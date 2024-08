Nador West Med: les retombées attendues de la zone d’activité ; Code de procédure civile: les ONG féministes contestent la réforme ; Cours du charbon ; Equité entre les magistrats ; Viandes rouges: pas de baisse de prix ; Expert maritime: “2024 se soldera par une hausse de 10% de l’activité portuaire” ; Les agences de voyages en déclin ; Cité du gaming de Rabat ; La Cour constitutionnelle autorise la « police parlementaire »… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce lundi:

L’Economiste

Nador West Med: les retombées attendues de la zone d’activité

Au-delà des impacts socioéconomiques, le Complexe industrialo-portuaire de Nador West Med aura des effets structurants, notamment sur les provinces de Driouch et Nador, en termes d’attractivité de la population, de construction de logements supplémentaires, de diversification de l’offre immobilière et d’accroissement du rythme d’urbanisation dans une zone à forte dominante rurale. Le projet induira une promotion des activités de formation et de développement des compétences, entre autres, dans les filières de la construction automobile, du logement, de la métallurgie, de la mécanique et de l’éolien. Le développement des zones industrielles aura un effet positif sur le taux de placement de la main-d’œuvre facilité par l’émergence d’un pôle industriel régional. Ceci sans oublier la redynamisation des zones industrielles existantes notamment le Technopole d’Oujda, le Parc industriel de Selouane, l’Agropole de Berkane et la zone économique d’Aït Kamara à proximité d’Al Hoceima.

Code de procédure civile: les ONG féministes contestent la réforme

La réforme du Code de procédure civile continue de faire des vagues. Après la levée des boucliers des avocats , c’est au tour des ONG de se greffer sur le débat. La Fédération de la ligue des droits des femmes, regroupant plusieurs associations, a émis ses observations sur ce texte adopté récemment par la Chambre des représentants. Ces ONG estiment que certains articles “sapent le principe du procès équitable et de la sacralité des décisions judiciaires définitives, ayant autorité de la chose jugée”. Elles pointent également d’autres articles “portant atteinte au principe de la gratuité et de l’accès éclairé à la justice”. Les ONG critiquent ainsi «le plafonnement de l’appel et de la cassation, au moment où la Fédération continue de militer pour que les femmes puissent bénéficier de l’assistance judiciaire, en plus de la levée des obstacles financiers et procéduraux les empêchant de réclamer leurs droits».

L’Opinion

Cours du charbon: les jokers du Royaume face à la crise russe !

Alors que la crise russo-ukrainienne s’éternise, le marché du charbon continue de subir d’importantes perturbations. Selon les informations d’analyse de marché publiées en début août par CCA Coal Center Analytics, les exportations russes de charbon par voie maritime auraient diminué de 13 millions de tonnes au premier semestre de l’année courante par rapport à la même période en 2023, soit une baisse de 13 %. Ce déréglage d’approvisionnement est, toutefois, une mauvaise nouvelle pour le Royaume, grand client du charbon russe. Bien que le Maroc ne manque pas d’options, la diminution des importations depuis la Russie risquent de rendre la facture énergétique plus salée.

Des mesures d’exception pour plus d’équité entre les magistrats

En application des Hautes Orientations Royales en vue de remédier à la situation particulière de 219 magistrats, le gouvernement a adopté, en juillet, le décret n°2.24.715 portant adoption de mesures transitoires inhérentes à certains magistrats. Ce texte tant attendu par les professionnels se profile comme une mesure audacieuse pour rectifier une iniquité flagrante au sein du système judiciaire marocain. En réglant le différend de promotions entre la 41ème et la 42ème promotion des attachés judiciaires, ce texte ne se contente pas de corriger un déséquilibre administratif, il affirme l’engagement du Maroc envers une justice non seulement plus équitable, mais également plus transparente.

Les Inspirations éco

Viandes rouges: pas de baisse de prix en perspective

Depuis le déclenchement de la vague inflationniste, le ministère de l’Agriculture a tenu plusieurs réunions avec les professionnels des différentes filières professionnelles afin d’apporter des solutions permettant de juguler les prix, surtout des viandes rouges, lesquels ont connu une flambée historique il y a près de deux ans. D’où le recours au programme d’importations de têtes prêtes à l’abattage pour préserver la génisse de reproduction. Dans la même perspective, la réunion qui s’est tenue récemment avec les professionnels des viandes rouges et la filière lait afin de mettre en place les dispositifs adéquats pour maintenir l’équilibre de ces filières. “Pour l’heure, le plus important est de pouvoir maîtriser les prix et de les stabiliser pour qu’ils ne grimpent pas davantage. Je tiens toutefois à préciser que l’éventualité d’une baisse des prix est à écarter”, a déclaré Abderrahmane Majdoubi, président de l’Association nationale des éleveurs ovins et caprins.

Expert maritime: “L’année 2024 se soldera par une hausse de 10% de l’activité portuaire”

L’année en cours devrait voir l’activité portuaire au Maroc s’inscrire en hausse par rapport à l’année dernière. Pour le transport des conteneurs sur la ligne Chine-Maroc, la période du 1 er mai au 31 juillet 2024 se caractérise par une hausse continue de 3.000 dollars à 8.000 dollars pour les boîtes de 40 pieds. Cependant, en raison d’une baisse de la demande, on assiste depuis le 1 er août 2024 à un net recul qui devrait se poursuivre pour repasser en dessous de la barre des 5.000 dollars vers la mi-septembre, selon Najib Cherfaoui, expert maritime. L’activité des ports de commerce gérés par l’ANP a atteint, au titre des six premiers mois 2024, un volume global de 60 millions de tonnes, soit une hausse sensible par rapport à la même période de l’année écoulée. “L’année 2024 se soldera par une augmentation de 10% relativement à 2023”, a estimé Cherfaoui dans un entretien accordé au journal.

