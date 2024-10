L’Office des changes prépare sa grande restructuration ; Sahara marocain: la cause nationale renforcée ; Le Centre monétique interbancaire (CMI) lâche du lest ; Climat des affaires : le Maroc dans le top 5 des pays les plus performants… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce lundi:

Le Matin

L’Office des changes prépare sa grande restructuration

L’Office des changes s’engage dans un vaste projet de restructuration à travers un audit institutionnel, stratégique, organisationnel et opérationnel. Ce chantier ambitieux, en phase avec les objectifs du nouveau modèle de développement et la loi-cadre n°50-21, vise à moderniser l’Office, améliorer sa gouvernance et à renforcer son rôle central dans la régulation et la supervision.

Les Inspirations éco

Sahara marocain: la cause nationale renforcée

Bien que le Maroc ait enchaîné une série de victoires diplomatiques concernant sa première cause nationale, celle du Sahara marocain, tout au long des 25 ans de règne de SM le Roi Mohammed VI, l’heure est à un surcroît de mobilisation et surtout de vigilance. Un message clé qui s’inscrit dans la continuité de la défense de cette cause sacrée que le Souverain a réitérée, en fin de semaine, à Rabat, devant la chambre des Représentants et celle des Conseillers, lors de son discours mobilisateur prononcé à l’occasion de l’ouverture de la première session de la 4e année législative de la 11e Législature. « Les fondamentaux de la position du Maroc doivent être expliqués au petit nombre de pays qui continuent de prendre à contrepied la logique du droit et de dénier les faits de l’Histoire. Corrélativement, il faut s’employer à les convaincre de la légitimité de la Marocanité du Sahara à grand renfort de preuves et d’arguments juridiques, politiques, historiques et spirituels », a insisté SM le Roi.

Le CMI lâche du lest : vers une véritable ouverture du marché ?

Le Centre monétique interbancaire (CMI) a levé le voile sur son plan de réformes, un coup de frein aux critiques qui le ciblaient pour ses pratiques anticoncurrentielles. En apparence, le géant des paiements électroniques, pilier incontesté de ce secteur au Maroc, semble enfin lâcher du lest. Les commerçants affiliés au CMI pourront désormais profiter de commissions plus légères, suite à une réduction marquée de ces dernières, effective depuis le 1er octobre 2024. Mais au-delà de cette annonce, le CMI amorce un repositionnement stratégique, prêt à céder une partie de ses contrats pour apaiser la pression croissante du régulateur. Est-ce le début d’une révolution ou un simple ravalement de façade ?

Impôts: qui gagnera la guerre du chalandage fiscal ?

Le chalandage fiscal est plus que jamais dans le collimateur des 147 États qui ont signé la convention BEPS-lutte contre l’érosion de la base imposable. Avec l’aide de grands cabinets conseil et de fiscalistes, les investisseurs, grands ou petits, utilisent les trous dans la raquette des conventions de non double imposition pour minorer l’impôt. À date, le Maroc aligne un portefeuille d’une soixantaine de conventions en vigueur dont l’objet est de neutraliser la double imposition et de sécuriser les investisseurs étrangers. En ratifiant la convention « BEPS », le Royaume s’est donné les moyens juridiques susceptibles de permettre à ce que les conventions de non double imposition ne se transforment en tuyaux d’évitement de l’impôt.

L’Opinion

Sahara marocain: de la gestion à la stratégie du grand changement

Au début de chaque année législative, SM le Roi Mohammed VI dresse dans Son discours inaugural une feuille de route pour les élus de la Nation, fixant les priorités et orientations pour les sessions parlementaires à venir. Cette année, le Souverain a braqué les projecteurs exclusivement sur la question du Sahara marocain, notant que les fondamentaux de la position du Royaume sur la première cause nationale « doivent être expliqués au petit nombre de pays qui continuent de prendre à contre-pied la logique du droit et de dénier les faits de l’Histoire ». Il a ainsi appelé toutes les instances nationales officielles, partisanes et civiles, à redoubler d’efforts pour consolider les acquis obtenus par le Royaume durant les dernières années. Le Maroc s’apprête ainsi à entamer une nouvelle ère d’actions diplomatiques, pour mettre fin à un conflit fabriqué de toutes pièces qui n’a que trop duré.

