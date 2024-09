Maroc: la croissance prévue à 4,6% en 2025 ; Accord Administration de la Défense Nationale-RAM ; la vie reprend dans les puits asséchés ; Dessalement: prêt de 2,2 MMDH de la BERD à l’OCP ; Facultés de médecine: le Médiateur entre en jeu… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce lundi:

Assahra almaghribia

Signature d’une convention entre l’Administration de la Défense Nationale et Royal Air Maroc

Dans le cadre de la Haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, entoure les membres des Forces Armées Royales (FAR), les fonctionnaires de l’Administration de la Défense Nationale, les anciens combattants, les anciens militaires ainsi que les pupilles de la Nation, visant à renforcer les services sociaux offerts à ces catégories, et sur ordre de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, Présidente des Œuvres Sociales des FAR, une convention a été signée, jeudi au Club des Officiers à Rabat, entre l’Administration de la Défense Nationale et la Royal Air Maroc. En vertu de cet accord, les membres des FAR, les employés de l’Administration de la Défense Nationale, les anciens militaires et anciens combattants, ainsi que les pupilles de la Nation et les ayants droit bénéficient de réductions fixées à 25 % sur les billets d’avion, qu’il s’agisse de voyages nationaux ou internationaux, à partir du jeudi 12 septembre 2024, a indiqué samedi un communiqué de l’État-Major Général des FAR.

Al Ahdath almaghribia

Suite aux récentes précipitations et les inondations au sud-est, la vie reprend dans les puits asséchés

Après des années de sécheresse qui ont épuisé de nombreuses régions du Maroc, en particulier dans le sud-est, les importantes précipitations ont redonné vie à plusieurs puits, la région ayant récemment connu un renouveau notable de la nappe phréatique grâce aux pluies abondantes qui se sont abattues sur ces provinces. Ces pluies n’ont pas seulement été une bénédiction pour les agriculteurs, mais elles ont aussi ramené l’eau dans des puits qui étaient asséchés depuis de nombreuses années. Selon le site « maadialna.ma » du ministère de l’Équipement et de l’Eau, les habitants d’un village de la province de Tinghir ont constaté le retour de l’eau dans certains puits qui s’étaient asséchés en raison du manque sévère de précipitations au cours des dernières années.

Facultés de médecine: le Médiateur du Royaume entre en jeu

Des propositions et médiations intensives sont en cours pour résoudre la crise des étudiants en médecine, notamment l’intervention du Médiateur du Royaume, face à cette situation d’impasse avec les futurs médecins qui insistent sur la poursuite du boycott et de la grève depuis plus de sept mois et l’attitude du ministère, qui se dit déterminé à maintenir les examens aux dates prévues. Selon une source au sein de la Commission nationale des étudiants en médecine et pharmacie, la médiation menée par le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou, en vue de trouver une solution à la crise, débutera par une réunion avec le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdellatif Miraoui. Les représentants des étudiants avaient déjà tenu une réunion avec le Médiateur, lors de laquelle ils lui avaient remis un dossier complet contenant les points de désaccord, ayant poussé les futurs médecins à recourir à la grève et au boycott des examens.

Le Matin

Dessalement: la BERD approuve un prêt de 2,2 milliards de DH au Groupe OCP

La Banque européenne pour la re- construction et le développement a approuvé un prêt de 2,2 milliards de DH au Groupe OCP pour cofinancer la construction de deux usines de dessalement de l’eau de mer. Ce projet stratégique vise à couvrir les besoins industriels de l’OCP tout en réduisant la pression sur les ressources en eau douce. Une initiative qui s’inscrit dans la Stratégie verte du Groupe marocain, avec pour objectif d’atteindre une capacité de dessalement de 560 millions de mètres cubes d’ici 2026.