Marché du travail: l’intermédiation active en ligne de mire

Le rapport du think tank Policy Center for the New South, intitulé «L’intermédiation active : un levier de performance pour le marché du travail au Maroc» propose une approche novatrice pour surmonter les défis plombant le marché de l’emploi, en mettant l’accent sur l’intermédiation active comme instrument clé de réforme. L’intermédiation active ne se limite pas à mettre en relation les chercheurs d’emploi avec les employeurs. Elle implique une démarche plus proactive, visant à préparer les candidats en leur offrant une formation adaptée, en leur fournissant des conseils personnalisés, et en les soutenant tout au long du processus d’intégration sur le marché du travail. Ce concept, bien qu’éprouvé dans plusieurs pays, reste encore sous-exploité au Maroc, où les structures d’intermédiation existantes, telles que l’ANAPEC, peinent à répondre efficacement à la demande croissante d’emplois de qualité.

Le Matin

Devant la concurrence des plateformes étrangères, des compagnies aériennes, des hôteliers… les agences de voyages en déclin

Bien que le tourisme national enregistre actuellement d’excellents résultats, cette reprise ne profite pas uniformément à toutes les branches du secteur. Les agences de voyages, par exemple, constatent une activité en berne et une baisse continue de leurs revenus, comme l’indiquent plusieurs professionnels que nous avons interrogés. «Les agents de voyage ne bénéficient pas nécessairement de cette reprise», souligne Mohamed Semlali, président de la Fédération nationale des agences de voyages du Maroc (FNAVM). Il rappelle qu’on est bien loin de l’âge d’or des années 1980-1990, une époque où ce segment jouait un rôle crucial dans le développement du tourisme marocain.

Cité du gaming de Rabat : les études de faisabilité technique et économique bientôt réalisées

Le Royaume compte se développer dans l’industrie du gaming. Le département de la Jeunesse et de la culture planche ainsi sur les études de faisabilité technico-économique pour l’installation d’une Cité du gaming à Rabat. La plateforme en projet s’inscrit dans le sillage de la Stratégie nationale de développement de cette industrie, portée par le ministère et qui vise à positionner le Royaume comme hub africain du gaming à l’horizon 2030. Le parc d’activités, qui abritera un cluster d’entreprises et de startups opérant dans le gaming, aussi bien nationales qu’étrangères, sera conçu de manière à regrouper l’ensemble des infrastructures, équipements, commodités et services nécessaires à l’éclosion d’un écosystème local du gaming.

Al Ahdath almaghribia

La Cour constitutionnelle autorise la « police parlementaire »

Dans le but de consolider la confiance dans les institutions élues et d’améliorer la vie parlementaire, la Cour constitutionnelle a autorisé, dans une nouvelle décision, les nouveaux amendements approuvés par la Chambre des représentants à son règlement intérieur, dont « l’adoption d’un Code d’éthique au sein des deux Chambres de l’institution législative ayant un caractère juridique contraignant », considérant que les nouveaux articles du règlement intérieur ne sont pas contraires à la Constitution, compte tenu des observations formulées par la Cour constitutionnelle. Selon la décision, les dispositions du Code visent à garantir certains critères déontologiques entre les membres de la Chambre des représentants, avec l’obligation de respecter ses principes en application du règlement intérieur de cette Chambre. Le but étant d’améliorer le travail et la vie parlementaires, sans pour autant porter préjudice à leur pleine liberté dans l’exercice de leurs fonctions constitutionnelles, à noter qu’ils tiennent leur mandat de la Nation, au même titre que les membres de la Chambre des conseillers, conformément au premier alinéa de l’article 60 de la Constitution.

Assabah

Lekjaa réalise un saut qualitatif dans la formation des joueurs

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), sous la présidence de Fouzi Lekjaa, procèdera, mardi, à la signature d’une convention historique avec l’OCP, en la personne du Président Directeur général du Groupe, Mostafa Terrab, et la Société émiratie “TAQA”, en vue de réaliser un saut qualitatif dans la formation des footballeurs et footballeuses de tous âges au sein des clubs nationaux. Selon les informations du journal, ce projet ambitionne de créer une société anonyme, à laquelle s’ajouteront ultérieurement d’autres partenaires du secteur privé, qui sera chargée de la gestion administrative et financière de la formation du plus grand nombre de talents footballistiques du Royaume, tandis que la direction technique nationale sera chargée des aspects sportif et technique, sous la direction du cadre national Fathi Jamal. Ce projet inédit permettra de former plus de 100 joueurs par an, dans le cadre des standards internationaux des meilleures écoles de football du monde, mettant ainsi fin à la pénurie de joueurs sur le mercato.

Al Akhbar

Salé: mise en échec d’une tentative de trafic de 15.105 comprimés psychotropes

Les éléments de la police judiciaire relevant du district provincial de police de Salé ont interpellé, en étroite coordination avec les services de la Direction générale de la Surveillance du territoire (DGST), trois individus (22-36 ans) pour tentative de trafic de 15.105 comprimés psychotropes, indique une source sécuritaire. Les trois mis en cause, dont deux ayant des antécédents judiciaires, ont été appréhendés au niveau d’une gare de péage sur l’autoroute reliant Kénitra et Salé, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans le trafic de drogue et de psychotropes, ajoute-t-on.