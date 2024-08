Après le record de 2023, le tourisme au Maroc monte en puissance ; Le projet de TGV Rabat-Fès entame sa 2e phase ; Projet de loi sur la procédure civile: la Cour constitutionnelle tranchera ; Hydrocarbures ; Métaux critiques: Aterian lance son premier forage ; Filières viandes rouges et lait ; Un syndicat appelle à « faire tomber » le projet de loi sur la grève …Voici les dernières informations de la presse nationale de ce jeudi:

L’Opinion

Après le record de 2023, le tourisme au Maroc monte en puissance

Le secteur touristique marocain affiche une performance impressionnante durant le premier semestre 2024, avec une envolée de 8% des nuitées dans les établissements d’hébergement classés. En dépit des défis liés à l’offre touristique, le Royaume attire davantage les estivants étrangers. Les destinations phares, telles qu’Al- Haouz, Agadir et Marrakech, se distinguent par des croissances remarquables, confirmant le charme persistant de la destination Maroc. Cette dynamique s’est naturellement répercutée sur l’activité des aéroports, notamment Agadir Al Massira, Marrakech Ménara, Tanger Ibn Battouta, Fès Saïss et Mohammed V qui ont, respectivement, accueilli 37%, 31%, 18%, 8% et 1% du total des arrivées de touristes.

Le projet de TGV Rabat-Fès entame sa deuxième phase

Le Maroc s’efforce de moderniser son réseau ferroviaire en équipant plusieurs provinces du Nord et du Sud de la ligne à grande vitesse (TGV) d’ici 2040. Il s’agit notamment de Fès, qui sera dans un avenir proche reliée par une nouvelle ligne depuis Rabat. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement des infrastructures ferroviaires de l’Office national des chemins de fer (ONCF) et se déroule en deux phases. Interrogé sur l’état d’avancement de ce projet d’envergure, le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, a expliqué que la première phase a vu la réalisation des études préliminaires liées à la création de la ligne à grande vitesse entre Rabat et Meknès via Khémisset. Il a ajouté que la seconde phase est en cours de déploiement, « où l’ONCF réalisera des études détaillées, notamment les études de faisabilité ainsi que la structure financière du projet ».

Projet de loi sur la procédure civile: la Cour constitutionnelle tranchera la controverse

Dans un rebondissement significatif de la controverse juridique, qui a accompagné l’adoption par la première Chambre du parlement du projet de loi n° 02.23 relatif à la procédure civile, le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami, a décidé de soumettre le projet de loi à la Cour constitutionnelle après l’achèvement de la procédure d’adoption au parlement. La possibilité de faire abroger le projet de loi, déjà adopté par la Chambre des Représentants, reste ouverte. Les opposants peuvent soumettre le projet de loi à la Cour constitutionnelle pour vérifier sa conformité à la Constitution, même après son adoption finale. Le groupe PPS a déjà annoncé son intention de recourir à ce mécanisme constitutionnel réservé aux représentants de la nation.

Les Inspirations éco

Hydrocarbures: l’ADII et le ministère de l’énergie musclent la traçabilité et le contrôle qualité de bout en bout

La lutte contre la fraude aux carburants et la protection de l’environnement pousse les autorités à élever les standards de contrôle. La nouvelle circulaire commune n°6583/214 de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) avec le ministère de la Transition énergétique vise justement à coordonner les efforts en la matière. Il faut dire que la fraude aux carburants constitue un véritable fléau économique et environnemental que les autorités cherchent à endiguer par un renforcement des contrôles et de la coordination interministérielle. D’un point de vue économique, ces trafics illégaux représentent d’énormes pertes fiscales chiffrées en milliards annuellement selon les estimations. Ils faussent également la concurrence en faisant subir une concurrence déloyale aux acteurs légaux de la filière pétrolière, menaçant leur rentabilité.

