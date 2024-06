ONEE: des milliards injectés ; Arbitrage: les nouvelles listes pour bientôt ; Aéronautique : Airbus souhaite développer ses partenariats avec le Maroc ; Solide performance des filiales africaines des banques marocaines ; Prix du pain: pas de hausse, mais… ; Les cadeaux de la douane aux MRE ; L’OCP fait montre de sa solidité financière ; Marine marchande: les propositions de l’ASMEX ; Global Startup Ecosystem Index 2024 ; Corruption: 30 parlementaires poursuivis ; Des diplômés universitaires soumettent des travaux réalisés à l’aide de l’IA… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce lundi:

L’Economiste

ONEE: des milliards injectés mais la situation reste critique

*5 milliards en 2022, 4 milliards de DH en 2023 et une nouvelle rallonge budgétaire de 4 milliards devrait être accordée à l’Office national de l’eau et de l’électricité (ONEE) cette année. Cette aide est prévue dans le projet de décret sur les crédits supplémentaires qui seront ouverts en faveur notamment de certains établissements publics. La situation financière de l’Office est délicate, ce qui le contraint à solliciter à chaque fois l’intervention de l’Etat pour le soutenir. Sauf que les mesures prises par l’Etat ne permettent pas de régler ses problèmes financiers. «Elles ne représentent que des réponses partielles et superficielles à une problématique profonde et structurelle», souligne le Conseil de la concurrence dans son dernier avis sur le secteur de l’électricité. La situation financière de l’ONEE dans son ensemble, et de la branche “Électricité” en particulier, demeure déséquilibrée depuis plusieurs années. “Cela résulte d’une combinaison de plusieurs facteurs, à la fois conjoncturels et structurels, notamment liés à l’organisation et aux ressources humaines, aux contraintes financières exogènes, ainsi qu’au domaine d’activité lui-même”, poursuit le Conseil.

Arbitrage: les nouvelles listes pour bientôt

Le nouveau dispositif d’arbitrage et de médiation continue de se mettre en place. Après l’adoption de la loi 95-17, le gouvernement vient de mettre en place son décret d’application, portant notamment sur les modalités de tenue de la liste des arbitres. Ce texte a été publié dans la dernière édition du Bulletin officiel. Il intervient en application de l’article 12 de la loi. Ce dernier stipule que «les personnes physiques qui exercent habituellement ou dans le cadre de leur profession des missions d’arbitre, soit de manière individuelle ou au sein d’une personne morale, doivent être inscrits sur une liste d’arbitres». En vertu du nouveau décret, c’est le ministère de la Justice qui a été chargé de la tenue de cette liste. Cette dernière doit comporter, en particulier, le nom complet de l’arbitre, son adresse et son e-mail, son numéro de téléphone, son domaine de spécialité, ainsi que la date de son inscription sur la liste.

Le Matin

Industrie aéronautique : Airbus souhaite développer ses partenariats avec le Maroc

Les ambitions du Maroc pour développer son industrie aéronautique sont énormes. Pour y arriver, le Royaume s’est ouvert sur les géants du secteur comme Airbus. Leader mondial, ce dernier reste pourtant absent de la flotte aérienne nationale pour l’instant. Des discussions sont en cours avec Royal Air Maroc dans le cadre de sa vision de quadrupler sa flotte d’avions. Une étape importante pour Airbus qui veut voir ses avions entrer au Royaume et, dans le même ordre d’idée, développer sa base industrielle dans le pays. “Nous avons un grand intérêt de contribuer au développement de la compagnie marocaine”, a indiqué Hadi Akoum, vice-président Sales Africa and the Levant chez Airbus, lors de son passage à l’émission «L’Info en Face».

