, a affirmé que ce report avait pour objectif d’approfondir le débat sur cette fusion, qui fait partie de la mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre sur la couverture sanitaire 09.21, laquelle stipule la nécessité d’unifier les organismes chargés de la gestion de la couverture sanitaire Ce retrait a été l’exigence des centrales syndicales et des partis de l’opposition.

Al Ahdath almaghribia

Le Maroc importe de l’huile d’olive

À l’instar des ovins lors du dernier Aid Al Adha, le gouvernement a jugé nécessaire d’ouvrir les importations d’huile d’olive pour faire face à la pénurie prévue à cause des effets de la sécheresse. La nouvelle a été confirmée au journal par une source bien informée, indiquant que le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, et des Eaux et Forêts se prépare dans les prochains jours, en parallèle avec la saison de production, à annoncer l’ouverture des importations pour répondre aux besoins du marché national et lutter contre de nouvelles hausses record des prix de l’huile d’olive.

Al Massae

Réalisation de trois forages dans les zones montagneuses de Béni Mellal

Dans le cadre de la mobilisation de la province de Béni Mellal pour faire face à la pénurie d’eau et assurer l’approvisionnement en eau potable, notamment pour les habitants des zones montagneuses et rurales, le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, Khatib El Hebil, accompagné du président du conseil provincial, de plusieurs élus et de chefs des services de sécurité et déconcentrés, a effectué une visite d’inspection à plusieurs projets visant à renforcer l’approvisionnement en eau potable dans plusieurs localités de la commune de Foum El-Ansar. Le Wali a inspecté les projets de réalisation et d’équipement, avec des pompes et de l’énergie solaire, de trois forages au niveau des douars de Tisouit, Brakik et Igrar 6 dans la commune de Foum El-Ansar, dont la réalisation et l’équipement ont coûté environ 2,1 millions de dirhams, bénéficiant à plus de 320 familles de ces zones montagneuses difficiles d’accès.

Assabah

Élection des membres du comité exécutif de l’Istiqlal: Baraka écarte tout candidat soupçonné de corruption

Nizar Baraka, secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, prévoit de fixer le 5 octobre prochain, une semaine avant l’ouverture du parlement, pour tenir la première réunion du conseil national après la tenue du 18e congrès national, en vue d’élire les membres du comité exécutif. La réunion du parlement du parti était initialement prévue pour le 28 septembre, mais la persistance de certains problèmes et l’absence de décisions définitives sur certains noms ont empêché sa tenue. Nizar Baraka a posé une condition sine quoi non pour obtenir la qualité de membre du comité exécutif, à savoir que tout candidat doit avoir un casier vierge de tout soupçon de corruption et ne pas être poursuivi, ni avoir été impliqué dans des affaires judiciaires.