Filières viandes rouges et lait: des mesures pour assurer la souveraineté alimentaire

Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, a présidé deux réunions de travail réunissant les interprofessions des filières viandes rouges et lait. Lors de ces réunions, plusieurs mesures ont été adoptées pour sauvegarder les acquis des filières viandes rouges et lait. L’accent a été mis sur la poursuite de l’appui à l’alimentation du bétail pour les éleveurs de bovins et d’ovins, ainsi que sur l’appui à l’importation des aliments destinés à l’alimentation animale. Une nouvelle législation sur l’élevage est également en préparation. Des initiatives pour développer des cultures fourragères résilientes, telles que le sorgho, ont été discutées. En outre, des réglementations concernant l’insémination artificielle, l’importation et la vente des semences, ainsi que la production de races mixtes plus productives, sont en cours d’élaboration. La protection des femelles ovines et bovines et la mise en place d’un cadre réglementaire pour les unités d’engraissement des bovins et ovins font également partie des priorités.

Métaux critiques: Aterian lance son premier forage

Aterian Plc, société d’exploration et de développement axée sur les métaux critiques, a annoncé le lancement de son premier programme de forage de reconnaissance au Maroc sur le projet cuivre-argent d’Agdz. Ce dernier, détenu à 100% par la société, couvre une superficie de 34,5 km² dans l’est de l’Anti-Atlas Le programme de forage à circulation inverse (RC) prévoit de creuser entre 1.000 et 1.200 mètres sur les dix premiers trous. La foreuse RC a déjà été mobilisée sur le site, avec des améliorations d’accès et la préparation de la plateforme de forage en cours. Les opérations cibleront des structures géophysiques et géologiques sur quatre prospects prioritaires : Makarn – Makarn Nord, Amzwaro, minière, et Daoud. Ces prospects ont montré des résultats prometteurs, avec des teneurs élevées en cuivre et en argent.

Al Ahdath almaghribia

Un syndicat appelle à « faire tomber » le projet de loi sur la grève

Les appels se poursuivent pour rejeter la loi sur la grève, qui a été soumise par le président de la Chambre des représentants au Conseil économique, social et environnemental (CESE) dans le cadre d’une saisine pour avis. La Fédération nationale du secteur de l’intérieur, affiliée à l’Union marocaine du travail (UMT), a joint sa voix à ce courant pour rejeter le projet de loi n°97-15 qu’elle considère “régressif » vis-à-vis du droit humain et constitutionnel à la grève. A l’issue d’une réunion consacrée à l’examen de la situation des travailleurs, son bureau national a noté que ce projet de loi, en cours de discussion au Parlement, « exclut tous les travailleurs du secteur de l’intérieur de l’exercice de ce droit et estime donc nécessaire son rejet et la mobilisation unitaire des travailleurs pour le faire tomber ».

Al Akhbar

L’Arabie Saoudite veut tirer profit de l’expérience du Maroc dans l’industrie automobile

L’ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite au Maroc, Sami bin Abdullah Al-Saleh, a indiqué que son pays souhaitait tirer profit de l’expérience du Maroc dans le domaine de l’industrie automobile et des pièces détachées. Dans une interview accordée au quotidien, l’ambassadeur saoudien a souligné que les dernières visites de responsables saoudiens « étaient un signe clair de la volonté de l’Arabie Saoudite de construire une relation économique intégrée avec le Maroc, en particulier dans des secteurs clés, tels que le secteur automobile et l’industrie des phosphates ». Dans le cadre de la coopération sectorielle, le Maroc peut bénéficier de l’expérience de l’Arabie Saoudite dans le domaine du dessalement de l’eau de mer et de la résolution de la crise hydrique, a-t-il ajouté, compte tenu de l’expérience de l’Arabie Saoudite dans ce domaine, qui remonte aux années 1970. S’agissant de l’intégrité territoriale, le diplomate a salué le soutien officiel de la France à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, notant que cette position aura des répercussions positives sur les plans régional et international en faveur du Royaume.

Assabah

Code de procédure civile: des avocats devant le Conseil de Bouayach

Une délégation de l’Association des barreaux du Maroc, présidée par El Houceine Ziani, s’est réunie avec la présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach, au sujet du projet de Code de procédure civile. Au cours de cette réunion, les avocats ont présenté leurs critiques et observations sur certains articles de ce texte, tout en passant en revue les questions relatives aux droits de la défense, à l’égalité devant la loi, à l’efficacité judiciaire et à l’accès à la justice. Les avocats ont exprimé leur rejet des « graves régressions contenues dans le projet, qui portent profondément atteinte à l’indépendance et à l’immunité de la profession d’avocat et violent les engagements internationaux du Maroc en la matière », appelant à « l’annulation de ces dispositions qui portent atteinte aux droits et principes constitutionnels ».