Les banques marocaines bénéficient d’une solide performance de leurs filiales africaines

Selon Fitch Ratings, les filiales africaines des trois grands groupes bancaires marocains continueront d’afficher une bonne rentabilité en 2024 et 2025, contribuant ainsi au renforcement de leurs résultats. Cette performance sera soutenue par des taux d’intérêt toujours élevés, la stabilisation des devises et la croissance régulière des bilans, mais aussi l’accélération économique dans les pays de présence. Cette évolution permettra de diversifier les revenus des groupes marocains et de soutenir leur performance lorsque leurs marchés domestiques sont en sous-performance.

Les Inspirations éco

Prix du pain: pas de hausse, mais…

Non, le prix du pain ne subira aucun changement, du moins pour l’heure, selon la Fédération marocaine des boulangeries et pâtisseries (FMBP) qui vient de tenir une réunion qui a regroupé les délégations des différentes régions du Royaume. Les discussions ont ainsi abouti au maintien du prix du pain, mais avec la perspective d’un réajustement, en raison de la hausse du prix de la bonbonne de gaz butane, entrée en vigueur le 20 mai dernier. Une donne qui a soulevé une vague d’inquiétude parmi les citoyens qui craignent un effet domino indéniable. Quant à la révision du prix du pain, la fédération dévoile que la rencontre prévue incessamment avec le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Agriculture et l’ONICL sera déterminante.

Les cadeaux de bienvenue de la douane aux MRE

L’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) vient de publier une circulaire majeure concernant l’opération Marhaba 2024, la campagne annuelle d’accueil dédiée aux Marocains résidant à l’étranger (MRE). Dans un geste empreint d’une haute symbolique, cette initiative royale témoigne de la sollicitude dont le Souverain entoure cette communauté. Facilitant leurs séjours au pays, la nouvelle circulaire n°6568/311 introduit des assouplissements réglementaires conséquents. Principale mesure phare, le délai de séjour pour les véhicules importés en Admission temporaire (AT) est considérablement allongé. Auparavant limitées à une année, les AT arrivant à échéance à partir du 1er décembre pourront être prorogées sans interruption pour six mois supplémentaires, comptabilisés sur l’année suivante. Une faveur qui s’applique également, moyennant pénalités, aux AT précédemment échus.

Chiffres trimestriels: OCP fait montre de sa solidité financière

Les résultats du groupe OCP pour le premier trimestre reflètent sa solidité opérationnelle, mais aussi sa capacité à naviguer dans un environnement de marché complexe. L’acteur mondial œuvrant dans la production et la commercialisation de solutions de nutrition des plantes et d’engrais phosphatés a enregistré des résultats financiers remarquables. Au premier trimestre 2024, OCP a réalisé une performance financière remarquable, enregistrant un chiffre d’affaires de 19,589 MMDH, en hausse par rapport aux 18,28 MMDH de l’année précédente. Cette croissance s’accompagne d’une augmentation significative de l’EBITDA, qui a atteint 7,7 MMDH, contre 4,68 MMDH au premier trimestre 2023, reflétant une amélioration substantielle de l’efficacité opérationnelle. En conséquence, la marge d’EBITDA a grimpé à 39%, surpassant largement les 26% de l’année précédente, témoignant de la robustesse des initiatives de réduction des coûts du groupe.

L’Opinion

Marine marchande: les propositions de l’ASMEX pour se doter d’un pavillon national compétitif

A la demande du ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, le Président de l’ASMEX, Hassan Sentissi El Idrissi, accompagné d’Abdelaziz Mantrach,Vice-président et Président du Pôle Logistique, ont reçu le 29 mai les experts du cabinet Boston Consulting Group (BCG) chargé de la réalisation d’une étude pour la constitution d’une flotte nationale de la marine marchande. Cette étude vise à renforcer le secteur maritime et à doter le Maroc d’une souveraineté maritime et alimentaire. L’étude vise aussi de capitaliser sur les infrastructures portuaires existantes ou en chantier et notamment le port Tanger-Med, le Port Nador West Med et le port Dakhla Atlantique, et de développer les relations entre le Maroc et les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel, sans oublier l’Europe du Sud et la Méditerranée de l’Est, ajoute le communiqué, selon un communiqué de l’ASMEX (Association Marocaine des Exportateurs). pour réaliser ces objectifs, l’étude prévoit quatre étapes : (1) Diagnostic, benchmarks, consultations et identification des options stratégiques, (2) Analyse et comparaison, (3) Elaboration d’un plan de mise en œuvre, (4) Accompagnement de l’Administration à la mise en œuvre.