Al Bayane

PLF 2025: les fraudes dans le secteur des hydrocarbures dans le viseur

Le projet de loi des finances 2025 prévoit le lancement d’un grand chantier de réformes fiscales et douanières. La principale réforme douanière attendue dans le projet de loi des finances 2025 est bel et bien la mise en place du dispositif de marquage des produits pétroliers à même de garantir des contrôles efficaces et équitables et d’assurer un système de traçabilité des produits pétroliers utilisant les technologies modernes. Ledit dispositif veut définir les responsabilités dans les chaînes de distribution, la disponibilité et la qualité des produits pétroliers. Cette réforme dite majeure a pour objectif de réussir le lancement de la taxe carbone.

Al Bayane

Des ONG appellent à l’action pour garantir les droits fondamentaux des populations séquestrées à Tindouf

Des ONG ont appelé la communauté internationale à faire pression sur l’Algérie afin que soient garantis les droits fondamentaux des populations séquestrées dans les camps de Tindouf. Cet appel a été lancé lors du débat général sur le rapport annuel du Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme consacré à la situation des droits de l’Homme dans le monde, à l’occasion de la 57ème session ordinaire du Conseil des droits de l’Homme (CDH), qui se tient à Genève sous la présidence du Maroc.

Al Akhbar

Les syndicats et le patronat soulignent la nécessité d’un consensus autour du projet de loi organique relatif au droit de grève

Les syndicats les plus représentatifs et le patronat ont souligné la nécessité de parvenir à un consensus sur le contenu du projet de loi organique relatif à l’exercice du droit de grève. Dans des déclarations à la presse en marge des rencontres consultatives du gouvernement avec les centrales syndicales les plus représentatives et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), présidées par le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, les représentants des syndicats et du patronat ont souligné l’importance que le droit de grève fasse l’objet de discussions et d’un dialogue sociétal « sérieux et constructif ». A cet égard, Said Khairallah, membre du secrétariat national de l’Union marocaine du travail (UMT), a relevé que les négociations sur ce projet de loi organique se trouvent à un stade avancé, faisant part de la volonté de l’UMT d’adhérer, aux côtés des autres partenaires, à une méthodologie de négociation garantissant l’exercice du droit de grève afin de parvenir un « consensus historique ».

Maroc: adoption d’une nouvelle Stratégie de développement de la finance climat à l’horizon 2030

Le ministère de l’Economie et des Finances, Bank Al-Maghrib (BAM), l’Autorité marocaine du marché de capitaux (AMMC) et l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) ont adopté une nouvelle Stratégie de développement de la finance climat à l’horizon 2030. Cette stratégie est construite autour de 3 piliers d’intervention comprenant 9 axes stratégiques visant principalement l’identification des leviers permettant d’accélérer la mobilisation des financements privés en faveur du climat et le renforcement de la gestion des risques climatiques au sein du secteur financier, explique le ministère de l’Economie et des Finances sur son site web.

Rissalat Al Oumma

Maroc: la croissance prévue à 4,6% en 2025

La croissance de l’économie nationale devrait s’établir à 4,6% en 2025, selon le rapport d’exécution budgétaire et de cadrage macroéconomique triennal accompagnant le projet de loi de finances (PLF) de l’année prochaine. « Cette hausse notable est principalement attribuable à un rebond substantiel de la valeur ajoutée agricole, sous l’hypothèse d’une campagne agricole moyenne. Simultanément, la valeur ajoutée non agricole devrait maintenir un rythme de croissance similaire à celui prévu en 2024 », précise ce rapport publié sur le site du ministère de l’Economie et des Finances.

Al Massae

Impôts: une commission de la Cour des Comptes vérifie des dossiers dans la commune de Meknès

Selon des informations obtenues par le journal de sources informées, une commission d’inspection relevant de la Cour des comptes s’est rendue récemment dans la commune de Meknès en vue d’examiner certains dossiers administratifs et financiers se rapportant à la perception des taxes fiscales, notamment ceux liés à l’exploitation de cafés et de restaurants, dont certains sont accusés de ne pas payer les impôts pour des raisons inconnues.