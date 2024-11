Les hôpitaux paralysés pendant 3 jours ; Les banques marocaines sous la loupe de la BEI ; Production record de l’avocat marocain ; Habitat: les priorités pour 2025 ; Avocats vs Ouahbi: vers la fin de la crise? ; Huissiers de justice: un «accord de principe» trouvé avec la tutelle… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce lundi:

Les Inspirations éco

Conjoncture: des perspectives optimistes pour 2025

Prévoyant une reprise modérée de l’économie, marquée par une hausse du PIB et une demande intérieure dynamique, BMCE Capital Global Research anticipe un regain d’activité pour l’année à venir. Malgré des défis persistants, comme l’augmentation du chômage et un déficit commercial en progression, l’attractivité croissante du Maroc pour les investisseurs étrangers et la gestion mesurée de l’inflation ouvrent des perspectives encourageantes.

Habitat: la tutelle fixe ses priorités pour 2025

Dans le cadre de l’exécution du budget 2025 du ministère de l’Habitat, il est prévu une enveloppe de plus de 4,5 milliards de dirhams (MMDH) dédiée aux investissements, dont 78% (3,62 MMDH) destinés aux aides au logement. 2 MMDH seront consacrés à la caisse sociale pour l’aide au logement et l’urbanisation. S’agissant du budget de fonctionnement, le ministère compte débourser plus de 425 millions de dirhams (MDH). Les autres dépenses sont estimées à quelque 883 MDH dont 63% est destiné aux agences urbaines, soit 557 MDH. Par ailleurs, la ministre, Fatima Ezzahra El Mansouri, a indiqué que le bilan budgétaire à fin octobre 2024 a été entièrement exécuté, notamment pour la caisse sociale d’aide au logement. 78% du budget y afférent est consacré aux investissements.

Hydrogène vert: le port de Tan-Tan veut s’adapter

L’Agence nationale des ports (ANP) lance une étude de faisabilité technique pour la mise à niveau du port de Tan-Tan, en vue d’accompagner le développement de la filière de l’hydrogène vert. L’étude permettra ainsi d’évaluer les extensions nécessaires. L’objectif est de répondre aux besoins des projets d’investissement pour la production de l’hydrogène vert et ses produits dérivés dans la Région de Guelmim-Oued Noun dans un premier temps et des autres régions par la suite. L’étude porte également sur les configurations d’aménagement possibles en extension du site actuel du port de Tan-Tan.

L’Opinion

Production record de l’avocat marocain grâce à une récolte exceptionnelle cette saison

Alors que le secteur se professionnalise pour répondre aux exigences des marchés européens, l’avocat marocain se profile comme un produit phare, profitant des avantages géographiques et d’une qualité de plus en plus assurée. La campagne de récolte des avocats au Maroc a débuté avec l’arrivée sur le marché des variétés à peau verte. Cette saison, une production abondante a permis une baisse significative des prix, un point relevé dans un récent rapport de « Fresh Plaza », site spécialisé dans les échanges agricoles. Selon cette source, la situation contraste fortement avec celle de l’année précédente, où les volumes de production étaient plus modestes, entraînant une pression sur les prix. Les producteurs locaux voient dans cette abondance de récolte un signe de stabilisation pour l’avenir de la filière au Maroc. Un agriculteur d’avocats de la région de Larache a partagé son enthousiasme, décrivant cette saison comme « une grande avancée vers la stabilité de la production au Maroc ».

Finance: le secteur bancaire marocain sous la loupe de la BEI

Le secteur bancaire marocain comprend 24 banques – 19 banques classiques et cinq banques islamiques – dont le total de bilan représente environ 130% du PIB, ressort-il d’une nouvelle étude de la Banque Européenne d’Investissement (BEI). Intitulé « La finance en Afrique- Débloquer l’investissement à l’ère de la transformation numérique », le rapport souligne que la structure du système bancaire marocain se caractérise par sa forte concentration, les trois plus grands établissements, en l’occurrence Attijariwafa Bank, Bank of Africa et Banque populaire, représentant environ 62% du total des actifs du secteur. La part des banques publiques a enregistré, cependant, un recul au cours des deux dernières décennies, s’établissant à 22% du total des actifs en 2023, contre environ 40% en 2002, écrit l’étude.

Avocats vs Ouahbi: vers la fin de la crise après l’institutionnalisation du dialogue?

Le dialogue a été enfin ouvert entre les avocats et le ministère de la Justice, après des semaines de protestations, marquées notamment par le boycott des audiences. En effet, les robes noires se sont réunies, samedi, à la Chambre des Représentants avec le ministère de tutelle à l’invitation des Commissions de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme des Chambre des Représentants et des Conseillers. Dans un communiqué conjoint, les deux parties se sont félicitées des discussions franches et constructives, qui ont duré plusieurs heures, couvrant toutes les questions, au cours desquelles le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a souligné l’importance et le statut de la profession d’avocat et sa position charnière au sein du système judiciaire marocain. Les avocats ont, de leur part, souligné l’importance de l’approche participative dans la mise en œuvre des programmes de réforme, y compris ceux liés au domaine législatif.

Al Massae

Les médecins résidents et internes paralysent les hôpitaux pendant trois jours

Après la grève générale qu’ils ont menée les 5 et 7 novembre, les médecins résidents et internes reprendront la grève, à partir de mardi et jusqu’à jeudi prochain. La grève sera également globale, à l’exception des services d’urgence, de réanimation et de garde pour assurer la continuité des services fournis aux citoyens, selon un communiqué de la Commission nationale des médecins internes et des résidents. La Commission a souligné que ses revendications, qualifiées de « justes et légitimes », sont devenues « une nécessité urgente qui ne peut être différée ».

Al Alam

Les huissiers de justice et le ministère de la Justice parviennent à un « accord de principe »

Dans le but de trouver une issue aux questions en suspens, l’Ordre national des huissiers de justice et le ministère de la Justice sont parvenus à un « accord de principe » sur la majorité des revendications formulées par les professionnels sur le projet de loi n° 46.21 portant organisation de la profession d’huissier de justice. Dans ce contexte, Mahmoud Abou Lhoukouk, président de l’Ordre national des huissiers de justice, a souligné que ce qui a été atteint avec le ministère de la Justice n’est rien d’autre qu’un accord de principe, et non une solution finale, ajoutant dans une déclaration au journal qu' »il y a encore plusieurs points en suspens » et que « nous attendons la réponse du ministère », comme l’équipement des professionnels par des caméras corporelles afin de constater les cas de refus de réception de la convocation.