Prise en charge psychologique intégrée pour renforcer l’égalité des droits

Dans le cadre d’une stratégie nationale ambitieuse, la ministre de la Solidarité, Aawatif Hayar, a dévoilé un projet de grande envergure axé sur la prise en charge des traumatismes psychologiques des enfants victimes de violence. Ce projet, annoncé lors d’un forum à Fès, vise à offrir un accompagnement adapté aux enfants vulnérables tout en mettant en place une Agence nationale pour la protection de l’enfance. L’objectif est de renforcer la coordination des efforts à l’échelle nationale, avec une approche multisectorielle impliquant les institutions publiques, les ONG et les familles, afin de garantir une protection accrue des droits des enfants, en particulier ceux les plus exposés aux violences.

L’Istiqlal s’engage en faveur d’une diplomatie partisane

Le Comité Exécutif du parti de la Balance, qui a tenu sa réunion vendredi soir, a appelé à la mise en place d’un mécanisme national de diplomatie partisane dans notre pays, sous forme d’un bloc national partisan qui regroupe toutes les instances politiques nationales en vue de perfectionner la coordination et la complémentarité, et assurer l’efficacité des interventions en matière de plaidoyer sur la question de notre intégrité territoriale. Il s’agit également d’œuvrer pour élever le niveau d’attribution de la diplomatie officielle, renforcer et faire progresser les rôles de la diplomatie parlementaire, ainsi que de soutenir la diplomatie populaire, et œuvrer pour faire valoir les acquis et les victoires remportées concernant notre cause nationale parmi les amis du Maroc. Le but est d’intensifier les efforts à l’appui des arguments et des preuves qui soutiennent la position marocaine pour convaincre les quelques pays restants qui hésitent encore ou vont à l’encontre des droits légitimes du Maroc sur son Sahara.



Libération

Climat des affaires : Le Maroc dans le top 5 des pays les plus performants

Le Maroc se positionne dans le top 5 des pays qui ont le plus amélioré leur environnement des affaires durant les deux dernières décennies, selon l’indice de l’Economist Intelligence Unit (EIU). Entre 2003 et 2023, le Maroc s’est classé au quatrième rang sur 82 pays qui ont réussi à améliorer nettement leur climat des affaires, selon le classement publié par l’EIU dans un rapport. Le Maroc vient en première position dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, selon le think-tank britannique.



Banques : un besoin de liquidité de 135,5 MMDH en septembre

Le besoin de liquidité des banques s’est établi à 135,5 milliards de dirhams (MMDH) en moyenne hebdomadaire au titre du mois de septembre 2024, un volume quasi stable par rapport au mois précédent, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Dans ces conditions, BAM a porté le volume global de ses injections à 149,7 MMDH, dont 64,8 MMDH sous forme d’avances à 7 jours, 49,3 MMDH à travers les opérations de pension livrée à 1 et 3 mois et 35,6 MMDH destinés au refinancement via les prêts garantis à long terme, souligne la Banque dans sa récente revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière.



Al Bayane

Mohamed Ould Errachid (PI) président de la Chambre des conseillers

Mohamed Ould Errachid, du Parti de l’Istiqlal (PI), a été élu à la présidence de la Chambre des conseillers pour la seconde moitié de la législature 2021-2027, lors d’une séance plénière tenue samedi. Candidat unique de la majorité gouvernementale, Ould Errachid a obtenu 94 voix sur un total de 104 voix exprimées, alors que 10 bulletins ont été annulés. Il succède à ce poste à Naam Mayara, qui a assuré la présidence de la Chambre des conseillers durant la période 2021-2024.