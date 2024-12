Droit de grève : le projet de loi soumis au vote des conseillers demain ; Financement des TPME au Maroc : entre avancées prometteuses et défis persistants ; Pourquoi l’IS est l’impôt le plus fiable pour le Trésor ; Agro-industrie: Première mission commerciale américaine au Royaume ; Les retraités exigent une revalorisation des pensions ; Les entreprises publiques injectent 14 milliards de dirhams dans le budget de l’État… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce lundi:

Le Matin

Droit de grève : le projet de loi soumis au vote des conseillers demain

Le droit de grève, pilier essentiel des libertés collectives et axe majeur du dialogue social, fait l’objet d’âpres discussions dans le landerneau politico-syndicale et parlementaire en perspective d’une réforme sans précédent. Lors d’une rencontre consacrée, vendredi 29 novembre 2024, à la présentation des priorités du budget 2025 devant les membres de la Commission de l’éducation, des affaires culturelles et sociales à la Chambre des conseillers, Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, a dévoilé les contours du projet de loi organique sur le droit de grève. Selon lui, ce texte promet de concilier les attentes des travailleurs, les exigences des employeurs et les besoins d’un climat de travail décent.

Financement des TPME au Maroc: entre avancées prometteuses et défis persistants

Les Très Petites, Petites et Moyennes entreprises constituent le moteur de l’économie marocaine, mais leur accès au financement reste un défi majeur. En 2024, le Maroc a lancé plusieurs nouvelles initiatives pour renforcer leur compétitivité. Cependant, des critiques soulignent l’insuffisance de ces mesures face aux besoins croissants des entreprises, notamment celles dirigées par des femmes. Des solutions existent pour diversifier les outils financiers et simplifier les procédures, reste à les introduire dans une chaîne de valeur plus puissante qui porte plus l’accent sur l’accompagnement post-financement.

Les Inspirations éco

Pourquoi l’IS est l’impôt le plus fiable pour le Trésor

Depuis 2023, l’impôt sur les sociétés tient le rang de première rentrée de recettes du budget de l’État. Quelle que soit la conjoncture, son rendement est, au pire, en phase avec les prévisions du ministère des Finances. Quant à l’IR et la TVA, la mesure de retenue à la source ainsi que les contrôles resserrent l’étau sur l’évasion et ceux qui sont tentés par la fraude. Les prévisions de recettes ne laissent aucun doute.

Agro-industrie: Première mission commerciale américaine au Royaume

Afin de fluidifier les échanges, notamment les produits agroalimentaires, le Département de l’Agriculture américain (USDA) organisera sa toute première mission commerciale dans le secteur de l’agro-industrie au Maroc du 2 au 5 décembre, la plus grande mission de ce type jamais organisée en Afrique avec 26 entreprises agroalimentaires américaines, 21 dirigeants de coopératives et 14 représentants des départements de l’agriculture des États.

L’Opinion

Les retraités exigent une revalorisation des pensions

Les retraités de la Fonction publique ont protesté en masse, samedi, devant le Parlement à Rabat, pour réclamer la valorisation immédiate des pensions, qui sont restées inchangées depuis 25 ans. Ils exigent que cette mesure soit mise en œuvre dans le cadre du projet de loi de finances 2025 avant son adoption. Cette mobilisation intervient dans un contexte où le gouvernement s’efforce d’accélérer le processus de réforme du régime des retraites afin de sauver les caisses de retraite, menacées de faillite d’ici quelques années. En colère, les retraités de divers secteurs, affiliés au « Réseau marocain des organisations de retraités », ont dénoncé une situation économique difficile due à la hausse du coût de la vie, alors que les pensions n’ont pas évolué.

Les entreprises publiques injectent 14 milliards de dirhams dans le budget de l’État

Trois entreprises publiques, dont l’OCP, ont contribué de manière significative au budget de l’État en 2023, en y injectant près de 14 milliards de dirhams. Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2025 à la Chambre des Conseillers, Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget, a souligné que la structure du portefeuille public est principalement composée d’établissements publics à caractère non commercial. Il a également mis en lumière une réalité préoccupante: parmi les quelque 200 entreprises publiques marocaines, seules 25 participent au financement du budget de l’État. En 2023, trois entités, en tête desquelles l’OCP, ont assuré 88 % des transferts, pour un total de 13,98 milliards de dirhams.

Al Akhbar

La Direction des domaines de l’Etat contribue à l’immatriculation foncière d’un million d’hectares

Nadia Fettah, ministre de l’Economie et des Finances, a fait savoir lors de la réunion de la Commission des Finances, du Développement économique et de la Planification à la Chambre des Conseillers, que les services de la Direction des domaines de l’État entament la procédure de conservation foncière des immeubles de l’Etat, afin de renforcer les opportunités d’investissement et de faire face à la spoliation de ces terres. La ministre a précisé que la superficie des demandes de conservation qui ont été déposées dépassait le million d’hectares, soulignant que ce chantier est au service de l’investissement en général, et des projets de production d’hydrogène vert en particulier.

Al Massae

Télécommunications: des parlementaires s’interrogent sur la crédibilité des campagnes publicitaires

Abdellatif Zaim, membre du groupe PAM à la Chambre des représentants, a indiqué que le secteur des télécommunications au Maroc souffre de problèmes liés à la qualité des services fournis aux consommateurs, notant que cette situation suscite une vague de critiques et de ressentiment parmi les citoyens. Il a critiqué « l’inadéquation des campagnes publicitaires menées par certaines entreprises de télécommunications avec les services réels fournis », s’interrogeant sur les procédures de contrôle menées par le ministère de tutelle, pour surveiller l’engagement des entreprises de télécommunications à offrir les services de qualité annoncés.