Global Startup Ecosystem Index 2024: le Maroc grimpe d’une place

L’écosystème des startups du Maroc, sur 100 pays, s’est classé 92ème au niveau mondial dans le Global Startup Ecosystem Index (GSEI) 2024 fraîchement publié par le cabinet de recherche Startup Blink. Le GSEI mesure les écosystèmes sur la base de trois mesures : le nombre de startups (quantité), leur qualité et leur environnement commercial. Dans ce classement, l’écosystème des startups du Maroc gagne une place pour se positionner au 92ème sur une liste de 100 pays, atteignant un score total de 0.558. «L’écosystème des startups du Maroc offre une base abordable et stable pour les entrepreneurs et les startups qui souhaitent cibler le marché nord- africain. Avec une population jeune et talentueuse axée sur la technologie et la connectivité, le Maroc a le potentiel d’être un pôle d’innovation solide dans la région. Pour en témoigner, nous avons assisté en 2023 à plusieurs sorties réussies grâce à des acquisitions telles que DabaDoc, Moteur et WaystoCap notamment… En outre, Chari, une plateforme de commerce électronique et de vente au détail B2B, a atteint une valorisation de 100 millions de dollars, ce qui constitue une réalisation importante pour le pays », explique le think tank.

Assabah

Corruption: 30 parlementaires poursuivis par la justice

La liste des parlementaires, en leur qualité de présidents de collectivités territoriales, poursuivis par la justice pour des accusations de corruption, fraude dans les marchés publics, dilapidation de fonds publics, chantage, extorsion, détournement de fonds et falsification de documents dans les différentes juridictions du Royaume, s’est allongée de 25 à 30. Ces députés sont issus des Groupes de la majorité et de l’opposition. Selon des sources du quotidien, le cumul, par une dizaine d’élus, de mandats représentatifs, provoque la propagation de la corruption, car certains élus locaux financent leurs campagnes électorales par des millions qui échappent à tout contrôle des magistrats de la Cour des comptes, avant de les compenser en commettant des fraudes dans des marchés publics et des biens immobiliers. Cette situation nécessite de changer le modèle de gestion électorale et de réviser les lois organiques des collectivités territoriales et du Parlement en se contentant de garantir la représentativité régionale à la Chambre des conseillers et non à la Chambre des représentants, ce qui requiert à son tour un amendement constitutionnel.

Al Akhbar

Des diplômés universitaires soumettent des travaux réalisés à l’aide de l’intelligence artificielle

Une étude académique a démontré la hausse de l’utilisation de l’Intelligence artificielle (IA) dans les volets académique et de recherche scientifique, avec une part de 67% des professeurs de l’enseignement supérieur au Maroc ayant utilisé des applications IA, comme « ChatGPT », la plus populaire parmi les étudiants marocains. Un questionnaire au profit des étudiants, qui a connu la participation de 44% des étudiants en doctorat et de 40% des étudiants en licence, indique que la majorité connait les outils de l’IA et estime qu’elle améliore l’apprentissage. Les étudiants marocains ont admis avoir utilisé ces applications dans « la recherche d’informations, la traduction et l’amélioration des aptitudes rédactionnelles », soulignant que cet usage leur a, toutefois, conféré un sentiment d’inquiétude quant à « l’usage frauduleux de l’IA amenant à la tricherie ou à la paresse ». Ils ont assuré que l’usage qu’ils ont fait de cette technologie a été centré sur « la préparation et le développement de la méthodologie de leurs recherches scientifiques ».